《星期整聊事｜沒事就是沒事》: 總說自己沒事，可是心卻在無聲地掉淚。

2025-12-12 13:53 羽昊

那些在夜裡忍住情緒的女生，其實都很用力在愛當城市的早晨還沒完全醒來，窗外的光線帶著一點灰，像是天空還在猶豫要不要放晴。她坐在窗邊，雙手抱著一杯熱咖啡，杯子是溫的，指尖卻冰得不像話。

她不是沒睡，只是睡得很淺。淺到一點點情緒就能把她拉醒，淺到腦袋裡反覆播放的， 全都是那個人沒有說出口的話。——許安安

她曾經笑著說過一句話：「我真的沒事啦。」

那時候，沒有人發現，她說這句話的時候，眼睛其實已經紅了。

這篇故事，是寫給那種女生，外表獨立、理性、有自己的生活節奏， 卻在感情裡總是慢半拍、想很多、 習慣把眼淚留給夜晚的你。

01｜「沒事」，其實是已經習慣自己承受

她不是不會說心事，只是每一次想開口之前， 腦袋都會先替對方跑完一整輪情境。「我這樣說，會不會讓他覺得我很麻煩？」「他會不會覺得我太情緒化？」 「如果我說了，他是不是反而會更想逃？」

於是那些話，最後都被她吞回去。

她把委屈藏進沉默裡，把需要安慰的時刻， 包裝成一句輕描淡寫的： 「我沒事啦。」

可她心裡很清楚，那不是沒事， 那只是她已經習慣不被接住。

02｜她的在乎從來不張揚，卻耗盡了所有力氣

她其實很在意。在意他回訊息的速度，在意他語氣裡那一點點冷淡， 在意他是不是只對她這樣忽遠忽近。

她想問，卻總在打完字後又刪掉。

最後只剩一句看起來毫無情緒的：「最近忙嗎？」

她不是不想靠近，是太害怕自己靠太近之後， 會發現對方根本沒有站在原地等她。

所以她把喜歡藏得很深，深到連對方都以為她不在乎。

可只有她自己知道，這樣的克制， 每天都在消耗她。


03｜她其實什麼都懂，只是不願意承認

她知道，真正喜歡你的人，不會讓你一直猜。

她也知道，冷淡、消失、模糊不清， 本身就是一種答案。

可她還是心軟。她會替他找理由，會告訴自己「再等等看」。不是因為她傻，而是因為在這段關係裡， 她曾經那麼真。

有些人之所以放不下，不是因為對方多好， 而是因為那段時間裡的自己， 太用力地去愛了。


04｜夜裡的她，比任何人都誠實

白天的她，看起來什麼都能自己處理。工作不出錯、情緒不外露、笑得剛剛好， 不讓任何人擔心。

可一到夜裡，那些白天忍住的情緒， 會一點一點回來找她。

她會突然想哭，卻不知道該為什麼哭。不是因為對方不好，而是因為她不知道， 自己還要這樣撐多久。


05｜她不是沒人愛，只是把心放錯地方

她其實值得更被珍惜。只是剛好，在那段時間裡， 她把所有溫柔都交給了一個不確定的人。她不問、不吵、不逼，以為只要夠體貼， 就能被留下來。後來才懂，真正的愛， 不是靠忍耐換來的。


06｜她慢慢學會，把自己放回心裡

她沒有大張旗鼓地離開，也沒有說再見。只是某一天開始，她不再第一時間查看訊息， 不再反覆分析一句話的意思， 不再讓對方的反應， 決定自己一整天的心情。

她把注意力，一點一點拿回來。

不是因為不愛了，而是因為她終於記起自己也很重要。

懂自己｜她值得的，是不用再猜的愛

後來她終於明白：真正愛你的人，會讓你安心， 而不是讓你反覆懷疑自己夠不夠好。愛不該是撐著、忍著、假裝沒事。

愛應該是你可以放心做自己。如果你也在這樣的關係裡待過，

你不是不夠好，只是他不是那個人。而那個會讓你安心的人，一定會來。在你不再委屈自己的那一天。

羽昊

羽昊

關於羽昊IG.( yuhao2348 ) ＞＞選小日子10周年讀者投稿；女子漾專欄作家；女人迷讀者投稿作家，寫文章和散文，喜歡用文字記錄人生與生活；別人眼中的傻大哥，卻有一顆溫暖的心和笑容。

