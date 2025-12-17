2025-12-17 21:12 唐蘋想很多
能接受與伴侶各過各的生活嗎？
有男網友在網路討論區問大家：「平常我和女友各自忙工作，假日想和她多相處互動，我想一起去郊外走走，但她卻想賴在家裡追劇，我們生活沒有交集，很羨慕伴侶能一起行動，大家能接受與伴侶各過各的生活嗎？」此問題熱烈引起網友的討論。
絕大部分的網友贊成，網友表示「很好啊！彼此不打擾，各自做自己喜歡的事很讚。」「大家都需要獨處空間，沒必要都要黏在一起吧！」「自由誠可貴，要互相尊重不需要勉強配合。」「找朋友去啊！建立自己的社交圈。」少部分的網友仍擔心「各自過各自的像室友，感情會變淡。」「沒結婚就這樣，還需要在一起嗎？」「不好吧！若遇到志同道合的人，很容易就掰掰了。」
即使是伴侶，也需要個人空間
男女在關係穩定後，相處上的期望值有很大的不同，男人希望有自己的空間，渴望程度往往比女人強烈，但很多女人害怕孤單或是不夠獨立，總想與男人形影不離，殊不知自由空間太小很容易讓人窒息，沒多久就因為太黏而讓男人想逃！
每個人都有自己的喜好，當雙方未必都喜歡時，彼此能給予尊重，讓對方有獨處的時光，去做自己喜歡或放鬆的事，不用配合生活才能輕鬆自在，很多時候感情無法走下去，不是因為感情變淡而是缺少空間和自由。
各過各的不代表感情不好
伴侶總能同行常讓旁人羨慕，但前提是同行要有共識及幸福感，很多人覺得兩人緊密在一起，才是恩愛伴侶，怕不同行會讓人覺得感情不好，過度強求兩個人的緊密度而流於形式，忽視內心真實的感受。
人除了伴侶，還有朋友、家人需要經營，能親密又能各自獨立，彼此相容中仍保有自我才是最好的關係，若擔心各走各的路最後形成陌路，不妨做完各自的事後，分享自己的心得，能拓展雙方的眼界與話題，也是件美好的事。
