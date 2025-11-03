【星期整聊事｜最近好嗎?】: 所有溫柔都藏在不敢聲張的地方

2025-11-03 22:00 羽昊

好像長到一個年紀後，就默默學會了不用說破，能撐就撐，能熬就熬。不是因為成熟，是因為曾經用盡力氣吶喊過， 卻發現很多事情， 沉默 才是最後的禮貌。這不是放棄，是長大後的自我保護。

「我想你」，變成「最近好嗎」

以前想你，我會直接講。現在想你，我只會滑到我們以前的聊天紀錄， 停在那串「哈哈哈」 假裝那時候的快樂還在。我們都變了。從「在幹嘛？」 變成「應該很忙吧」。感情從熱烈，到不敢承認，再到安靜得誰都不提。你還在，我也還在，但我們再也不是當初那個敢愛的人了。

越靠近，越害怕失去

人越長大，心越小。能住進去的人越來越少， 因為搬走的那些人，用太多回憶把空間填滿了。年輕的時候，我們愛得很吵，吵著要見面、吵著要解釋、吵著要認真。後來卻發現對方如果真的想留下來， 根本不用你開口；而我們學會沉默、學會等待、學會笑笑說沒關係。

但真正沒關係的人，不會這樣學會堅強。

愛不是輸贏，但我們都怕輸

你有沒有那種時候？看到訊息跳出來，心跳快一秒； 看到對方已讀沒回，世界慢三秒。我們嘴上說灑脫，行為卻比誰都沉重。我看到很多人說：「成熟就是不再把全部情緒丟給對方。」但我私心覺得真正幸運的人，是可以放心示弱的。能哭、能抱怨、能笨、能黏，那不是幼稚，那是安全感的形狀。遺憾的是，大多數人都沒遇到那個願意接住的人。

那些沒說出口的告別，最沉在心裡

這世界上最殘忍的不是分開，是慢慢疏離。沒有吵架、沒有爭執，只是有一天， 你發現你們連說再見的勇氣都沒有了。你清楚知道不是不愛了，只是不能再愛了。那個曾讓你感覺人生有光的人，最後變成一句輕描淡寫的「希望你一切順利。」但只有你自己知道，那不是祝福， 那是無力。

很多人說：「如果真的愛，就再試一次。」

可我們明明知道，愛不是重來就會變好的公式。你會怕。怕再次投入， 怕重新信任， 怕再被辜負一次後， 你再也不相信愛了。所以乾脆停在這裡，不前進、不回頭， 默默把愛收起來， 像把最珍貴的東西鎖進抽屜裡，只保留意義，不再拿出使用。

「放下」不是不心痛，是不再抓著痛

有人問我：要怎麼知道自己真的放下了？答案很簡單: 你不用再說服自己。你不再去查對方的動態、不再把每首歌都當成暗號、 路過熟悉的地方也不再停下。不是忘記，是你知道那段時光已經走完了。放下不是把他刪掉，而是你心裡留了一盞小燈， 卻不再等門開了。

如果，有一天能遇到一個人，讓你不用故作堅強、 不用先設防禦、 不用假裝冷靜。他不會讓你猜，不會讓你等， 更不會把你的真心當成賭注。他會走向你、牽住你、接住你。不是因為你努力、你乖、你剛好適合， 而是因為你值得。 一直都值得。

Y.H字句備份｜真正的放下，不是忘記，而是不再心痛就能祝福。

羽昊

羽昊

關於羽昊IG.( yuhao2348 ) ＞＞選小日子10周年讀者投稿；女子漾專欄作家；女人迷讀者投稿作家，寫文章和散文，喜歡用文字記錄人生與生活；別人眼中的傻大哥，卻有一顆溫暖的心和笑容。

