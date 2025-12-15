男生為何選擇條件不如原配的對象外遇？4點深層動機比妳想的更心痛！

在不少的外遇案例中，原配的條件和外貌都比第三者優秀，我們往往心裡浮現三個大問號：小三哪裡比較好？男方的眼睛有瞎掉嗎？這世界到底哪裡壞掉？這就能說明，為什麼許多女性被出軌傷害後，第一反應常常不是憤怒，而是不解，因為發現男生的外遇對象條件根本不如自己，不夠漂亮、不夠聰明、不夠能幹。所以，為什麼會這樣？以下真相，可能會讓女生們瞬間懂了。

當伴侶出軌或是起衝突到想要分手，很多時候是因為相處出問題，跟條件好壞的關係不大。圖/123RF圖庫
當伴侶出軌或是起衝突到想要分手，很多時候是因為相處出問題，跟條件好壞的關係不大。圖/123RF圖庫

動機1.男人出軌或許追求的只是「更容易」

很多出軌行為不是因為外遇對象優秀，而是因為相處起來毫不費力。原配身上可能有責任、有期待、有生活壓力，有分工、有計畫、有家庭管理，而外遇對象則通常只處在「情緒交流」的位置，不需要承擔、不需要面對現實、不需要處理柴米油鹽。

對這些外遇的男人來說，原配是生活，外遇是逃避。原配是現實，外遇是粉紅泡泡。原配是需要經營的感情，外遇是不用思考的刺激。不是原配不好，而是有人選擇走最省力的路。

對某些上網找刺激或是喜歡外遇的男人來說，原配是生活，外遇是逃避現實。圖/123RF圖庫
對某些上網找刺激或是喜歡外遇的男人來說，原配是生活，外遇是逃避現實。圖/123RF圖庫

動機2.出軌對象只是男方自我需求的投射

發現丈夫出軌，不是代表原配「輸了」，而是小三剛好投射出男方的需求。例如，小三可能不如原配漂亮，但更崇拜男方；不如原配聰明，但更願意依賴他；不如原配成熟，但更能讓男生覺得自己很重要。很多男人不是愛上外遇對象，而是愛上了一種虛榮感，覺得自己在小三那裡得到很多崇拜。這不是感情，是自尊補丁。

動機3.出軌是逃避壓力

有些男人面對原配時會覺得壓力大，不是原配的問題，而是女生很優秀，讓他照見自己的不足。原配會規劃、會管理、會進步、會成長、會要求生活品質，而他跟原配相處時反而覺得被提醒「自己不夠好」。

於是他選擇去一個不會挑戰自己的地方。不是因為外遇對象好，而是因為小三對他沒有要求。原配以為丈夫外遇是選擇愛情，但他選擇的是「不用面對自己」。

動機4.外遇對象「弱到讓男方覺得能掌控」

很多人以為原配輸在外在，其實原配輸在一件事，可能太獨立、太強、太能幹、太有能力，讓男生覺得自己在太太旁邊顯得微不足道。而出軌對象的「弱」，反而讓他覺得自己很強大。原配是男方需要努力才能跟上的人；外遇對象是他不用成長也能掌控的人。這不是愛，是自我價值的避風港。

原配沒有不好 男方只是選擇一條更簡單的路

男人外遇時，選擇條件不如原配的對象，從來不是因為原配不值得，而是因為他不成熟、不堅定、不負責、不願面對生活。

原配的價值從不取決於另一半選擇了誰，男方的選擇只代表他是誰。能愛妳、珍惜妳、守住妳的人，不會選擇退化、逃避，甚至是便宜的情緒交流。他會選擇站在原配身邊，共同變好。所以，萬一發現小三條件很差，千萬別懷疑自己。因為問題出在那個不願面對現實，卻最愛逃去輕鬆世界的人。