館長被爆「3公分」醫揭殘酷真相：台男真的低於全球！平均僅12.5公分

館長被爆「3公分」醫揭殘酷真相：台男真的低於全球！平均僅12.5公分

2025-11-17 13:51 女子漾／編輯張念慈
館長被爆「3公分」！醫師揭殘酷真相：台男平均僅12.5公分、真的低於全球。性器官、慾望性愛示意圖。圖片來源：Canva
館長被爆「3公分」！醫師揭殘酷真相：台男平均僅12.5公分、真的低於全球。性器官、慾望性愛示意圖。圖片來源：Canva

46歲的「館長」陳之漢近日捲入元老級前員工李慶元爆料風波，「3公分」瞬間躍升全台搜尋熱詞。館長過去曾在直播澄清，「自己的尺寸超過台灣男性平均值」，也讓「台灣男性陰莖平均長度多少？」與「全球陰莖尺寸排行」再度掀起熱烈討論。根據國際統計，台男的確略低於全球平均，泌尿科醫師也公開解析「尺寸迷思」與「G點位置真相」。

館長被爆「3公分」！醫師揭殘酷真相：台男平均僅12.5公分、真的低於全球。性器官、慾望性愛示意圖。圖片來源：Canva
館長被爆「3公分」！醫師揭殘酷真相：台男平均僅12.5公分、真的低於全球。性器官、慾望性愛示意圖。圖片來源：Canva

全球陰莖尺寸排行曝光　台灣12.5公分低於全球平均值

根據《World Population Review》與「Data Pandas」公布的 2025 最新全球陰莖尺寸（Penis Size by Country）排行，全球男性勃起平均長度約 12.9～13.92 公分。台灣男性平均 12.5 公分，排名全球第127，確實落在全球平均以下。

數據顯示：

．第一名：蘇丹 17.95 公分

．亞洲最末位：泰國 9.43 公分

．亞洲主要國家：日本 13.56、公 13.16公分、中國 13.07公分、公 台灣 12.5公分

醫界指出，全球陰莖長度統計採樣方式不同、測量標準不一致，排名可作參考，但不必過度執著「世界排名第幾名」。

館長被爆「3公分」！醫師揭殘酷真相：台男平均僅12.5公分、真的低於全球。性器官、慾望性愛示意圖。圖片來源：Canva
館長被爆「3公分」！醫師揭殘酷真相：台男平均僅12.5公分、真的低於全球。性器官、慾望性愛示意圖。圖片來源：Canva

台男尺寸真的偏短？醫師：看「G點位置」就知道夠不夠

尺寸迷思多年來困擾許多男性，但泌尿科醫師顧芳瑜強調，解剖構造本身已經說明「多數男性已經足夠」。

顧芳瑜指出，台灣男性未勃起平均長度 10.5 公分，女性陰道長度僅 7～12 公分，敏感「G點」位在陰道前1/3處；她直言：「以陰道構造來看，多數台灣男性的陰莖長度，在性生活上其實都是夠用的啦！」

她提醒，不少男性高估「陰莖長度的重要性」，但真正影響性滿意度的，是「硬度、血流品質、技巧、與伴侶溝通」。

館長被爆「3公分」！醫師揭殘酷真相：台男平均僅12.5公分、真的低於全球。性器官、慾望性愛示意圖。圖片來源：Canva
館長被爆「3公分」！醫師揭殘酷真相：台男平均僅12.5公分、真的低於全球。性器官、慾望性愛示意圖。圖片來源：Canva

醫師示警：4大原因會讓尺寸縮小　肥胖、老化、熬夜都在列

泌尿外科醫師邵郁鏵也在粉專提醒，陰莖長度會受到生活型態影響，「尺寸縮小」不是都市傳說。四大原因包括：

１．老化退化：年紀越大，雄激素下降、血管功能退化。

２．過度肥胖：恥骨脂肪堆積會「吃掉視覺長度」，看起來明顯變短。

３．不良生活習慣：抽菸、熬夜、飲酒會降低血流，影響勃起與硬度。

４．太少使用：缺乏勃起刺激，長期可能造成輕微萎縮。

不要被「陰莖長度焦慮」綁架

館長的「3公分事件」雖引爆網路話題，但醫師一致指出：硬度、血流、功能表現、伴侶溝通，遠比公分數重要。台灣男性平均 12.5 公分的長度，已落在全球研究中「正常範圍」，真正的性滿意，是彼此理解與身心健康共同決定，而不是一把量尺能定義。