#兩性關係 #愛情金句 #愛情長跑 #瓊瑤愛情 #愛情怎麼翻譯

《噤界》的恐懼本該留在電影世界；如今，孩子與父母卻身歷其境

《噤界》的恐懼本該留在電影世界；如今，孩子與父母卻身歷其境

2025-10-12 10:47 Yvonne
LIVING IN A QUIET PLACE｜活在靜音的世界，安靜成為求生之路
活在靜音的世界，安靜成為求生之路。(圖/擷取自pexels、canva製作)
活在靜音的世界，安靜成為求生之路。(圖/擷取自pexels、canva製作)

《噤界》的電影恐懼感，漸漸的融入現實生活

在電影《噤界》（A Quiet Place）裡，人類為了活下去，必須壓抑每一個聲音。一聲咳嗽、一個腳步、一句話，都可能引來死亡。那是虛構的恐懼，如今卻越來越像現實。在高鐵車廂、餐廳、捷運裡、飛機上，父母開始提前學習道歉，學習為孩子的聲音道歉。而孩子學會壓低聲音，笑聲被掐斷、話語被吞回，安靜成了被社會大眾接納的代價

「我不是討厭小孩，只是家長不會教。」這句留言在網路上屢見不鮮。它看似理性，卻像一把無聲的刀，切開了溫度與共感，也切斷了對孩子與父母的理解。於是，公共空間成了一場沒有怪物卻充滿審判的片場，誰太真實、誰太吵鬧、誰家的孩子不夠乖，都可能被拍下、被上傳、被貼上標籤，然後開始公審，卻忘記詢問「他/她發生什麼事？需要幫助嗎？」。

那是一種無聲的威嚇，讓人們開始相信：安靜比真實更安全。

笑聲被掐斷、話語被吞回，安靜成了被接納的代價。(圖/擷取自pexels)
笑聲被掐斷、話語被吞回，安靜成了被接納的代價。(圖/擷取自pexels)

當被聽見，成為風險

在這個社會裡，「被聽見」逐漸成為一種風險。聲音不再是交流的橋樑，而成為被放大的錯誤。父母不是不懂規矩，而是害怕自己「沒有被理解的空間、時間」。他們提前安撫、主動道歉，因為害怕被拍下、被評論。當聲音變成威脅，情緒成就了無數的「錯誤」。久而久之，我們養成一整個懂得「自我靜音的世代」，大家開始學會「壓低音量，或是不說話」。

孩子則從大人的表情與肢體中學會另一種語言——不是「請安靜」，而是「不要被聽見」。

孩子從大人的表情與肢體中學會另一種語言——「不要被聽見」。 (圖/擷取自pexels)
孩子從大人的表情與肢體中學會另一種語言——「不要被聽見」。 (圖/擷取自pexels)

誰有資格要求他人安靜？誰又應該被要求安靜?

「安靜」逐漸成為一種權力語言。大人可以講電話、開會、開懷聊天，但孩子只要多一句話，就會被視為打擾，遭來數落或是白眼對待。我們不敢制止講電話的大人，也不敢提醒在車廂裡高談闊論的人，因為【無數的社會經驗】告訴我們，那可能引起衝突、甚至危險。

但孩子和家長不同——他們柔軟、無害，容易被指責。多數父母不是不知道不公，而是為了讓孩子安全、不被波及，只能選擇沉默、低頭、假裝沒聽見。這種「忍讓」不是溫和，而是一種防衛。而社會因此形成一個潛規則：柿子挑軟的吃。越是沒有威脅、越不會爭辯的人，越容易成為「維持秩序」的出口。

我們口口聲聲說要維持秩序，其實只是想在不冒風險的情況下，找到一個可以安全指責的人。被挑中的，往往是孩子和他們的父母。

當文明變成一種選擇性指控，安靜也就不再是禮貌，而是一種權力。

誰有資格要求安靜？誰又應該被要求安靜?　 (圖/擷取自pexels)
誰有資格要求安靜？誰又應該被要求安靜?　 (圖/擷取自pexels)

