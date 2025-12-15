我就是這樣」的背後，其實是一種關係消失

2025-12-15

「我就是這樣」的背後，其實是一種關係撤退

——當溫柔被要求無限配合，愛就開始失去位置

那天晚上，其實沒有吵架。

妳只是問了一句：「下次如果你不開心，可以不要用冷處理嗎？」

他停了一下，語氣很平靜：「我就是這樣的人。」

過了兩秒，又補了一句：「妳要嘛接受，要嘛離開。」

客廳很安靜。

電視還在播，時鐘滴答作響。

妳沒有再說什麼。不是因為被說服了，

而是那一刻，妳突然不知道——

自己還能站在哪裡。

有些話，乍聽之下很直接，甚至帶點坦率。

但在親密關係裡，卻會讓人慢慢失去位置。

「我就是這樣，你要嘛接受，要嘛離開。」

這句話，表面像是在劃清界線，

實際上卻是在關上對話的門

不是不能改，是不想改

說這句話的人，往往不是沒有能力調整。

他們只是選擇把「關係的成本」全部交給妳。

於是妳開始理解他的脾氣、包容他的冷淡、替他消化情緒；

而他，只需要維持原樣。表面上看起來是「我很做自己」，

實際上卻是——

妳必須一直退，他才能站得住。

這不是個性，是一種溫柔的拒絕

人性裡有一個現象： 當一個人多次表達需求卻沒有回應，

最後不是變得更吵，而是變得更安靜。

妳開始覺得「講了也沒用」，

開始懷疑「是不是妳太敏感」，

開始把所有不舒服往心裡收。

不是妳不想維繫關係，而是妳慢慢學會——

靠近，是有風險的。

關係真正失衡的地方，在於「誰可以不動」

健康的親密關係，不是要求誰變成另一個人，

而是兩個人都願意為了「我們」，調整一點「我」。

可當其中一方用一句「我就是這樣」

劃下界線時，潛台詞其實是：

我不動，妳自己想辦法適應。

久而久之，關係就不再是並肩，而是妳圍著他轉。

醒悟不是翻臉，而是重新站回自己

很多人誤會，設立界線等於不夠愛。

但事實上，界線是讓關係繼續存在的方式。

妳可以溫柔、也可以清楚地說：

「我知道你有你的樣子，但我也有我的感受。」

「如果我們要走下去，這些事情不能只有我一個人調整。」

這不是威脅，而是邀請他走回關係裡。

結語

妳不是要求太多，妳只是不想在愛裡一直縮小自己。

真正珍惜妳的人，不會用一句話關掉對話， 而會願意留下來，把話說完。

如果妳正在一段讓妳越來越沉默的關係裡， 請記得——

愛，不該讓妳消失。

致同國際法律事務所

#致同國際法律事務所 #婚姻 #家事法律

#監護權 #夫妻 #婚姻的事 #離婚 #單親 #共同監護

#婚姻心理 #家庭關係 #家暴 #親子關係 #情緒療癒 #婚姻諮詢#離婚協議 #婚姻成長 #2580law


致同國際法律事務所

致同國際法律事務所

婚姻行不行專注於「婚姻 × 心理 × 法律」三位一體的內容解析。 我們從實務個案、心理結構、法律策略切入，協助讀者理解婚姻中的失衡原因、如何溝通、如何恢復自身力量，以及面對分離時的理性判斷。 致同國際法律事務所長期處理家事案件，期待透過文章，讓複雜的婚姻決策變得更清楚、更能被看見。 線上法律諮詢：Line：2580law

#婚姻 #兩性關係 #臉紅話題 #婆媳關係 #感情幸福

館長被爆「3公分」醫揭殘酷真相：台男真的低於全球！平均僅12.5公分

館長被爆「3公分」醫揭殘酷真相：台男真的低於全球！平均僅12.5公分

2025-11-17
館長被爆「3公分」！醫師揭殘酷真相：台男平均僅12.5公分、真的低於全球。性器官、慾望性愛示意圖。圖片來源：Canva
館長被爆「3公分」！醫師揭殘酷真相：台男平均僅12.5公分、真的低於全球。性器官、慾望性愛示意圖。圖片來源：Canva

