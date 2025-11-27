《星期整聊事｜你缺愛嗎? 》: 那些越愛越害怕的人啊，你不是難搞，你只是太真心了。





你不是第一次這樣，對吧？

有一種人，在愛裡會越愛越害怕、越靠近越不安、 越在乎就越覺得自己快失去。如果你看到這裡，心突然往下沉，那麼，這篇文章就是寫給你的。

你也曾在黑夜裡問過自己：「為什麼我明明很努力，還是覺得不安全？」「是不是我太敏感、太黏、太容易心動？」「為什麼我越喜歡一個人，就越控制不了情緒？」

那些問題你不敢問出口的、那些自我懷疑、 那些折磨你很久的沉默，我知道你藏得有多辛苦。今晚，我想陪你一起，把這些心事拆開。

01｜你以為你是在喜歡他，其實你是在害怕失去「被愛的感覺」

有些夜晚你會突然發現：你不是在等他回訊息， 你是在等一個能讓你安心的「存在」。是那種一句「晚安」就能讓你寬心， 一句「你到家了嗎」就足夠讓你覺得自己值得被愛的存在。

你不是依賴那個人，你依賴的是「被在乎的感覺。」你害怕失去的不是某個具象的人，而是你終於以為自己能被愛、能被需要、能被選擇的那份信念。

所以當對方退後一點、沒回訊、情緒冷一些、說話少一點，你就會開始掉進深淵。你以為你是在「不安」。其實你是在重新面對過去那些 「我是不是不值得被愛？」 「是不是我又要被丟下了？」 的老傷口。

02｜沉默不是拒絕你，是你的害怕放大了它

你很容易把一個沉默、消失、冷淡，解讀成全世界都在離你遠去。你看到的不是他， 是你曾經被忽略、被丟下、被放生的記憶。你的腦袋比他更快離開你。你的心比他更早覺得自己不值得。

他只是忙，你卻以為他不愛了。他只是沒回，你卻開始反省自己是不是哪裡做錯了。他只是沒有第一時間出現在你身邊，

你卻開始在腦海上演一百種「被放棄的情節」。你害怕的不是今天，你害怕的是「這次是不是也會像以前一樣？」你的敏感不是缺點。那是你的心在自我保護。你只是太久沒有遇到一段能讓你安心的愛了。

03｜如果真正的愛是安心，你願不願意把自己帶向「不用再猜的地方」？

這句話很重，但你一定懂：真正的愛不是激情，而是安全感。不是你每天猜他在想什麼、不是你要觀察他訊息語氣、 不是你要調整自己的需求、 不是你要壓低情緒才能被喜歡。而是你可以自然、可以放鬆、可以做自己。

一段好的愛會讓你放心、不會讓你一直擔心。一段對的人會讓你穩定、不會讓你反覆懷疑自己在他心裡的位置。你不是不值得愛，你只是一直待在需要「小心翼翼」的地方。

也許是時候問問自己，我是不是也該把心放到 「不用再看對方臉色」 「不用再半夜數著自己哪裡做不好」 「不用再猜他到底想不想要我」 的地方？你值得一段不用演、不用調整、不用壓抑的愛。

04｜你不是太敏感，你只是太真心

你不是麻煩、不是難搞、不是不穩定。你只是太認真愛人、太害怕失去、太希望自己在別人心裡有位置。你不是被愛的候補，你是值得被選擇的那個。

你只是還沒遇到能把你擺在心上、能看懂你沉默、 能抱住你害怕、 也能陪你走進安心的人。

但你會遇到的。

在你學會愛自己之後， 在你知道什麼才是值得的愛之後、 在你不再把所有責任都怪在自己身上之後。放心，你沒有問題。 你只是還在等一個真正會愛你的人。