不喜歡用『乖』定義孩子；但「乖孩子」的定義，越來越狹隘

我們誇獎安靜的孩子、稱讚懂事的沉默，卻忽略他們的情緒正在被消音。過去，「乖」代表懂得禮貌、懂得分享、願意照顧他人；如今的「乖」，往往只剩下一個要求——不製造所謂的「噪音」。

孩子不能太興奮、不能太好奇、不能太有表情。一旦超出他人預期的分貝，就會被貼上「沒教養」的標籤。社會在追求秩序的同時，也在偷偷縮小「乖」的範圍。那些「會自己玩、不吵不鬧」的孩子被誇讚懂事，但他們也因此學會壓抑。懂得觀察大人的臉色、收起問題與情緒，因為太真實反而會被視為失控。這樣的「安靜」看似成熟，其實是早熟的防衛。

當「乖」被誤解成「不要有聲音」，社會便開始培養一整個不敢表達、也不再相信自己值得被傾聽的世代。大人們在「可被接受的安靜」中尋找安全感，那不是教養的進步，而是情緒的消音。文明若建立在壓抑之上，終將變得空洞而冷漠。

如今的「乖」，往往只剩下一個要求——不製造所謂的「噪音」。 (圖/擷取自pexels)
如今的「乖」，往往只剩下一個要求——不製造所謂的「噪音」。 (圖/擷取自pexels)

當安靜成為禮貌與教養的代名詞，我們追求的，是秩序，還是理解？

有人說：「公共場合應保持安靜，這是基本教養。」這句話沒錯，但「教養」不該只剩靜音。真正的教養，是在不舒服的時候，仍然願意理解別人為什麼會這樣。聽見孩子哭鬧、大聲喧嘩、尖叫，我們會看到慌亂的父母、道歉的眼神，卻不願意再伸手協助，只想遠離。於是父母學會道歉，孩子學會收聲，旁人學會忽略。每個人都在表現得「有教養」，卻沒有人真的在練習理解。文明，不該靠壓抑維持，而該靠理解支撐。安靜不應是懲罰，而是一種選擇。

有些聲音甚至還沒開始，就被判定為「不應該出現」。那些還不會說話、聽不懂人話的嬰兒，在公共場合哭了幾聲，就開始有人低語：「幹嘛出門？」彷彿出門這件事，也需要先學會聽懂人話、懂得壓低聲音，才能被社會允許出現。但如果連一個還在學習表達、嘗試適應世界的生命，都必須被要求噤聲、被貼上打擾的標籤，那麼我們追求的「安靜」，究竟還是文明的象徵，還只是恐懼的延伸？

我們往往在追求秩序的同時，不自覺把「自己的舒適」當作普世標準。當「我所追求的安靜」成為唯一被接受的樣貌，我們以為那是禮貌，其實只是逃避差異。或許問題從來不在於孩子的聲音，而在於我們對「安靜」的理解。當安靜成了舒適的代名詞，也可能意味著我們正在失去傾聽他人的能力。而真正成熟的社會，不在於誰能保持沉默，而在於——我們是否仍願意傾聽那些被壓低的聲音。

文明不是靜音，而是共存。真正的安靜，從來不靠壓抑，而靠理解。
Yvonne

Yvonne

13歲，選擇醫學作為學歷 22歲，頭也不回的投身補教 26歲，放下老師身分，踏入行銷圈 30歲，再次華麗轉身公關業 35歲，我是寫手與遊者 不變的是，行遍阡陌大地並逆風前行 用叛逆與韌性放飛，做生命任性的獵遊者

#人性 #育兒教養 #親子教養 #親子教育

每晚一句情話讓愛更濃！8句晚安結束語 感動妳的另一半

每晚一句情話讓愛更濃！8句晚安結束語 感動妳的另一半

2025-10-28 09:34 享民頭條
編輯/李明真撰文

編輯/李明真撰文

每天結束之前，也要跟另一半好好說晚安，不過，說「拜拜」似乎又太生疏。晚安，作為一天結束前的告別，應該是承載了無數愛意與期待的時刻。小編要為女孩們介紹8句情意綿綿的晚安結束語，讓妳在睡前為心愛的人送上最溫暖的祝福。