華航首見「全空少航班」！高顏值男團走進機場　旅客驚呼：像在看夢幻男團出道

hotNews__list__item--img

hotNews__list__item--img

新生兒做「這項檢查」恐怕一年都買不到保險！保險專家：爸媽投保SOP公開

館長被爆「3公分」醫揭殘酷真相：台男真的低於全球！平均僅12.5公分

館長被爆「3公分」醫揭殘酷真相：台男真的低於全球！平均僅12.5公分

館長被爆「3公分」！醫師揭殘酷真相：台男平均僅12.5公分、真的低於全球。性器官、慾望性愛示意圖。圖片來源：Canva
館長被爆「3公分」！醫師揭殘酷真相：台男平均僅12.5公分、真的低於全球。性器官、慾望性愛示意圖。圖片來源：Canva

46歲的「館長」陳之漢近日捲入元老級前員工李慶元爆料風波，「3公分」瞬間躍升全台搜尋熱詞。館長過去曾在直播澄清，「自己的尺寸超過台灣男性平均值」，也讓「台灣男性陰莖平均長度多少？」與「全球陰莖尺寸排行」再度掀起熱烈討論。根據國際統計，台男的確略低於全球平均，泌尿科醫師也公開解析「尺寸迷思」與「G點位置真相」。

館長被爆「3公分」！醫師揭殘酷真相：台男平均僅12.5公分、真的低於全球。性器官、慾望性愛示意圖。圖片來源：Canva
館長被爆「3公分」！醫師揭殘酷真相：台男平均僅12.5公分、真的低於全球。性器官、慾望性愛示意圖。圖片來源：Canva

全球陰莖尺寸排行曝光　台灣12.5公分低於全球平均值

根據《World Population Review》與「Data Pandas」公布的 2025 最新全球陰莖尺寸（Penis Size by Country）排行，全球男性勃起平均長度約 12.9～13.92 公分。台灣男性平均 12.5 公分，排名全球第127，確實落在全球平均以下。

數據顯示：

．第一名：蘇丹 17.95 公分

．亞洲最末位：泰國 9.43 公分

．亞洲主要國家：日本 13.56、公 13.16公分、中國 13.07公分、公 台灣 12.5公分

醫界指出，全球陰莖長度統計採樣方式不同、測量標準不一致，排名可作參考，但不必過度執著「世界排名第幾名」。

館長被爆「3公分」！醫師揭殘酷真相：台男平均僅12.5公分、真的低於全球。性器官、慾望性愛示意圖。圖片來源：Canva
館長被爆「3公分」！醫師揭殘酷真相：台男平均僅12.5公分、真的低於全球。性器官、慾望性愛示意圖。圖片來源：Canva

台男尺寸真的偏短？醫師：看「G點位置」就知道夠不夠

尺寸迷思多年來困擾許多男性，但泌尿科醫師顧芳瑜強調，解剖構造本身已經說明「多數男性已經足夠」。

顧芳瑜指出，台灣男性未勃起平均長度 10.5 公分，女性陰道長度僅 7～12 公分，敏感「G點」位在陰道前1/3處；她直言：「以陰道構造來看，多數台灣男性的陰莖長度，在性生活上其實都是夠用的啦！」

她提醒，不少男性高估「陰莖長度的重要性」，但真正影響性滿意度的，是「硬度、血流品質、技巧、與伴侶溝通」。

館長被爆「3公分」！醫師揭殘酷真相：台男平均僅12.5公分、真的低於全球。性器官、慾望性愛示意圖。圖片來源：Canva
館長被爆「3公分」！醫師揭殘酷真相：台男平均僅12.5公分、真的低於全球。性器官、慾望性愛示意圖。圖片來源：Canva

