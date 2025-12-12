冬天不只有暖暖包！6招脫單祕技讓妳被人抱著取暖

編輯/鄭欣宜撰文

每到冬天，妳就會看到街上明明氣溫只有十度，但熱戀情侶的愛意，卻像夏天的艷陽那麼溫暖，彷彿自帶暖氣。加上冬天的節慶又特別多，讓人很想脫單，其實啊，冬天是脫單成功率特別高的季節，因為天冷會讓人想找溫暖，而妳只需要一點策略、一點行動和一點願意改變的勇氣，就能把單身狀態悄悄轉換成「有人陪妳一起喝熱可可」。具體應該怎麼行動，小編說給妳聽。

只需要一點策略、一點行動和一點願意改變的勇氣，就能把單身狀態悄悄轉換成「有人跟妳一起去遊樂園約會」。圖/123RF圖庫

1.不能躲在被窩等奇蹟

冬天的確很浪漫，但浪漫不會敲門，妳要下床。妳可能會以為冬天冷，大家都不出門，實際上冬天的社交活動並不少，不論是聖誕交換禮物、跨年派對、年末聚餐，還是那些妳每年都說要參加卻從沒出現過的市集或展覽，都是脫單成功率極高的場所。妳如果每次都拒絕朋友的邀約，只是因為「外面太冷」，那妳的桃花當然也會跟著凍傷。冬天的桃花不是在棉被裡長的，而是在妳願意多走出一步、多見一個新朋友的時候冒出來的。

2.設定約會目標

脫單不是靠運氣，是靠方向。妳如果常常說「希望遇到對的人」，但完全沒有行動，那就有點像妳去健身房拍照打卡卻完全沒運動，再多hashtag都練不出線條。妳需要的是具體、可執行的約會目標，例如：一個月認識三位新朋友、一週至少出門一次參與社交活動，願意給每個網路聊天很順的人，一次實際見面的機會。這種目標不浮誇、也不給自己壓力，但能確實推動妳往「脫單」的目標靠近。很多人以為遇到喜歡的人是命運安排，但其實更多時候，是妳給自己製造機會。

多參與社交活動，無論是吃飯或是戶外活動，就能越早實現脫單。圖/123RF圖庫

3.展現真實的自己

妳的魅力不是單靠外表，而是妳如何呈現最舒服、最真實的自己。冬天其實特別適合魅力提升，因為衣服多層、妝感自然、顏色柔和，只要稍作打扮，整個人就會看起來非常加分。像是替自己選一件氣質外套、整理髮型，讓氣色看起來更有精神。這些魅力不是表面功夫，而是妳在告訴世界：「我願意用更好的狀態迎接新的可能。」

稍微化妝打扮，整個人就會看起來非常加分。彷彿在告訴世界自己願意用更好的狀態迎接新的可能。圖/123RF圖庫

4.打開心房

冬天變冷，人們本來就會更想靠近取暖，妳只要願意稍微提高「與世界互動」的頻率，比如看到喜歡的人勇敢說一句「這件外套很適合妳」，例如跟同事多說一句「有想去看聖誕燈飾嗎」，又或者妳願意回覆一下交友軟體裡那個看起來挺正常的人，妳就已經比昨天更接近脫單一步了。邂逅不是強求，而是妳願不願意打開心房，讓別人也看見妳。

5.自我提升

經營好自己，這是最佳吸引異性的方法。如果妳願意在冬天開始一個新的興趣，學新的才藝，或者嘗試練瑜伽、做烘焙，提升自己的技能，妳身上那種「生活過得挺好、也很享受自己」的氛圍，會吸引很多優秀的對象，魅力不是高跟鞋、不是紅唇、不是濃妝，而是妳散發出的自在能量。

6.不要害怕短暫的挫折

多參與社交活動能加速脫單，但如果，妳在過程中遇到挫折，像是心儀的對象並不喜歡妳，又或者，發現線上聊很久的對象竟然是有婦之夫，種種挫折都可能發生，但是，千萬不要輕易放棄，要持續努力，直到實現目標。

冬天脫單不是夢 要願意讓自己向幸福靠近

冬天的浪漫很輕、很暖、也很珍貴。妳要做的不是急著找人填補寂寞，而是用行動告訴自己：「我值得一段好的關係，而我也願意往那裡靠近。」當妳把生活過好、把心放柔、把行動變多，妳其實早就站在更接近幸福的位置了。脫單不是冬天唯一的任務，但如果妳願意，冬天確實會是一個很適合開始愛情的季節。最重要的是，妳要先喜歡現在這個努力又暖心的妳，而不只是期待另一個人來完成妳。