憑實力單身！小氣男自行腦補的8條女生拜金邏輯

憑實力單身！小氣男自行腦補的8條女生拜金邏輯

2025-11-25 11:06 享民頭條

編輯/李明真撰文

妳一定遇過那種男人，口口聲聲說女人太拜金，但細看他的邏輯，妳只會想拍桌大喊：「拜託，這根本是你太小氣吧？」在這些小氣男的世界裡，只要妳花了錢、用了錢、碰到錢，甚至「可能」要花錢，他都會自動啟動防空警報，像是隨時要保護自己那張時常只剩一半餘額的金融卡。妳做什麼都會被貼上「拜金」標籤，但荒謬的是，他心裡8條認定拜金的邏輯，往往比愛情本身還離譜，讓妳毫不遲疑提分手。

在小氣男的世界裡，只要妳花了錢、用了錢、碰到錢，甚至「可能」要花錢，他都會自動啟動防空警報。圖/123RF圖庫
在小氣男的世界裡，只要妳花了錢、用了錢、碰到錢，甚至「可能」要花錢，他都會自動啟動防空警報。圖/123RF圖庫

1.買超過350元的鹹酥雞

妳只是想在辛苦工作後吃一點香噴噴的宵夜，買了鹹酥雞超過350元，他立刻露出像股票跌停時的嘴臉，心裡想的不是妳吃得開不開心，而是「妳會吃垮自己」，他腦補妳在策劃財務謀殺。

2.換一瓶超過1千元的保養品

當妳在換季的時候，換一瓶保養品超過一千元，乳霜狀的保養品沒有8百1千很難入手。在妳心裡，這叫做保養皮膚，在他眼裡，妳就像要準備入宮選妃。甚至招來質問，「為什麼要買這麼貴？」他完全無法理解保養對女生來說就是日常，更何況，妳自己掏腰包負擔這一切。

當妳在換季的時候，換一瓶保養品超過一千元，在妳心裡，這叫做保養皮膚，在他眼裡，妳就像要準備入宮選妃。圖/123RF圖庫
當妳在換季的時候，換一瓶保養品超過一千元，在妳心裡，這叫做保養皮膚，在他眼裡，妳就像要準備入宮選妃。圖/123RF圖庫

3.每個月做一次美甲

女生每個月的小快樂，就是去做美甲或者是做保養，他聽了馬上皺眉說：「做這幹嘛？要給誰看。」妳心裡想說，自己每天都會看到，是為了快樂。他卻覺得這一切都是奢侈。

女生每個月的小快樂，就是去做美甲或者是做保養，小氣男聽了馬上皺眉。圖/123RF圖庫
女生每個月的小快樂，就是去做美甲或者是做保養，小氣男聽了馬上皺眉。圖/123RF圖庫

4.過節想要去餐廳吃晚餐

年底節慶到了，像是聖誕節或是跨年，妳提議兩人偶爾去餐廳吃頓不錯的晚餐，感受氣氛也好。妳想在平凡的日子裡，製造點儀式感，他卻覺得妳在暗示他升級成金主爸爸。

5.不小心把盒裝雞蛋放過期

如果妳跟小氣男同居，麻煩可不少，像是家裡面會存放很多食材或物品，有時候一不留神，就放到過期，像是一盒雞蛋或是餅乾泡麵，過期丟掉之後，小氣男友罵妳罵到臭頭。

6.喝超商咖啡

對於上班族來說，傍晚來一杯熱咖啡既能提神，又可以慰勞自己工作辛苦，去超商購買，剛好有個理由可以離開座位去外頭走走，這實在是不能省略的小確幸，但在小氣男眼裡，自己泡濾掛咖啡更省錢。

7.喝手搖杯加料

手搖杯真的是很多女生的小確幸，而且加料咀嚼也會讓人感到口感更豐富，不過，看在小氣男的眼裡，這些舉動都叫做奢侈與浪費。

女生衣櫃裡存放沒穿過的衣服，其實很正常，因為很多時候，女生擁有某些衣服會感到快樂與滿足。圖/123RF圖庫
女生衣櫃裡存放沒穿過的衣服，其實很正常，因為很多時候，女生擁有某些衣服會感到快樂與滿足。圖/123RF圖庫

8.買了沒穿的衣服

女生買衣服回家卻沒穿，其實很正常，因為很多時候，女生擁有某些衣服會感到快樂與滿足，也許從來沒有穿過，但就是想要擁有，當然，這看在小氣男的眼裡，會覺得非常不可思議。