醫師示警：4大原因會讓尺寸縮小　肥胖、老化、熬夜都在列

泌尿外科醫師邵郁鏵也在粉專提醒，陰莖長度會受到生活型態影響，「尺寸縮小」不是都市傳說。四大原因包括：

１．老化退化：年紀越大，雄激素下降、血管功能退化。

２．過度肥胖：恥骨脂肪堆積會「吃掉視覺長度」，看起來明顯變短。

３．不良生活習慣：抽菸、熬夜、飲酒會降低血流，影響勃起與硬度。

４．太少使用：缺乏勃起刺激，長期可能造成輕微萎縮。

不要被「陰莖長度焦慮」綁架

館長的「3公分事件」雖引爆網路話題，但醫師一致指出：硬度、血流、功能表現、伴侶溝通，遠比公分數重要。台灣男性平均 12.5 公分的長度，已落在全球研究中「正常範圍」，真正的性滿意，是彼此理解與身心健康共同決定，而不是一把量尺能定義。

華航首見「全空少航班」！高顏值男團走進機場　旅客驚呼：像在看夢幻男團出道

hotNews__list__item--img

hotNews__list__item--img

新生兒做「這項檢查」恐怕一年都買不到保險！保險專家：爸媽投保SOP公開

hotNews__list__item--img

憑實力單身！小氣男自行腦補的8條女生拜金邏輯

憑實力單身！小氣男自行腦補的8條女生拜金邏輯

妳一定遇過那種男人，口口聲聲說女人太拜金，但細看他的邏輯，妳只會想拍桌大喊：「拜託，這根本是你太小氣吧？」在這些小氣男的世界裡，只要妳花了錢、用了錢、碰到錢，甚至「可能」要花錢，他都會自動啟動防空警報，像是隨時要保護自己那張時常只剩一半餘額的金融卡。妳做什麼都會被貼上「拜金」標籤，但荒謬的是，他心裡8條認定拜金的邏輯，往往比愛情本身還離譜，讓妳毫不遲疑提分手。

在小氣男的世界裡，只要妳花了錢、用了錢、碰到錢，甚至「可能」要花錢，他都會自動啟動防空警報。圖/123RF圖庫
在小氣男的世界裡，只要妳花了錢、用了錢、碰到錢，甚至「可能」要花錢，他都會自動啟動防空警報。圖/123RF圖庫

1.買超過350元的鹹酥雞

妳只是想在辛苦工作後吃一點香噴噴的宵夜，買了鹹酥雞超過350元，他立刻露出像股票跌停時的嘴臉，心裡想的不是妳吃得開不開心，而是「妳會吃垮自己」，他腦補妳在策劃財務謀殺。

2.換一瓶超過1千元的保養品

當妳在換季的時候，換一瓶保養品超過一千元，乳霜狀的保養品沒有8百1千很難入手。在妳心裡，這叫做保養皮膚，在他眼裡，妳就像要準備入宮選妃。甚至招來質問，「為什麼要買這麼貴？」他完全無法理解保養對女生來說就是日常，更何況，妳自己掏腰包負擔這一切。

當妳在換季的時候，換一瓶保養品超過一千元，在妳心裡,這叫做保養皮膚，在他眼裡，妳就像要準備入宮選妃。圖/123RF圖庫
當妳在換季的時候，換一瓶保養品超過一千元，在妳心裡，這叫做保養皮膚，在他眼裡，妳就像要準備入宮選妃。圖/123RF圖庫

3.每個月做一次美甲

女生每個月的小快樂，就是去做美甲或者是做保養，他聽了馬上皺眉說：「做這幹嘛？要給誰看。」妳心裡想說，自己每天都會看到，是為了快樂。他卻覺得這一切都是奢侈。

女生每個月的小快樂，就是去做美甲或者是做保養，小氣男聽了馬上皺眉。圖/123RF圖庫
女生每個月的小快樂，就是去做美甲或者是做保養，小氣男聽了馬上皺眉。圖/123RF圖庫

