2025-12-20 20:00 Qinote
夫妻家用一定要 AA 嗎？我們其實在分的是什麼?
這幾年，越來越多人在討論，
夫妻之間到底要不要 AA 制。
有些夫妻選擇把家用分得很清楚——
伙食費一人一半， 房租一人一半， 孩子的教育費，也一人一半。
聽起來公平、理性，
也很符合現代關係的想像。 帳面乾淨，責任分明， 好像只要照著比例來，
就不會有人吃虧。
但在一些家庭裡，真正讓人開始覺得累的，
往往不是從帳面開始的。伙食費各自負擔一部分，採買一起進行，
看起來誰也沒有少做。
只是站在冰箱前的時候，
還是會有人開始想： 今天要吃什麼？ 冰箱裡還剩什麼？ 這樣搭配夠不夠？
不是因為另一個人不願意煮，
而是菜單要先有人想好， 食材要有人搭配， 順序要有人在腦中跑過一遍。
這些事情，
沒有被寫進帳本， 卻每天都在發生。
房租的分配，有時也看起來談得很清楚。
其中一方主要負擔， 另一方也會分攤一小部分。
帳面上，各有責任。但只要家裡出現狀況——
水管漏水、設備故障、 需要聯絡房東、說明問題、追進度時， 負責開口、
解釋、確認的， 卻常常是同一個人。
不是誰比較有空，
而是這些「要處理的事」， 不知道從什麼時候開始， 就默默被交給了某一方。
即使孩子已經長大，
不再需要請假陪伴、接送上下學， 關係裡的疲勞， 也不一定會因此消失。
因為真正讓人累的，
從來不只是時間或金錢， 而是那些需要反覆思考、 反覆確認、
卻沒有人真正分攤的部分。
於是，有人開始覺得奇怪。
明明家用一人一半， 為什麼心裡卻越來越不平衡？
也有人開始懷疑，
是不是自己太計較了， 才會把這些小事放在心上。
但其實，
這些感覺並不是無中生有。
AA 制分得清楚的，
是錢。
卻不一定分得清楚——
誰在多想、 誰在多處理、 誰在默默承接那些沒有被算進去的責任。
婚姻裡真正讓人疲憊的，
往往不是花了多少， 而是有多少事情， 始終落在同一個人身上。
也許問題從來不是
要不要 AA。
而是那些沒有被寫進帳本的部分，
有沒有被好好看見， 又有沒有被願意一起承擔。
Qinote
寫下關係裡，那些沒被算清楚的瞬間。