46歲的「館長」陳之漢近日捲入元老級前員工李慶元爆料風波，「3公分」瞬間躍升全台搜尋熱詞。館長過去曾在直播澄清，「自己的尺寸超過台灣男性平均值」，也讓「台灣男性陰莖平均長度多少？」與「全球陰莖尺寸排行」再度掀起熱烈討論。根據國際統計，台男的確略低於全球平均，泌尿科醫師也公開解析「尺寸迷思」與「G點位置真相」。

館長被爆「3公分」！醫師揭殘酷真相：台男平均僅12.5公分、真的低於全球。性器官、慾望性愛示意圖。圖片來源：Canva
館長被爆「3公分」！醫師揭殘酷真相：台男平均僅12.5公分、真的低於全球。性器官、慾望性愛示意圖。圖片來源：Canva

全球陰莖尺寸排行曝光　台灣12.5公分低於全球平均值

根據《World Population Review》與「Data Pandas」公布的 2025 最新全球陰莖尺寸（Penis Size by Country）排行，全球男性勃起平均長度約 12.9～13.92 公分。台灣男性平均 12.5 公分，排名全球第127，確實落在全球平均以下。

數據顯示：

．第一名：蘇丹 17.95 公分

．亞洲最末位：泰國 9.43 公分

．亞洲主要國家：日本 13.56、公 13.16公分、中國 13.07公分、公 台灣 12.5公分

醫界指出，全球陰莖長度統計採樣方式不同、測量標準不一致，排名可作參考，但不必過度執著「世界排名第幾名」。

館長被爆「3公分」！醫師揭殘酷真相：台男平均僅12.5公分、真的低於全球。性器官、慾望性愛示意圖。圖片來源：Canva
館長被爆「3公分」！醫師揭殘酷真相：台男平均僅12.5公分、真的低於全球。性器官、慾望性愛示意圖。圖片來源：Canva

台男尺寸真的偏短？醫師：看「G點位置」就知道夠不夠

尺寸迷思多年來困擾許多男性，但泌尿科醫師顧芳瑜強調，解剖構造本身已經說明「多數男性已經足夠」。

顧芳瑜指出，台灣男性未勃起平均長度 10.5 公分，女性陰道長度僅 7～12 公分，敏感「G點」位在陰道前1/3處；她直言：「以陰道構造來看，多數台灣男性的陰莖長度，在性生活上其實都是夠用的啦！」

她提醒，不少男性高估「陰莖長度的重要性」，但真正影響性滿意度的，是「硬度、血流品質、技巧、與伴侶溝通」。

館長被爆「3公分」！醫師揭殘酷真相：台男平均僅12.5公分、真的低於全球。性器官、慾望性愛示意圖。圖片來源：Canva
館長被爆「3公分」！醫師揭殘酷真相：台男平均僅12.5公分、真的低於全球。性器官、慾望性愛示意圖。圖片來源：Canva

醫師示警：4大原因會讓尺寸縮小　肥胖、老化、熬夜都在列

泌尿外科醫師邵郁鏵也在粉專提醒，陰莖長度會受到生活型態影響，「尺寸縮小」不是都市傳說。四大原因包括：

１．老化退化：年紀越大，雄激素下降、血管功能退化。

２．過度肥胖：恥骨脂肪堆積會「吃掉視覺長度」，看起來明顯變短。

３．不良生活習慣：抽菸、熬夜、飲酒會降低血流，影響勃起與硬度。

４．太少使用：缺乏勃起刺激，長期可能造成輕微萎縮。

不要被「陰莖長度焦慮」綁架

館長的「3公分事件」雖引爆網路話題，但醫師一致指出：硬度、血流、功能表現、伴侶溝通，遠比公分數重要。台灣男性平均 12.5 公分的長度，已落在全球研究中「正常範圍」，真正的性滿意，是彼此理解與身心健康共同決定，而不是一把量尺能定義。

｢女子漾｣網站上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#館長 #迷思 #穿搭 #脂肪 #性愛 #性生活

憑實力單身！小氣男自行腦補的8條女生拜金邏輯

憑實力單身！小氣男自行腦補的8條女生拜金邏輯

2025-11-25

編輯/李明真撰文

妳一定遇過那種男人，口口聲聲說女人太拜金，但細看他的邏輯，妳只會想拍桌大喊：「拜託，這根本是你太小氣吧？」在這些小氣男的世界裡，只要妳花了錢、用了錢、碰到錢，甚至「可能」要花錢，他都會自動啟動防空警報，像是隨時要保護自己那張時常只剩一半餘額的金融卡。妳做什麼都會被貼上「拜金」標籤，但荒謬的是，他心裡8條認定拜金的邏輯，往往比愛情本身還離譜，讓妳毫不遲疑提分手。