4.過節想要去餐廳吃晚餐

年底節慶到了，像是聖誕節或是跨年，妳提議兩人偶爾去餐廳吃頓不錯的晚餐，感受氣氛也好。妳想在平凡的日子裡，製造點儀式感，他卻覺得妳在暗示他升級成金主爸爸。

5.不小心把盒裝雞蛋放過期

如果妳跟小氣男同居，麻煩可不少，像是家裡面會存放很多食材或物品，有時候一不留神，就放到過期，像是一盒雞蛋或是餅乾泡麵，過期丟掉之後，小氣男友罵妳罵到臭頭。

6.喝超商咖啡

對於上班族來說，傍晚來一杯熱咖啡既能提神，又可以慰勞自己工作辛苦，去超商購買，剛好有個理由可以離開座位去外頭走走，這實在是不能省略的小確幸，但在小氣男眼裡，自己泡濾掛咖啡更省錢。

7.喝手搖杯加料

手搖杯真的是很多女生的小確幸，而且加料咀嚼也會讓人感到口感更豐富，不過，看在小氣男的眼裡，這些舉動都叫做奢侈與浪費。

女生衣櫃裡存放沒穿過的衣服，其實很正常，因為很多時候，女生擁有某些衣服會感到快樂與滿足。圖/123RF圖庫
女生衣櫃裡存放沒穿過的衣服，其實很正常，因為很多時候，女生擁有某些衣服會感到快樂與滿足。圖/123RF圖庫

8.買了沒穿的衣服

女生買衣服回家卻沒穿，其實很正常，因為很多時候，女生擁有某些衣服會感到快樂與滿足，也許從來沒有穿過，但就是想要擁有，當然，這看在小氣男的眼裡，會覺得非常不可思議。

結語

這8條荒謬邏輯，加起來足以讓任何女人瞬間透心涼。不是因為妳拜金，而是因為小氣男把「正常生活品質」與「感情投入」都看得像是金融危機的開端。他把自己保護得滴水不漏，卻忘了愛情本來就需要一些付出，有時候不是花錢，而是花心思。妳不是要他養妳，只是希望被重視，然而他卻把錢看得比妳還重要。

這些男人把「小氣」當成人生信仰，把「女人拜金」當成逃避成長的藉口。妳不需要為了這種人解釋、不需要降低期待，更不需要把自己的生活變成他的省錢挑戰賽。妳很正常，而他們，只是便宜。

華航首見「全空少航班」！高顏值男團走進機場　旅客驚呼：像在看夢幻男團出道

hotNews__list__item--img

hotNews__list__item--img

新生兒做「這項檢查」恐怕一年都買不到保險！保險專家：爸媽投保SOP公開

hotNews__list__item--img

愛情是拿來幸福的，不是拿來痛苦的

愛情是拿來幸福的，不是拿來痛苦的

絕大部分的網友很心疼這位女網友網友表示「愛上渣男並不可怕，可怕的是離不開渣男。」「不離開渣男就不能遇到真正愛你的人。」「愛上渣男比和前任分手還痛。」少部分的網友則要女網友反省「現在渣男越來越多，因為女人容易暈船好騙啊！」「渣男是被女人縱容出來的，女人也責無旁貸。」「果然是男人不壞女人不愛，得不到的最有魅力。」

離不開苦戀的原因

有二種類型的人離不開苦戀：

1.有責任感的人：不想放棄，因為已付出這麼多，期望能得到一個結果。

2.低自尊的人：不易獲得肯定，一旦有人愛就覺得很珍貴，因而難以放手。

苦戀就像原本握在手裡的東西，若感覺要失去了，本能的反應是想要抓更緊，而離不開的心態像是投資股票，股價已最低點了，仍不捨得賣掉，賣掉就等於虧損，不賣掉還有希望等待上漲的一天，特別是年紀越大越不甘心放棄，也許放不下的不是人，而是付出的青春，也或許是習慣與依賴。

一直離不開要如何自處？

如果一直無法擺脫苦戀而痛苦不已，不如先告訴自己要知足，不忙著確認關係，不要求對方給承諾，不獨佔，單純讓愛情的純度極大化，好好享受渣男(女)帶來的快樂就好。人生不是只有愛情，把愛情當作重心，佔據太多時間才會為情所困，還有工作、興趣、家人朋友等著去發展與關心，當心思不在不對的人身上，才能有更多心力花在值得的人事物上，自然就能脫離苦海，請記得：愛情是拿來幸福的，不是拿來痛苦的！