跟另一半好好說晚安，能夠延續親密感。圖/123RF圖庫
跟另一半好好說晚安，能夠延續親密感。圖/123RF圖庫

1.今天的星星特別亮，因為它們也在為你閃耀。晚安，我的星光。

透過星星的比喻，將對方比作星光，表達了對方在自己心中的獨特地位。

2.閉上眼睛，讓我的愛陪你進入夢鄉。晚安，我的寶貝。

這句話充滿了溫柔與呵護，讓對方感受到無微不至的關懷。

3.今天的疲憊，就讓我的晚安吻帶走。明天見，我的愛。

透過晚安吻的意象，傳遞了對對方的愛意與關心，讓對方在睡前感受到溫暖。

今天約會的美好回憶，用充滿愛意的晚安問候作結。圖/123RF圖庫
今天約會的美好回憶，用充滿愛意的晚安問候作結。圖/123RF圖庫

4.晚安，我的守護星。願你在夢裡也能感受到我的保護。

將對方比作守護星，表達了對伴侶的保護與關愛，讓對方感受到安全感。

5.今天的忙碌結束了，讓我們在夢裡相見。晚安，我的唯一。

這句話表達了對對方的思念與期待，讓對方感受到自己在對方心中的獨特地位。

6.晚安，我的小太陽。願你在夢裡也能感受到我的溫暖。

將對方比作小太陽，表達了對對方的溫暖與關懷，讓對方感受到無盡的愛意。

7.今天的煩惱，就讓我的晚安擁抱帶走。明天見，我的寶貝。

透過晚安擁抱的意象，傳遞了對伴侶的愛意與關心，讓對方在睡前感受到溫暖。

好好說晚安，彼此帶著溫暖與愛意更好入睡。圖/123RF圖庫
好好說晚安，彼此帶著溫暖與愛意更好入睡。圖/123RF圖庫

8.晚安，我的夢中情人。願你在夢裡也能感受到我的愛。

這句話充滿了浪漫與愛意，讓對方感受到自己在對方心中的重要地位。

結語

這些晚安結束語不僅僅是簡單的告別，更是對伴侶深情的表達。每一句話都充滿了愛意與關懷，讓對方在睡前感受到無盡的溫暖與幸福。無論是情侶還是夫妻，這些晚安小情話都能為彼此的關係增添更多甜蜜與浪漫。

所以，從今天開始，試著用這些晚安小情話來結束一天吧！讓伴侶在睡前感受到溫暖與關懷，讓你們的愛情在每一個夜晚都能得到昇華。

本文享民頭條提供，未經授權，請勿轉載！】

享民頭條

享民頭條

《享民頭條》以女性視角為主要切入點，深度探討女性各層面的生活，報導包含時尚、美妝、寵物、兩性、美食、旅遊、潮流等領域，兼具深度與廣度解答女性在生活裡的疑難雜症。

#浪漫 #眼睛 #兩性關係 #土味情話

這10句情話太甜了！甜言蜜語大聲說讓愛情更有力量

這10句情話太甜了！甜言蜜語大聲說讓愛情更有力量

2025-10-21 08:54 享民頭條
編輯/李明真撰文

編輯/李明真撰文

有愛就要大聲說，三不五時就要嘴甜甜的跟伴侶表達愛意，兩人的感情一定越來越好。看似簡單直白的話語，卻蘊含著最真摯的情感，讓人在會心一笑的同時，感受到滿滿的愛意。超懂女人心的小編精選10句撩人情話，讓妳在愛情路上更加得心應手。