在小氣男的世界裡，只要妳花了錢、用了錢、碰到錢，甚至「可能」要花錢，他都會自動啟動防空警報。圖/123RF圖庫
在小氣男的世界裡，只要妳花了錢、用了錢、碰到錢，甚至「可能」要花錢，他都會自動啟動防空警報。圖/123RF圖庫

1.買超過350元的鹹酥雞

妳只是想在辛苦工作後吃一點香噴噴的宵夜，買了鹹酥雞超過350元，他立刻露出像股票跌停時的嘴臉，心裡想的不是妳吃得開不開心，而是「妳會吃垮自己」，他腦補妳在策劃財務謀殺。

2.換一瓶超過1千元的保養品

當妳在換季的時候，換一瓶保養品超過一千元，乳霜狀的保養品沒有8百1千很難入手。在妳心裡，這叫做保養皮膚，在他眼裡，妳就像要準備入宮選妃。甚至招來質問，「為什麼要買這麼貴？」他完全無法理解保養對女生來說就是日常，更何況，妳自己掏腰包負擔這一切。

當妳在換季的時候，換一瓶保養品超過一千元，在妳心裡，這叫做保養皮膚，在他眼裡，妳就像要準備入宮選妃。圖/123RF圖庫
當妳在換季的時候，換一瓶保養品超過一千元，在妳心裡，這叫做保養皮膚，在他眼裡，妳就像要準備入宮選妃。圖/123RF圖庫

3.每個月做一次美甲

女生每個月的小快樂，就是去做美甲或者是做保養，他聽了馬上皺眉說：「做這幹嘛？要給誰看。」妳心裡想說，自己每天都會看到，是為了快樂。他卻覺得這一切都是奢侈。

女生每個月的小快樂，就是去做美甲或者是做保養，小氣男聽了馬上皺眉。圖/123RF圖庫
女生每個月的小快樂，就是去做美甲或者是做保養，小氣男聽了馬上皺眉。圖/123RF圖庫

4.過節想要去餐廳吃晚餐

年底節慶到了，像是聖誕節或是跨年，妳提議兩人偶爾去餐廳吃頓不錯的晚餐，感受氣氛也好。妳想在平凡的日子裡，製造點儀式感，他卻覺得妳在暗示他升級成金主爸爸。

5.不小心把盒裝雞蛋放過期

如果妳跟小氣男同居，麻煩可不少，像是家裡面會存放很多食材或物品，有時候一不留神，就放到過期，像是一盒雞蛋或是餅乾泡麵，過期丟掉之後，小氣男友罵妳罵到臭頭。

6.喝超商咖啡

對於上班族來說，傍晚來一杯熱咖啡既能提神，又可以慰勞自己工作辛苦，去超商購買，剛好有個理由可以離開座位去外頭走走，這實在是不能省略的小確幸，但在小氣男眼裡，自己泡濾掛咖啡更省錢。

7.喝手搖杯加料

手搖杯真的是很多女生的小確幸，而且加料咀嚼也會讓人感到口感更豐富，不過，看在小氣男的眼裡，這些舉動都叫做奢侈與浪費。

女生衣櫃裡存放沒穿過的衣服，其實很正常，因為很多時候，女生擁有某些衣服會感到快樂與滿足。圖/123RF圖庫
女生衣櫃裡存放沒穿過的衣服，其實很正常，因為很多時候，女生擁有某些衣服會感到快樂與滿足。圖/123RF圖庫

8.買了沒穿的衣服

女生買衣服回家卻沒穿，其實很正常，因為很多時候，女生擁有某些衣服會感到快樂與滿足，也許從來沒有穿過，但就是想要擁有，當然，這看在小氣男的眼裡，會覺得非常不可思議。

結語

這8條荒謬邏輯，加起來足以讓任何女人瞬間透心涼。不是因為妳拜金，而是因為小氣男把「正常生活品質」與「感情投入」都看得像是金融危機的開端。他把自己保護得滴水不漏，卻忘了愛情本來就需要一些付出，有時候不是花錢，而是花心思。妳不是要他養妳，只是希望被重視，然而他卻把錢看得比妳還重要。