華航首見「全空少航班」！高顏值男團走進機場　旅客驚呼：像在看夢幻男團出道

hotNews__list__item--img

hotNews__list__item--img

新生兒做「這項檢查」恐怕一年都買不到保險！保險專家：爸媽投保SOP公開

hotNews__list__item--img

10句分手後才看懂的人生真相：原來兩個人不快樂 不如一個人自在！

10句分手後才看懂的人生真相：原來兩個人不快樂 不如一個人自在！

分手這件事，剛發生時總是像災難片，妳會覺得世界下雨、手機變安靜、外送送什麼都不好吃、連自己的床都比平常硬一點。但有趣的是，時間一過，妳再回頭看那段關係，會發現當初痛得像被世界拋棄，其實只是宇宙在把妳拉離不適合的劇本。分手後能讓人變聰明，也變清醒，甚至變幽默。下面十句話，就是妳分手後某一刻突然醒悟、突然想笑、突然想擁抱自己的真心話。愛情教會妳的，不是如何依靠誰，而是如何更懂妳自己。

1.妳不是失去他，而是找回妳自己。

談戀愛的時候，妳可能為了配合他的習慣、遷就他的情緒，甚至壓縮自己的空間。當妳單身後，妳才發現原來妳喜歡的生活比妳想像的更有味道。妳重新吃妳想吃的、做妳想做的、看妳想看的，甚至連作息都變規律。妳沒有失去，他才是失去妳的人，而妳只是終於回到正確的人生軌道。

分手後一段時間，能讓人看清一些事物，女生會發現自己變聰明也變清醒了。圖/123RF圖庫
分手後一段時間，能讓人看清一些事物，女生會發現自己變聰明也變清醒了。圖/123RF圖庫

2.真正放不下的不是他，是妳曾經的期待。

妳曾經以為他能陪妳一起走下去、能成為妳的依靠，甚至能理解妳所有的細節。可惜，他愛的是妳的部分，而不是妳的全部。所以妳哭的不是失去他，而是那份妳以為會實現的未來。但等妳冷靜一點，妳會知道：期待錯誤的人，比分手更傷。

3.分手讓妳看清，誰願意留下來。

有些人說愛妳，但遇到磨合就跑；有些人平常冷冷的，卻在分手後默默關心妳是否吃飽睡好。妳以為穩定的人可能最先消失，而妳以為不在意的人反而挺妳最久。分手後妳才明白，陪伴才是真愛，說愛誰都會說。

4.兩個人不快樂，不如一個人自在。

你們也許吵到筋疲力盡、冷戰到心都涼，妳努力拉扯他卻越走越遠。與其努力維持一段讓妳喘不過氣的關係，還不如好好跟自己談一場平靜的戀愛。妳會突然發現，人生原來可以這麼安靜又舒服。

與其跟錯誤的人在一起，不如兩人協商分手追尋更適合的對象。圖/123RF圖庫
與其跟錯誤的人在一起，不如兩人協商分手追尋更適合的對象。圖/123RF圖庫

5.原來，他不是不愛妳，他只是沒那麼愛妳。

這句話很痛，但當妳真的接受時，痛就會消失。愛不是敷衍、不是曖昧、不是真心話大冒險式的承諾。愛妳的人會想理解妳、照顧妳、努力靠近妳，而不是讓妳每天猜他在想什麼。妳值得的是肯定，而不是模糊。

6.分手後痛的不是妳，而是妳的自尊。

妳不是因為沒有他會活不下去，而是妳不甘心。妳不甘心妳的付出沒被珍惜、不甘心妳的努力沒被看到，不甘心妳把心交出去卻換來一句再見。但當妳不再需要被認可、不再把心放在他手上，妳會發現：妳比自己想像的更堅強。