結語

這8條荒謬邏輯，加起來足以讓任何女人瞬間透心涼。不是因為妳拜金，而是因為小氣男把「正常生活品質」與「感情投入」都看得像是金融危機的開端。他把自己保護得滴水不漏，卻忘了愛情本來就需要一些付出，有時候不是花錢，而是花心思。妳不是要他養妳，只是希望被重視，然而他卻把錢看得比妳還重要。

這些男人把「小氣」當成人生信仰，把「女人拜金」當成逃避成長的藉口。妳不需要為了這種人解釋、不需要降低期待，更不需要把自己的生活變成他的省錢挑戰賽。妳很正常，而他們，只是便宜。

《享民頭條》以女性視角為主要切入點，深度探討女性各層面的生活，報導包含時尚、美妝、寵物、兩性、美食、旅遊、潮流等領域，兼具深度與廣度解答女性在生活裡的疑難雜症。

孕期也能享受親密？醫師解密：做到這5點，愛愛其實超安全

孕期也能享受親密？醫師解密：做到這5點，愛愛其實超安全

2025-11-12 17:45 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：《惡女》和《未來媽媽》劇照
圖片來源：《惡女》和《未來媽媽》劇照

懷孕能不能做愛？這是許多準爸媽最想問卻又不好意思開口的問題。其實只要孕媽咪與胎兒狀況健康，醫師表示「孕期做愛是安全的」，適度親密反而能放鬆心情、增進感情。重點是要懂得怎麼做才安心——做好這五點，孕期一樣可以甜蜜又安全地享受愛愛。

懷孕中期是最「性福」的時期

圖片來源：canva
圖片來源：canva

懷孕初期常因為孕吐、疲倦讓人沒興致，不過進入第2孕期（約懷孕4～6個月）後，性慾通常會慢慢回升。這時候身體逐漸適應懷孕狀態，只要醫師沒有特別叮囑「禁止性行為」，都可以適度享受兩人世界。

醫師提醒，若有出血、子宮收縮、前置胎盤、早產風險或安胎中等狀況，就應暫停性行為，並遵從醫囑。

一定要戴套！避免刺激與感染

圖片來源：《惡女》劇照
圖片來源：《惡女》劇照

孕期做愛時務必「全程戴保險套」，原因有二：

一是男性精液中含有「前列腺素」，可能刺激子宮收縮；

二是懷孕時免疫力下降，感染風險較高，戴套能減少病菌傳染、預防泌尿道發炎。

此外，行房前後都要記得多喝水、上廁所，可降低感染機率。

姿勢怎麼喬？選舒服、不壓肚子的就對了

圖片來源：《未來媽媽》劇照
圖片來源：《未來媽媽》劇照

別擔心「會不會頂到小孩」——其實不會！胎兒被羊水與子宮頸層層保護，不會受到影響。重點在於姿勢是否讓孕婦感到舒適、不壓迫到腹部。

婦產科醫師建議以下3種安全體位：

側臥式（湯匙式）：最放鬆、壓力最低。

女上位（騎乘式）：可自行控制深度與節奏。

背後式（爬式）：記得用枕頭或棉被墊腹部，避免懸空。

圖片來源：BabyCenter
圖片來源：BabyCenter

簡單原則是：「不痛、不喘、不壓肚」就是適合孕婦的姿勢。

若有出血、腹痛或劇烈宮縮，立即停止

圖片來源：canva
圖片來源：canva

懷孕時若在性行為中出現出血、強烈宮縮、下腹痛等狀況，請立刻停止並就醫。少量出血可先觀察是否持續；若出血量多、伴隨疼痛，應馬上前往婦產科檢查。

保養與營養同樣重要

圖片來源：canva
圖片來源：canva

孕期不只性行為要注意，皮膚與營養也得兼顧。懷孕中期開始，荷爾蒙變化可能導致肌膚乾癢、孕斑加重。建議使用物理性防曬、避免含A酸或對苯二酚成分。此外，別忘了補充DHA，能幫助寶寶腦部與視力發育。可從鮭魚、鯖魚、核桃或藻油營養品中攝取，每日約200毫克為宜。