這些男人把「小氣」當成人生信仰，把「女人拜金」當成逃避成長的藉口。妳不需要為了這種人解釋、不需要降低期待，更不需要把自己的生活變成他的省錢挑戰賽。妳很正常，而他們，只是便宜。

本文享民頭條提供，未經授權，請勿轉載！】

享民頭條

享民頭條

《享民頭條》以女性視角為主要切入點，深度探討女性各層面的生活，報導包含時尚、美妝、寵物、兩性、美食、旅遊、潮流等領域，兼具深度與廣度解答女性在生活裡的疑難雜症。

#咖啡 #手搖 #保養品 #兩性關係 #金錢觀情侶

愛情是拿來幸福的，不是拿來痛苦的

愛情是拿來幸福的，不是拿來痛苦的

2025-12-08

有女網友在網路討論區問大家：「我男友是一個渣男，但我很愛他無法離開他，我愛的很痛苦，大家有割捨不下的苦戀嗎？」此問題熱烈引起網友的討論。

絕大部分的網友很心疼這位女網友網友表示「愛上渣男並不可怕，可怕的是離不開渣男。」「不離開渣男就不能遇到真正愛你的人。」「愛上渣男比和前任分手還痛。」少部分的網友則要女網友反省「現在渣男越來越多，因為女人容易暈船好騙啊！」「渣男是被女人縱容出來的，女人也責無旁貸。」「果然是男人不壞女人不愛，得不到的最有魅力。」

離不開苦戀的原因

有二種類型的人離不開苦戀：

1.有責任感的人：不想放棄，因為已付出這麼多，期望能得到一個結果。

2.低自尊的人：不易獲得肯定，一旦有人愛就覺得很珍貴，因而難以放手。

苦戀就像原本握在手裡的東西，若感覺要失去了，本能的反應是想要抓更緊，而離不開的心態像是投資股票，股價已最低點了，仍不捨得賣掉，賣掉就等於虧損，不賣掉還有希望等待上漲的一天，特別是年紀越大越不甘心放棄，也許放不下的不是人，而是付出的青春，也或許是習慣與依賴。

一直離不開要如何自處？

如果一直無法擺脫苦戀而痛苦不已，不如先告訴自己要知足，不忙著確認關係，不要求對方給承諾，不獨佔，單純讓愛情的純度極大化，好好享受渣男(女)帶來的快樂就好。人生不是只有愛情，把愛情當作重心，佔據太多時間才會為情所困，還有工作、興趣、家人朋友等著去發展與關心，當心思不在不對的人身上，才能有更多心力花在值得的人事物上，自然就能脫離苦海，請記得：愛情是拿來幸福的，不是拿來痛苦的！

更多作品可追蹤：「唐蘋想很多」

https://www.instagram.com/tang.pin/

https://www.threads.net/@tang.pin

https://www.facebook.com/TANGPING1229/

#渣男女 #分手 #兩性 #感情 #苦戀 #唐蘋 #圖文作家

唐蘋想很多

唐蘋想很多

這裡有我的星座、兩性、娛樂時事分析，更有劇評及旅記。曾出版「戀愛的50個現象」圖文書，「聯合報」、「TVBS週刊」、「FsahionGuide流行情報網」、「花蓮最速報」專欄圖文連載，更多作品可追蹤IG/Threads/FB：唐蘋想很多。

#暈船 #感情 #魅力 #兩性關係

10句分手後才看懂的人生真相：原來兩個人不快樂 不如一個人自在！

10句分手後才看懂的人生真相：原來兩個人不快樂 不如一個人自在！

2025-12-08

編輯/葉佳欣撰文

分手這件事，剛發生時總是像災難片，妳會覺得世界下雨、手機變安靜、外送送什麼都不好吃、連自己的床都比平常硬一點。但有趣的是，時間一過，妳再回頭看那段關係，會發現當初痛得像被世界拋棄，其實只是宇宙在把妳拉離不適合的劇本。分手後能讓人變聰明，也變清醒，甚至變幽默。下面十句話，就是妳分手後某一刻突然醒悟、突然想笑、突然想擁抱自己的真心話。愛情教會妳的，不是如何依靠誰，而是如何更懂妳自己。

1.妳不是失去他，而是找回妳自己。

談戀愛的時候，妳可能為了配合他的習慣、遷就他的情緒，甚至壓縮自己的空間。當妳單身後，妳才發現原來妳喜歡的生活比妳想像的更有味道。妳重新吃妳想吃的、做妳想做的、看妳想看的，甚至連作息都變規律。妳沒有失去，他才是失去妳的人，而妳只是終於回到正確的人生軌道。