7.會離開的人，本來就不值得妳緊抓。

當初妳抓得再用力，他也會溜走；妳再怎麼挽留，他也不會停下。感情不是靠抓緊，是靠彼此願意留下。妳抓錯人，只會磨破手，抓對人，才會被溫柔接住。而他沒有接住妳，那代表他不夠資格。

8.原來妳真正愛的人，是分手後的自己。

妳開始學刷油漆、搬家具、學化妝、擦防曬、拒絕爛人、治療自己。妳變得更漂亮、更聰明、更成熟、更清醒。妳會突然某天照鏡子時想說：「哇，我怎麼這麼美？」那不是外表，是妳終於開始把力氣花在值得的人身上，也就是妳自己。

9.再見，其實是宇宙最溫柔的保護。

妳當時哭得像世界末日，但若干年後妳回頭看，妳會慶幸當初他沒有留在妳身邊。妳會想：「幸好我離開了，不然我現在多累、多痛、多委屈？」宇宙不是拿走了妳的愛，而是拿走了妳的阻礙。

10.原來能放下，是給自己最大的禮物

妳終於不再看他動態、不再想他的消息、不再期待他的生日問候、不再重聽那些歌。妳開始自由了。妳會在某個下午突然意識到：妳終於走出來了。那一刻，不是他變不重要，而是妳變得足夠堅定。

分手後妳才懂得，離開並不是結束，而是一次重生。妳會被打碎，但妳也會被重組得更美、更堅強、更有方向。妳不是被丟下，是被解放。妳不是失去，是開始重新擁有。最重要的是，妳終於學會愛那個最值得妳愛的人：妳自己。

華航首見「全空少航班」！高顏值男團走進機場　旅客驚呼：像在看夢幻男團出道

hotNews__list__item--img

hotNews__list__item--img

新生兒做「這項檢查」恐怕一年都買不到保險！保險專家：爸媽投保SOP公開

hotNews__list__item--img

小弟弟勃起只有6公分，冬天「看不見」？ 醫：「這方法」幫隱藏性陰莖可重見天日

小弟弟勃起只有6公分，冬天「看不見」？ 醫：「這方法」幫隱藏性陰莖可重見天日

性愛示意圖。圖片來源：Canva
性愛示意圖。圖片來源：Canva

天冷下面縮短看不到？  87%看診男性有隱藏性陰莖問題

知名Youtuber日前在Podcast分享網友的留言，有網友提到自己的前任體重破百，陰莖勃起只有6公分，到冬天更是呈現「看不見」，發育期過胖是否導致生殖器發育不良也引發熱列討論。外科醫師指出，確實許多人因肥胖而造成陰莖短小來到門診求醫，醫學上稱為「隱藏式陰莖」（英文為Buried/Trapped penis or concealed penis），又稱為埋藏式陰莖，可以透過腹部環抽配合重新固定陰莖根部的複合式治療改善，讓原本埋藏的陰莖得以「重見天日」。


「隱藏式陰莖多數與肥胖有關，根據《美國國家生物技術資訊中心》指出，肥胖會造成睪固酮降低、影響陰莖發育，也有相關研究指出，體重每增加5公斤，陰莖長度就會縮短1公分！」 


萊佳形象美學診所徐詣醫師表示，根據美國國家衛生研究院論文，「隱藏式陰莖」分為先天性與後天性，不過，因為隱藏式陰莖而接受治療的男性87％與「肥胖」有關，少部分則是因為下泌尿道感染。


徐詣醫師進一步解釋，隱藏式陰莖是指包皮與陰莖的根部固定不良，主要原因之一是恥骨前過多的脂肪將包皮根部往外推，導致包皮與陰莖根部發生推擠而鬆動，其外觀特徵就是俗稱的「包莖」。至於「肥胖型」的隱藏式陰莖，患者普遍因為過胖，導致恥骨前過多脂肪將包皮根部往外推擠，讓包皮與陰莖根部發生鬆動，陰莖因而被埋入包皮與脂肪中，這類患者的陰莖可以正常成長，但因為容易藏污納垢，相對面臨更多的清潔困擾。