愛情是拿來幸福的，不是拿來痛苦的

愛情是拿來幸福的，不是拿來痛苦的

2025-12-08 21:49 唐蘋想很多

有女網友在網路討論區問大家：「我男友是一個渣男，但我很愛他無法離開他，我愛的很痛苦，大家有割捨不下的苦戀嗎？」此問題熱烈引起網友的討論。

絕大部分的網友很心疼這位女網友網友表示「愛上渣男並不可怕，可怕的是離不開渣男。」「不離開渣男就不能遇到真正愛你的人。」「愛上渣男比和前任分手還痛。」少部分的網友則要女網友反省「現在渣男越來越多，因為女人容易暈船好騙啊！」「渣男是被女人縱容出來的，女人也責無旁貸。」「果然是男人不壞女人不愛，得不到的最有魅力。」

離不開苦戀的原因

有二種類型的人離不開苦戀：

1.有責任感的人：不想放棄，因為已付出這麼多，期望能得到一個結果。

2.低自尊的人：不易獲得肯定，一旦有人愛就覺得很珍貴，因而難以放手。

苦戀就像原本握在手裡的東西，若感覺要失去了，本能的反應是想要抓更緊，而離不開的心態像是投資股票，股價已最低點了，仍不捨得賣掉，賣掉就等於虧損，不賣掉還有希望等待上漲的一天，特別是年紀越大越不甘心放棄，也許放不下的不是人，而是付出的青春，也或許是習慣與依賴。

一直離不開要如何自處？

如果一直無法擺脫苦戀而痛苦不已，不如先告訴自己要知足，不忙著確認關係，不要求對方給承諾，不獨佔，單純讓愛情的純度極大化，好好享受渣男(女)帶來的快樂就好。人生不是只有愛情，把愛情當作重心，佔據太多時間才會為情所困，還有工作、興趣、家人朋友等著去發展與關心，當心思不在不對的人身上，才能有更多心力花在值得的人事物上，自然就能脫離苦海，請記得：愛情是拿來幸福的，不是拿來痛苦的！

#渣男女 #分手 #兩性 #感情 #苦戀 #唐蘋 #圖文作家

小弟弟勃起只有6公分，冬天「看不見」？ 醫：「這方法」幫隱藏性陰莖可重見天日

小弟弟勃起只有6公分，冬天「看不見」？ 醫：「這方法」幫隱藏性陰莖可重見天日

2025-11-17 14:01 潮健康
性愛示意圖。圖片來源：Canva
性愛示意圖。圖片來源：Canva

潮健康／編輯部

天冷下面縮短看不到？  87%看診男性有隱藏性陰莖問題

知名Youtuber日前在Podcast分享網友的留言，有網友提到自己的前任體重破百，陰莖勃起只有6公分，到冬天更是呈現「看不見」，發育期過胖是否導致生殖器發育不良也引發熱列討論。外科醫師指出，確實許多人因肥胖而造成陰莖短小來到門診求醫，醫學上稱為「隱藏式陰莖」（英文為Buried/Trapped penis or concealed penis），又稱為埋藏式陰莖，可以透過腹部環抽配合重新固定陰莖根部的複合式治療改善，讓原本埋藏的陰莖得以「重見天日」。


「隱藏式陰莖多數與肥胖有關，根據《美國國家生物技術資訊中心》指出，肥胖會造成睪固酮降低、影響陰莖發育，也有相關研究指出，體重每增加5公斤，陰莖長度就會縮短1公分！」 


萊佳形象美學診所徐詣醫師表示，根據美國國家衛生研究院論文，「隱藏式陰莖」分為先天性與後天性，不過，因為隱藏式陰莖而接受治療的男性87％與「肥胖」有關，少部分則是因為下泌尿道感染。


徐詣醫師進一步解釋，隱藏式陰莖是指包皮與陰莖的根部固定不良，主要原因之一是恥骨前過多的脂肪將包皮根部往外推，導致包皮與陰莖根部發生推擠而鬆動，其外觀特徵就是俗稱的「包莖」。至於「肥胖型」的隱藏式陰莖，患者普遍因為過胖，導致恥骨前過多脂肪將包皮根部往外推擠，讓包皮與陰莖根部發生鬆動，陰莖因而被埋入包皮與脂肪中，這類患者的陰莖可以正常成長，但因為容易藏污納垢，相對面臨更多的清潔困擾。

減重搭配複合式治療  幫助隱藏性陰莖重見天日

「診間看到因爲隱藏性陰莖上門求診的男性，多數是想改善性生活、勃起功能障礙以及增加自信心！」


徐詣醫師指出，雖然長短與性能力、生殖力沒有直接關係，但卻會影響心理狀態，有些男性甚至出現「更衣室症候群」。針對隱藏式陰莖，除了最主要的減重，也建議搭配複合式治療將局部脂肪移除，再進行陰莖根部復位手術，幫助陰莖「重建天日」的同時，也能達到理想長度與粗度。