1.你知道我最喜歡什麼季節嗎？是和你在一起的每一季。

這句話巧妙地將時間概念與愛情結合，表達出無論何時何地，只要與對方在一起就是最美好的時光。

一個頻率對的伴侶，天天都能膩在一起。圖/123RF圖庫
一個頻率對的伴侶，天天都能膩在一起。圖/123RF圖庫

2.我覺得你像一本有趣的書，越看越想看，越看越喜歡。

將對方比喻為一本書，暗示其內涵豐富，值得細細品味，展現出對對方的欣賞與愛慕。

3.你知道我為什麼近視嗎？因為我看不清這個世界，只能看清你。

用幽默的方式表達對方在自己心中的重要性，將愛情與視覺感知結合，創造出獨特的浪漫感。

4.我覺得你很適合當快遞員，因為你總是把我的心快遞到你的心裡。

將職業與情感傳遞結合，展現出對方在自己心中的特殊地位，同時也帶有俏皮的趣味性。

5.你知道我最喜歡什麼顏色嗎？是你眼睛的顏色。

用對方的特徵來表達愛意，既具體又浪漫，讓對方感受到自己的獨特魅力。

彼此都是生活中的重要支柱，親密又充滿愛的魔力。圖/123RF圖庫
彼此都是生活中的重要支柱，親密又充滿愛的魔力。圖/123RF圖庫

6.你知道我最喜歡什麼水果嗎？是你這個開心果。

用水果來比喻對方的性格特徵，既幽默又貼切，讓對方感受到自己的快樂與幸福。

7.我覺得你很適合當建築師，因為你總能在我心裡建造一座城堡。

將對方的影響力比作建築師的創造力，表達出對方在自己心中的重要地位，展現出浪漫的想像力。

8.你知道我最喜歡什麼動物嗎？是你這個小可愛。

用動物來比喻對方的特徵，既可愛又親切，讓對方感受到自己的寵愛與呵護。

9.我覺得你很適合當畫家，因為你總能在我心裡畫出最美的風景。

將對方的影響力比作畫家的創作力，表達出對方在自己心中的美好地位，展現出浪漫的藝術感。

相處的點點滴滴都很快樂，即便只是窩在家看電影都很開心。圖/123RF圖庫
相處的點點滴滴都很快樂，即便只是窩在家看電影都很開心。圖/123RF圖庫

10.你知道我最喜歡什麼遊戲嗎？是和你一起玩的愛情遊戲。

用遊戲來比喻與對方的相處時光，既有趣又浪漫，讓對方感受到自己的愛意與陪伴。

這些俏皮情話，雖然看似簡單，卻蘊含著深刻的情感。它們不僅能夠在平淡的日子裡增添一絲趣味，更能夠在關鍵時刻表達出最真摯的愛意。無論是初次約會還是老夫老妻，這些情話都能夠讓愛情更加甜蜜，讓感情更加深厚。

在愛情的世界裡，有時候最簡單的表達方式，反而能夠觸動人心。這些情話正是這樣的存在。它們不需要華麗的辭藻，不需要複雜的修飾，只需要一顆真誠的心，就能夠讓對方感受到滿滿的愛意。

本文享民頭條提供，未經授權，請勿轉載！】

享民頭條

享民頭條

《享民頭條》以女性視角為主要切入點，深度探討女性各層面的生活，報導包含時尚、美妝、寵物、兩性、美食、旅遊、潮流等領域，兼具深度與廣度解答女性在生活裡的疑難雜症。

#浪漫 #感情 #水果 #兩性關係 #土味情話

把孩子帶回家或是走向戶外，高鐵、飛機與餐廳就真的安靜了嗎？

把孩子帶回家或是走向戶外，高鐵、飛機與餐廳就真的安靜了嗎？

2025-10-13 10:55 Yvonne
LIVING IN A QUIET PLACE｜當公共空間成了考場，誰還能自在呼吸？
當公共空間成了考場，誰還能自在呼吸？。(圖/擷取自pexels、canva製作)
當公共空間成了考場，誰還能自在呼吸？。(圖/擷取自pexels、canva製作)