分手後一段時間，能讓人看清一些事物，女生會發現自己變聰明也變清醒了。圖/123RF圖庫
分手後一段時間，能讓人看清一些事物，女生會發現自己變聰明也變清醒了。圖/123RF圖庫

2.真正放不下的不是他，是妳曾經的期待。

妳曾經以為他能陪妳一起走下去、能成為妳的依靠，甚至能理解妳所有的細節。可惜，他愛的是妳的部分，而不是妳的全部。所以妳哭的不是失去他，而是那份妳以為會實現的未來。但等妳冷靜一點，妳會知道：期待錯誤的人，比分手更傷。

3.分手讓妳看清，誰願意留下來。

有些人說愛妳，但遇到磨合就跑；有些人平常冷冷的，卻在分手後默默關心妳是否吃飽睡好。妳以為穩定的人可能最先消失，而妳以為不在意的人反而挺妳最久。分手後妳才明白，陪伴才是真愛，說愛誰都會說。

4.兩個人不快樂，不如一個人自在。

你們也許吵到筋疲力盡、冷戰到心都涼，妳努力拉扯他卻越走越遠。與其努力維持一段讓妳喘不過氣的關係，還不如好好跟自己談一場平靜的戀愛。妳會突然發現，人生原來可以這麼安靜又舒服。

與其跟錯誤的人在一起，不如兩人協商分手追尋更適合的對象。圖/123RF圖庫
與其跟錯誤的人在一起，不如兩人協商分手追尋更適合的對象。圖/123RF圖庫

5.原來，他不是不愛妳，他只是沒那麼愛妳。

這句話很痛，但當妳真的接受時，痛就會消失。愛不是敷衍、不是曖昧、不是真心話大冒險式的承諾。愛妳的人會想理解妳、照顧妳、努力靠近妳，而不是讓妳每天猜他在想什麼。妳值得的是肯定，而不是模糊。

6.分手後痛的不是妳，而是妳的自尊。

妳不是因為沒有他會活不下去，而是妳不甘心。妳不甘心妳的付出沒被珍惜、不甘心妳的努力沒被看到，不甘心妳把心交出去卻換來一句再見。但當妳不再需要被認可、不再把心放在他手上，妳會發現：妳比自己想像的更堅強。

7.會離開的人，本來就不值得妳緊抓。

當初妳抓得再用力，他也會溜走；妳再怎麼挽留，他也不會停下。感情不是靠抓緊，是靠彼此願意留下。妳抓錯人，只會磨破手，抓對人，才會被溫柔接住。而他沒有接住妳，那代表他不夠資格。

8.原來妳真正愛的人，是分手後的自己。

妳開始學刷油漆、搬家具、學化妝、擦防曬、拒絕爛人、治療自己。妳變得更漂亮、更聰明、更成熟、更清醒。妳會突然某天照鏡子時想說：「哇，我怎麼這麼美？」那不是外表，是妳終於開始把力氣花在值得的人身上，也就是妳自己。

9.再見，其實是宇宙最溫柔的保護。

妳當時哭得像世界末日，但若干年後妳回頭看，妳會慶幸當初他沒有留在妳身邊。妳會想：「幸好我離開了，不然我現在多累、多痛、多委屈？」宇宙不是拿走了妳的愛，而是拿走了妳的阻礙。

10.原來能放下，是給自己最大的禮物

妳終於不再看他動態、不再想他的消息、不再期待他的生日問候、不再重聽那些歌。妳開始自由了。妳會在某個下午突然意識到：妳終於走出來了。那一刻，不是他變不重要，而是妳變得足夠堅定。

分手後妳才懂得，離開並不是結束，而是一次重生。妳會被打碎，但妳也會被重組得更美、更堅強、更有方向。妳不是被丟下，是被解放。妳不是失去，是開始重新擁有。最重要的是，妳終於學會愛那個最值得妳愛的人：妳自己。

