《星期整聊事｜沒事就是沒事》: 總說自己沒事，可是心卻在無聲地掉淚。

那些在夜裡忍住情緒的女生，其實都很用力在愛當城市的早晨還沒完全醒來，窗外的光線帶著一點灰，像是天空還在猶豫要不要放晴。她坐在窗邊，雙手抱著一杯熱咖啡，杯子是溫的，指尖卻冰得不像話。

她不是沒睡，只是睡得很淺。淺到一點點情緒就能把她拉醒，淺到腦袋裡反覆播放的， 全都是那個人沒有說出口的話。——許安安

她曾經笑著說過一句話：「我真的沒事啦。」

那時候，沒有人發現，她說這句話的時候，眼睛其實已經紅了。

這篇故事，是寫給那種女生，外表獨立、理性、有自己的生活節奏， 卻在感情裡總是慢半拍、想很多、 習慣把眼淚留給夜晚的你。

01｜「沒事」，其實是已經習慣自己承受

她不是不會說心事，只是每一次想開口之前， 腦袋都會先替對方跑完一整輪情境。「我這樣說，會不會讓他覺得我很麻煩？」「他會不會覺得我太情緒化？」 「如果我說了，他是不是反而會更想逃？」

於是那些話，最後都被她吞回去。

她把委屈藏進沉默裡，把需要安慰的時刻， 包裝成一句輕描淡寫的： 「我沒事啦。」

可她心裡很清楚，那不是沒事， 那只是她已經習慣不被接住。

02｜她的在乎從來不張揚，卻耗盡了所有力氣

她其實很在意。在意他回訊息的速度，在意他語氣裡那一點點冷淡， 在意他是不是只對她這樣忽遠忽近。

她想問，卻總在打完字後又刪掉。

最後只剩一句看起來毫無情緒的：「最近忙嗎？」

她不是不想靠近，是太害怕自己靠太近之後， 會發現對方根本沒有站在原地等她。

所以她把喜歡藏得很深，深到連對方都以為她不在乎。

可只有她自己知道，這樣的克制， 每天都在消耗她。

03｜她其實什麼都懂，只是不願意承認

她知道，真正喜歡你的人，不會讓你一直猜。

她也知道，冷淡、消失、模糊不清， 本身就是一種答案。

可她還是心軟。她會替他找理由，會告訴自己「再等等看」。不是因為她傻，而是因為在這段關係裡， 她曾經那麼真。

有些人之所以放不下，不是因為對方多好， 而是因為那段時間裡的自己， 太用力地去愛了。

04｜夜裡的她，比任何人都誠實

白天的她，看起來什麼都能自己處理。工作不出錯、情緒不外露、笑得剛剛好， 不讓任何人擔心。

可一到夜裡，那些白天忍住的情緒， 會一點一點回來找她。

她會突然想哭，卻不知道該為什麼哭。不是因為對方不好，而是因為她不知道， 自己還要這樣撐多久。

05｜她不是沒人愛，只是把心放錯地方

她其實值得更被珍惜。只是剛好，在那段時間裡， 她把所有溫柔都交給了一個不確定的人。她不問、不吵、不逼，以為只要夠體貼， 就能被留下來。後來才懂，真正的愛， 不是靠忍耐換來的。

06｜她慢慢學會，把自己放回心裡

她沒有大張旗鼓地離開，也沒有說再見。只是某一天開始，她不再第一時間查看訊息， 不再反覆分析一句話的意思， 不再讓對方的反應， 決定自己一整天的心情。

她把注意力，一點一點拿回來。

不是因為不愛了，而是因為她終於記起自己也很重要。

懂自己｜她值得的，是不用再猜的愛

後來她終於明白：真正愛你的人，會讓你安心， 而不是讓你反覆懷疑自己夠不夠好。愛不該是撐著、忍著、假裝沒事。

愛應該是你可以放心做自己。如果你也在這樣的關係裡待過，

你不是不夠好，只是他不是那個人。而那個會讓你安心的人，一定會來。在你不再委屈自己的那一天。