「寧靜車廂」只是最後被壓垮的那根稻草，

當城市不再接納孩子，家與戶外成了孩子最終的避難所

高鐵「寧靜車廂」的爭議，其實只是壓垮眾多父母的最後一根稻草。在那之前，社會早已出現許多對孩童不友善的現象與制度。從部分商場與餐廳張貼「禁止兒童入內」、到住宅社區懸掛「孩童請勿喧嘩」，觀光飯店推出「Adults Only」標語，彷彿孩子的存在，本身就是一種干擾。疫情解封後，這道界線延伸得更遠。航空公司推出「無孩童艙」、高鐵設立「寧靜車廂」，讓「安靜」成為可以被購買的服務。人們開始相信，只要付出足夠的代價，就能買到秩序；而那些哭泣、歡笑、發問的孩子，成了秩序的代價。每當有孩子在公共場域哭鬧，社群上總會掀起兩派對立：一方指責父母「不會教」，另一方反問：「難道孩子沒有搭乘的權利嗎？」這場看似為了「安寧」的行動，逐漸演變成對聲音的過濾、對情緒的懲罰。

孩子不再被視為正在學習的生命，而成了需要被「管控」的雜音。孩子能去的地方越來越少——家與戶外成了唯二安全的選項，而城市的每一個角落，就真的安靜了嗎？

台灣高鐵公司表示，打造更加寧靜、舒適的車廂為社會共識。(圖/擷取自台灣高鐵)
台灣高鐵公司表示，打造更加寧靜、舒適的車廂為社會共識。(圖/擷取自台灣高鐵)

錯得很有禮貌：當邏輯成了偏見的偽裝，「不打擾」成了道德與教育的標準

在飛機上、高鐵中出現了一句令人百思不得其解的對話：「你要吵，不會去買商務艙嗎？」這句話乍聽合理，其實邏輯完全顛倒。商務艙的本質從來不是「隔音艙」或「吵鬧區」，而是代表更寬敞的空間、更快速的登機、更好的服務、更精緻的用餐。它提供的是舒適與效率，不是特權與排他。

但這句話之所以流行，反而揭露了一種潛在的階級心態。我們把「安靜」誤認為一種可以被購買的權利，甚至覺得「有錢的人應該享有更安靜的環境」，而「有孩子的家庭」就該自動遠離。結果，「想要安靜的人」與「被認為製造噪音的人」被對立起來，公共空間的共享精神也被撕裂。

真正的問題不是誰應該去買商務艙，而是我們都該學習把「聲音」變成一種合理的狀態。不只是孩子，更包含長大成人的我們。社會不應該用金錢劃分「誰能被理解、誰應該閉嘴。」

安靜不該是階級的象徵，更不是排除的理由；它應該是一種相互尊重的結果，而不是誰能付得起的奢侈品。

商務艙的本質從來不是「隔音艙」或「吵鬧區」，它提供的是舒適與效率，不是特權與排他。(圖/Yvonne 攝)
商務艙的本質從來不是「隔音艙」或「吵鬧區」，它提供的是舒適與效率，不是特權與排他。(圖/Yvonne 攝)

當公共空間變成「無聲競技場」，成人的交談比孩子的哭鬧更能被接受

近年來，公共空間逐漸變成一場無形的「安靜競技場」。誰最安靜、誰最守規矩、誰最不打擾他人，成了被默默評分的標準。大人開著視訊會議、用擴音講電話、擴音看著影片、在公共空間高談闊論，卻鮮少有人上前制止；但孩子在餐廳因為開心而笑得太大聲、在車廂問了幾個好奇的問題、在飛機上因不適而嚎啕大哭，卻成了部分追求安靜的人，所不能理解的「眾矢之的」。