減重搭配複合式治療  幫助隱藏性陰莖重見天日

「診間看到因爲隱藏性陰莖上門求診的男性，多數是想改善性生活、勃起功能障礙以及增加自信心！」


徐詣醫師指出，雖然長短與性能力、生殖力沒有直接關係，但卻會影響心理狀態，有些男性甚至出現「更衣室症候群」。針對隱藏式陰莖，除了最主要的減重，也建議搭配複合式治療將局部脂肪移除，再進行陰莖根部復位手術，幫助陰莖「重建天日」的同時，也能達到理想長度與粗度。


徐詣醫師解釋，無法透過飲食或運動減肥者，可透過抽脂雕塑身材，然而陰莖吊掛的位置在下腹線的最下方，該部位脂肪少、肌膜厚，所以表層下面的脂肪較難用傳統抽脂方式抽出，需要透過雷射溶脂或超音波溶脂較能達到改善。將局部脂肪移除後，被埋藏住的陰莖就能重新展現，最後再將陰莖根部重新固定。 


如果不只是為了「看得見」而有更多需求，徐詣醫師也表示，現今醫學手術發達，可以將抽取出來的脂肪透過注射做為陰莖體填補，使陰莖呈現出「粗壯」的成果。其次，不少男性擔心龜頭太敏感，導致無法讓另一半感受到「性福」，也可透過適度的填補玻尿酸進行改善。


徐詣醫師提醒，男性如果擔心有「隱藏式陰莖」問題，又或者希望陰莖變得更雄偉，在決定接受任何治療之前，務必諮詢專業醫師進行評估討論，更應該將需求完整告訴醫師，才能讓心目中的「小我」成功變成「大我」。

華航首見「全空少航班」！高顏值男團走進機場　旅客驚呼：像在看夢幻男團出道

hotNews__list__item--img

hotNews__list__item--img

新生兒做「這項檢查」恐怕一年都買不到保險！保險專家：爸媽投保SOP公開

不討好、不用裝！讓異性越來越喜歡自己 6大關鍵魅力

不討好、不用裝！讓異性越來越喜歡自己 6大關鍵魅力

男生為何選擇條件不如原配的對象外遇？4點深層動機比妳想的更心痛！

男生為何選擇條件不如原配的對象外遇？4點深層動機比妳想的更心痛！

《星期整聊事｜沒事就是沒事》: 總說自己沒事，可是心卻在無聲地掉淚。

《星期整聊事｜沒事就是沒事》: 總說自己沒事，可是心卻在無聲地掉淚。

冬天不只有暖暖包！6招脫單祕技讓妳被人抱著取暖

冬天不只有暖暖包！6招脫單祕技讓妳被人抱著取暖

愛情是拿來幸福的，不是拿來痛苦的

愛情是拿來幸福的，不是拿來痛苦的

斑駁照片裡逝去的情：倆人最後一趟的旅行

斑駁照片裡逝去的情：倆人最後一趟的旅行

《星期整聊事｜我想好你，知道嗎?》: 為什麼越喜歡一個人，越不敢要答案？

《星期整聊事｜我想好你，知道嗎?》: 為什麼越喜歡一個人，越不敢要答案？

10句分手後才看懂的人生真相：原來兩個人不快樂 不如一個人自在！

10句分手後才看懂的人生真相：原來兩個人不快樂 不如一個人自在！

用「剔除法」找伴侶！先找出5類不適合的人選 剩下就是同頻率的對象

用「剔除法」找伴侶！先找出5類不適合的人選 剩下就是同頻率的對象

愛情覺醒｜愛源於鬆弛感──當我們停止追尋，愛便悄然降臨

愛情覺醒｜愛源於鬆弛感──當我們停止追尋，愛便悄然降臨