徐詣醫師解釋，無法透過飲食或運動減肥者，可透過抽脂雕塑身材，然而陰莖吊掛的位置在下腹線的最下方，該部位脂肪少、肌膜厚，所以表層下面的脂肪較難用傳統抽脂方式抽出，需要透過雷射溶脂或超音波溶脂較能達到改善。將局部脂肪移除後，被埋藏住的陰莖就能重新展現，最後再將陰莖根部重新固定。 


如果不只是為了「看得見」而有更多需求，徐詣醫師也表示，現今醫學手術發達，可以將抽取出來的脂肪透過注射做為陰莖體填補，使陰莖呈現出「粗壯」的成果。其次，不少男性擔心龜頭太敏感，導致無法讓另一半感受到「性福」，也可透過適度的填補玻尿酸進行改善。


徐詣醫師提醒，男性如果擔心有「隱藏式陰莖」問題，又或者希望陰莖變得更雄偉，在決定接受任何治療之前，務必諮詢專業醫師進行評估討論，更應該將需求完整告訴醫師，才能讓心目中的「小我」成功變成「大我」。

夫妻「性趣缺缺」解藥？ 研究：互相幫對方做「1件事」 性體驗堪比單純做愛
比入珠還有效？ 1手術有望讓「小兄弟」增長3公分！ 醫曝好處：勃起「視覺效果」更強

《星期整聊事｜沒事就是沒事》: 總說自己沒事，可是心卻在無聲地掉淚。

《星期整聊事｜沒事就是沒事》: 總說自己沒事，可是心卻在無聲地掉淚。

#愛情 #愛情怎麼翻譯 #愛情金句 #愛情長跑 #眼睛

羽昊 2025.12.12 6
冬天不只有暖暖包！6招脫單祕技讓妳被人抱著取暖

冬天不只有暖暖包！6招脫單祕技讓妳被人抱著取暖

#兩性關係 #脫單策略 #魅力 #浪漫 #聖誕交換禮物

享民頭條 2025.12.12 26
愛情是拿來幸福的，不是拿來痛苦的

愛情是拿來幸福的，不是拿來痛苦的

#兩性關係 #暈船 #感情 #魅力

唐蘋想很多 2025.12.08 153
斑駁照片裡逝去的情：倆人最後一趟的旅行

斑駁照片裡逝去的情：倆人最後一趟的旅行

#情侶 #分手 #機場

巧比。針線包 2025.12.08 38
《星期整聊事｜我想好你，知道嗎?》: 為什麼越喜歡一個人，越不敢要答案？

《星期整聊事｜我想好你，知道嗎?》: 為什麼越喜歡一個人，越不敢要答案？

#兩性關係 #愛情怎麼翻譯 #愛情金句 #愛情長跑 #咖啡廳

羽昊 2025.12.08 31
10句分手後才看懂的人生真相：原來兩個人不快樂 不如一個人自在！

10句分手後才看懂的人生真相：原來兩個人不快樂 不如一個人自在！

#兩性關係 #分手 #防曬 #感情 #禮物

享民頭條 2025.12.08 91
用「剔除法」找伴侶！先找出5類不適合的人選 剩下就是同頻率的對象

用「剔除法」找伴侶！先找出5類不適合的人選 剩下就是同頻率的對象

#兩性關係 #伴侶 #談戀愛 #理性

享民頭條 2025.12.08 39
愛情覺醒｜愛源於鬆弛感──當我們停止追尋，愛便悄然降臨

愛情覺醒｜愛源於鬆弛感──當我們停止追尋，愛便悄然降臨

#親密關係 #愛情 #好書推薦 #感情 #愛情金句

晴暄 2025.12.05 63
愛情覺醒｜愛是風雨過後，如同夜晚寧靜的陪伴

愛情覺醒｜愛是風雨過後，如同夜晚寧靜的陪伴

#親密關係 #愛情 #愛情金句 #感情 #好書推薦

晴暄 2025.12.04 67
慢熟型女孩真心話：跟這4種男生在一起超順、超有安全感！

慢熟型女孩真心話：跟這4種男生在一起超順、超有安全感！

#兩性關係 #女孩 #伴侶 #感情

享民頭條 2025.12.04 83
18+