2025-12-18 20:00 Qinote
《他在幫忙，但我還是得一直思考》
他會幫忙。
這一點，我其實很清楚。
煮飯的時候，他會站在我旁邊，
洗菜、切菜，偶爾也會伸手過來。
只是，他總會一邊做、一邊問我：
「這個要洗嗎？」
「那個要倒嗎？」
「接下來要做什麼？」
一開始我還會回答。
後來問題越來越多，
多到我腦袋裡開始自動跑流程。
這個要洗。
那個不要。
先做這個，等一下再換。
那一瞬間我突然發現——
我不是在做家事，
我是在當一個隨時待命的客服。
如果要我說實話，
我腦中真的會浮現這樣的畫面：
「您好，這裡是廚房即時支援中心。」
「是的，這個需要清洗。」
「不，這個可以直接丟掉。」
「接下來請依照流程進行。」
我一邊動手，
一邊回答，
一邊確認，
一邊預判接下來還會被問什麼。
我沒有停下來的空間。
後來我才發現，
真正讓我疲憊的，
從來不是家事本身。
而是那些看似無害的問題，
一個接著一個，
把「判斷」這件事，
全部交回我身上。
菜要不要洗、
衣服要不要丟洗衣機、
洗衣精要倒多少、
現在做這個對不對。
他做了，
但我不能停下來。
只要問題還在，
我的腦袋就不能休息。
那一刻我才懂，
原來「幫忙」，
跟「分擔」，
真的不是同一回事。
分擔，是我不用一直盯著、
不用隨時待命、
不用在每一個步驟前，
先想好答案。
而幫忙，
有時只是把手伸進來，
卻沒有把重量接走。
我並不是要他什麼都懂，
也不是不能回答問題。
只是當每一件小事，
都需要我來判斷、來確認、來承擔結果時，
那份疲勞，
會在日復一日裡慢慢累積。
累到有一天，
我連說話的力氣都沒有了。
有些關係的消耗，
不是吵架吵出來的。
而是在一次次
「你覺得呢？」
「要不要這樣？」
「這樣可以嗎？」之間，
慢慢磨掉的。
後來我才明白，
我不是不感激他的幫忙。
我只是希望，
有些時候，
我可以不用一直思考。
✍️Qinote
寫下關係裡，那些沒被說出口的瞬間。
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數