本文享民頭條提供，未經授權，請勿轉載！】

享民頭條

享民頭條

《享民頭條》以女性視角為主要切入點，深度探討女性各層面的生活，報導包含時尚、美妝、寵物、兩性、美食、旅遊、潮流等領域，兼具深度與廣度解答女性在生活裡的疑難雜症。

#分手 #防曬 #感情 #禮物 #兩性關係

小弟弟勃起只有6公分，冬天「看不見」？ 醫：「這方法」幫隱藏性陰莖可重見天日

小弟弟勃起只有6公分，冬天「看不見」？ 醫：「這方法」幫隱藏性陰莖可重見天日

2025-11-17 潮健康
性愛示意圖。圖片來源：Canva
性愛示意圖。圖片來源：Canva

潮健康／編輯部

天冷下面縮短看不到？  87%看診男性有隱藏性陰莖問題

知名Youtuber日前在Podcast分享網友的留言，有網友提到自己的前任體重破百，陰莖勃起只有6公分，到冬天更是呈現「看不見」，發育期過胖是否導致生殖器發育不良也引發熱列討論。外科醫師指出，確實許多人因肥胖而造成陰莖短小來到門診求醫，醫學上稱為「隱藏式陰莖」（英文為Buried/Trapped penis or concealed penis），又稱為埋藏式陰莖，可以透過腹部環抽配合重新固定陰莖根部的複合式治療改善，讓原本埋藏的陰莖得以「重見天日」。


「隱藏式陰莖多數與肥胖有關，根據《美國國家生物技術資訊中心》指出，肥胖會造成睪固酮降低、影響陰莖發育，也有相關研究指出，體重每增加5公斤，陰莖長度就會縮短1公分！」 


萊佳形象美學診所徐詣醫師表示，根據美國國家衛生研究院論文，「隱藏式陰莖」分為先天性與後天性，不過，因為隱藏式陰莖而接受治療的男性87％與「肥胖」有關，少部分則是因為下泌尿道感染。


徐詣醫師進一步解釋，隱藏式陰莖是指包皮與陰莖的根部固定不良，主要原因之一是恥骨前過多的脂肪將包皮根部往外推，導致包皮與陰莖根部發生推擠而鬆動，其外觀特徵就是俗稱的「包莖」。至於「肥胖型」的隱藏式陰莖，患者普遍因為過胖，導致恥骨前過多脂肪將包皮根部往外推擠，讓包皮與陰莖根部發生鬆動，陰莖因而被埋入包皮與脂肪中，這類患者的陰莖可以正常成長，但因為容易藏污納垢，相對面臨更多的清潔困擾。

減重搭配複合式治療  幫助隱藏性陰莖重見天日

「診間看到因爲隱藏性陰莖上門求診的男性，多數是想改善性生活、勃起功能障礙以及增加自信心！」


徐詣醫師指出，雖然長短與性能力、生殖力沒有直接關係，但卻會影響心理狀態，有些男性甚至出現「更衣室症候群」。針對隱藏式陰莖，除了最主要的減重，也建議搭配複合式治療將局部脂肪移除，再進行陰莖根部復位手術，幫助陰莖「重建天日」的同時，也能達到理想長度與粗度。


徐詣醫師解釋，無法透過飲食或運動減肥者，可透過抽脂雕塑身材，然而陰莖吊掛的位置在下腹線的最下方，該部位脂肪少、肌膜厚，所以表層下面的脂肪較難用傳統抽脂方式抽出，需要透過雷射溶脂或超音波溶脂較能達到改善。將局部脂肪移除後，被埋藏住的陰莖就能重新展現，最後再將陰莖根部重新固定。 


如果不只是為了「看得見」而有更多需求，徐詣醫師也表示，現今醫學手術發達，可以將抽取出來的脂肪透過注射做為陰莖體填補，使陰莖呈現出「粗壯」的成果。其次，不少男性擔心龜頭太敏感，導致無法讓另一半感受到「性福」，也可透過適度的填補玻尿酸進行改善。


徐詣醫師提醒，男性如果擔心有「隱藏式陰莖」問題，又或者希望陰莖變得更雄偉，在決定接受任何治療之前，務必諮詢專業醫師進行評估討論，更應該將需求完整告訴醫師，才能讓心目中的「小我」成功變成「大我」。

｢女子漾｣網站上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

原文出處：

https://blog.coolhealth.com.tw/2023/12/06/weight-loss-penis-surgery

潮健康

潮健康

潮流，是種態度，保持健康的觀念永遠不會過時。潮健康新媒體專為華人都會男女打造，一個擁抱潮流、享受健康的全新「視」界。隨時追蹤《潮健康》，開啟健康生活的時尚旅程。

#減重 #雷射 #隱藏性陰莖

