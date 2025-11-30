【以為在戀愛，其實是重演童年｜原生家庭如何影響親密關係】

「我們在親密關係裡，常常不是在回應對方，而是在回應『過去』。」





1｜原生家庭的影子如何投射在愛情中？

很多心理學會用「依附」來解釋：我們從小和照顧者互動的方式，會默默形塑你在親密關係裡如何信任、如何靠近，也決定你不安時會用什麼方式自保。

（1）情緒層：怎麼安撫自己？

小時候難過時，如果父母願意擁抱、傾聽、陪伴，長大後我們更容易相信「情緒是可以被接住的」；但如果常被嫌玻璃心、被說「不要這麼敏感」，下意識就學會把感受吞回去——外表沒事，心裡卻越來越孤單，因為被冷落而受傷的童年，早已打從心底慣性認為「不會有人接住我的情緒」。

（2）衝突層：怎麼吵架、怎麼和好？

有些家庭習慣冷處理、假裝沒事，長大後的我們往往不太知道該怎麼「修復關係」；也有些家庭一有摩擦就爆炸，久了大腦會把「衝突＝危險」記進反射裡，於是在關係中不是先逃避，就是先攻擊、先把對方推遠。童年逆境經驗（ACEs）可能提高成人期的壓力反應與情緒調節困難，進一步影響親密溝通協調的方式。（可註：CDC 相關研究）

相對地，如果童年家庭裡，父母願意和孩子好好說話——允許表達、示範怎麼談感受、也教孩子怎麼在衝突後收尾——長大後更容易把「溝通」當成解決問題的方法，而不是把沉默、爆炸或逃跑當成習慣。

（3）界線層：你敢不敢說「不」？

在某些家庭裡，「孝順」被當成要求服從的籌碼：只要說不，就可能立刻被貼上「自私」「不懂事」的標籤。久而久之，我們會把「設定界線」和「罪惡感」綁在一起，進到親密關係裡容易一味配合、硬撐到極限；又或者某天突然抽離，用斷聯來保護自己，避免再次受傷。





2｜四種常見「童年劇本」：最常上演哪一種？

可以把下面四類當成常見的「關係慣性」——讓我們看見自己在不安時，最習慣用哪種方式靠近、拉開，或保護自己。

A. 追逐型：越不回應，我們越焦慮

✧常見背景：關注忽冷忽熱、需要靠表現換來愛與肯定。

✧在關係裡的樣子：對方晚回訊息，就忍不住腦補成「是不是不愛了」

很需要被確認：「你還在嗎？你還愛我嗎？」容易用情緒、試探或追問逼出對方表態（表面在逼答案，心裡其實在要安全感）

B. 退縮型：先冷下來，我們才覺得安全

✧常見背景：情緒表達不被鼓勵，求助被嘲笑；親密被等同為麻煩或負擔。

✧在關係裡的樣子：一吵架就消失、拒談，覺得「講也沒用」

對方越靠近，越感到窒息、越想逃。明明在乎，嘴上卻只說「隨便」「都可以」

C. 取悅型：把對方照顧好，關係就不會倒

✧常見背景：太早學會懂事，習慣扛責、當和事佬或照顧者。

✧在關係裡的樣子：不敢提需求，怕一開口就破壞氣氛、被嫌麻煩。

很會道歉、很會讓步，但常常也說不清「到底錯在哪」長期委屈後，不是突然爆炸，就是直接放棄、心死退出。

D. 混亂型：又想靠近，又害怕靠近

✧常見背景：關愛與傷害交錯（忽視＋控制、暴怒＋道歉），安全感時有時無。

✧在關係裡的樣子：很快投入、也很快翻臉，情緒像坐雲霄飛車

容易被「強烈」吸引，把戲劇性誤認成愛的證明。一親密就觸發警報；一拉開又空到不行、忍不住再追回去。

補充：從家族系統的角度看，很多相處模式會跨世代被複製——不一定是同一件事重演，而是同一種「情緒規則」被延續：有人負責忍、有人負責爆、有人負責消失、有人負責收拾，只是角色和劇情換了場景。

3｜小測驗：在關係裡最常啟動哪種防衛機制？

想像一個情境：我們傳訊息給伴侶，對方「已讀」卻 3 小時沒回。這時候腦中第一個跳出來的念頭，最像哪一種？

A｜追逐：

「我是不是不重要？」忍不住再丟一則，想確認對方在做什麼、是不是還在乎。

B｜退縮：

「算了。」乾脆不回、不問，先把心收回來，免得顯得自己太在意。

C｜取悅：

「他一定很忙。」怕打擾、怕被嫌麻煩，選擇壓下不安，晚點再用關心的方式靠近。

D｜混亂：

很想衝去問清楚、把話講明白，但同時又覺得自己一定會被嫌煩，於是卡在靠近和退後之間。

其實這些反應背後都在做同一件事：讓我們不要受傷。差別只在於——習慣的自保方式，會不會在保護自己的同時，也把關係推向更遠的地方？

4｜修復工具箱：界線、溝通、情緒安撫，怎麼做才有效？

原生家庭帶來的影響很難用「想開一點」處理，但關係是可以培養、改變的，以下幾個工具走的是同一條路：先讓情緒落地，再把彼此拉回。

工具 1｜把「指責」翻成「感受＋需求」

很多衝突會卡住，是因為我們在說「你怎樣」，但真正想說的是「我需要什麼」。

把：「你都不在乎我。」

翻成：「你沒回訊息時，我會不安，我需要你給一個大概的回覆時間，才可以安心。」

一個好用的句型是：「當＿＿發生，我感到＿＿，需要＿＿。」

工具 2｜先安撫身體，再談道理（90 秒降溫）

衝突當下，大腦很容易被情緒劫持；先降溫，才談得下去。

踩地：雙腳踩穩地面，感覺身體重量

吐氣：把吐氣拉長（比吸氣更長）

命名：用一句話說出此刻感受

「我現在很慌／很氣／很委屈。」

回需求：開口談需要，理解伴侶的狀況，而不是爭論對錯與輸贏。

「你是不是在忙？我需要的是被回應，不是被忽略。」

工具 3｜避開「四騎士」：把它當成吵架紅燈

伴侶諮商領域常提醒的四種高破壞溝通：批評、輕蔑、防衛、冷戰。

出現其中一項，就先停一下，因為這通常不是在溝通，而是在互相防衛。

工具 4｜界線一句話模板（簡短但有效）

界線不是翻臉，而是讓關係有規則、也有安全感。

「我願意聽，但如果音量提高，我會先暫停，等我們都冷靜再談。」

「我在乎你，但我不接受被貶低。」

「可以有不同的認知與價值觀，但不可以失去對彼此的尊重。」

（更溫和版）「一起把話講開，彼此輪流說。」

看懂「自己為什麼會這樣反應」，不是為了追究誰的錯，而是為了在下一次被觸發時，多一個選擇：用新的方式靠近、用更成熟的方式修復，也用更溫柔的方式照顧自己。

「就算此刻背對背，也別急著否定溫柔——只是還在學習，用更好的方式靠近彼此。」