越冷越相愛？發生「冬眠式戀愛」6大原因解析

編輯/鄭欣宜撰文

天氣越冷越想找個人取暖，好像年底談戀愛的人們變多了，這就是所謂的「冬眠式戀愛」。超懂女人心的小編要來探討形成冬眠式戀愛的6大原因，以及，最重要的，是當妳遇到類似機遇時，如何評估自己需不需要。

為什麼會產生冬眠式戀愛？

1.天氣越冷感情升溫越快

寒冷的氣候促使人們尋求親密關係的溫暖，導致戀情在冬季迅速升溫。而且，氣候越冷感情升溫現象越加明顯。

寒冷的氣候促使人們尋求親密關係的溫暖，導致戀情在冬季迅速升溫。圖/123RF圖庫

2.春天感情明顯降溫

隨著氣溫回升，人們開始擴大社交活動範圍，注意力也開始分散，對親密關係的依賴程度降低。當外部刺激變多的時候，情感投入自然會相對減少。這也是為什麼，不少冬季開始交往的戀人，到了春天，就會關係變淡。

3.想要找個人一起過節

年底有太多節日，單身的人們會在這些節日感到異常孤單，所以，年底也有不少人快速找伴，一起度過聖誕節、跨年和情人節等節日。

年底也有不少人快速找伴，一起去看浪漫煙火，度過聖誕節、跨年和情人節等節日。圖/123RF圖庫

4.太冷只想宅在家

冬天因為氣候寒冷，如果再加上下雨，人們會更傾向於室內活動，這為情侶單獨相處提供了更多機會，春季戶外活動增加，個體的社交圈擴大，這在一定程度上稀釋了對單一親密關係的專注度。

5.冬天活動比較適合兩個人參加

活動類型的改變也起著關鍵作用。冬天的活動，像是滑雪、泡溫泉等，這些活動通常是兩個人一起前往參加，而春季的踏青、戶外郊遊等活動，則傾向於團體參與，活動性質的轉變也會影響維繫感情的方式。

冬天的活動，像是滑雪、泡溫泉等，這些活動通常是兩個人一起前往參加。圖/123RF圖庫

6.社會的群體暗示

華人社會常說，有錢沒錢，娶個老婆好過年。也有不少家長，擔心兒女未嫁娶，常常催趕孩子要在年底結婚，在社會的群體暗示之下，冬季常被視為「戀愛季節」，社會共識影響了個體的行為模式。

如何評估自己是否需要？

面對「冬眠式戀愛」的現象，我們應該保持理性。不能因為外在環境的季節性改變，就勉強的找個人湊合過日子，談戀愛還必須是自己喜歡也合適的對象，不能因為一時的寂寞就衝動。

另外，如果真的在冬天跟合適的對象談戀愛了，也可以主動創造維繫感情的條件，像是規劃共同活動、保持有效溝通等，讓感情一路甜蜜蜜，不因環境改變而影響。維繫感情不僅需要熱情，更需要智慧和堅持。只有深入理解感情的本質，才能在季節變換中保持愛情的溫度，讓愛情之花常開不敗。

【本文由享民頭條提供，未經授權，請勿轉載！】