社會在維持秩序時，我們往往選擇性地對弱勢開口。我們不敢對陌生的大人說「請小聲一點」；不敢對身材高碩威武的男性說「請你關掉擴音」。卻選擇在孩子哭鬧時，用眼神或手機鏡頭，要求他閉嘴；要求爸媽控制。

這不只是禮貌的爭議，而是一種潛在心理學中的權力結構：人性選擇挑軟的柿子，因為那樣最安全。

公共空間逐漸變成一場無形的「安靜競技場」，成人的交談似乎更能被接受。(圖/擷取自pexels)
公共空間逐漸變成一場無形的「安靜競技場」，成人的交談似乎更能被接受。(圖/擷取自pexels)

「公共教育」的教室在不在學校，更不在家裡

在網路論壇與社群上，有一種聲音是「我花錢吃飯，為什麼要忍受小孩吵？」但餐廳的存在，本就不是讓所有人達成「同一種安靜」。它是一個用餐的場所——有朋友談笑、有家人慶生、有情侶安靜約會，這些都是人與人共處的樣貌。而孩子當然也能合理的嬉笑、好奇詢問與開心大笑，父母與孩子都不該成為另類焦點，而是希望他們在大環境裡漸漸學習社會化的生活。學會點菜、等餐、與服務生互動，這些看似微小的過程，正是孩子理解社會規則、練習同理的「公共教育」。

「公共教育」從來不只在學校課堂，而發生在每一張餐桌、每一趟車程、每一個公共場合。孩子透過觀察、模仿與回饋，學會如何與社會互動；而社會，也應該在這些互動中學會包容。若孩子被排除在公共空間之外，那麼失去的不只是聲音，而是整個社會學習理解的機會。

我們不能一邊要求孩子「理解世界」，卻又在他想要參與世界時，把門關上。

餐廳是一個用餐的場所，有朋友談笑、有家人慶生、有情侶安靜約會，這些都是人與人共處的樣貌。 (圖/擷取自pexels)
餐廳是一個用餐的場所，有朋友談笑、有家人慶生、有情侶安靜約會，這些都是人與人共處的樣貌。 (圖/擷取自pexels)

當文明開始用「理想分貝表」審判他人

家，成了被迫安靜的避難所

無論高鐵也好、飛機也罷，都只是一種交通工具；而餐廳更是一個用餐環境。它們的存在，是為了讓人移動、讓人相聚，不是為了滿足誰心中那把「理想分貝表」。然而，這個社會逐漸形成一種新的秩序：孩子能待的地方越來越少。家，成了被迫安靜的避難所；戶外，成了唯一能笑、能說話、能唱歌的地方。城市的每一處公共場合——車廂、劇院、餐廳——都默默地發出訊息：請你們小聲一點、再小聲一點。

我們口口聲聲說要教孩子「學會社會化」，卻把整個社會關成靜音室。當一個城市讓孩子只能在家裡學習規矩、在戶外釋放天性，那並不是文明的進步，而是理解的倒退。當文明開始用「理想分貝表」審判他人，所謂的秩序就不再是共存的結果，而是排除的開端。真正的文明，不在於誰能控制聲音，而在於誰願意傾聽。

戶外，成了孩子唯一能笑、能說話、唱歌的地方(圖/擷取自pexels)
戶外，成了孩子唯一能笑、能說話、唱歌的地方(圖/擷取自pexels)

把孩子帶回家或是走向戶外，高鐵、飛機與餐廳就真的安靜了嗎？
Yvonne

Yvonne

13歲，選擇醫學作為學歷 22歲，頭也不回的投身補教 26歲，放下老師身分，踏入行銷圈 30歲，再次華麗轉身公關業 35歲，我是寫手與遊者 不變的是，行遍阡陌大地並逆風前行 用叛逆與韌性放飛，做生命任性的獵遊者

#人性 #親子教育 #親子教養 #沉默的審判

【星期整聊事｜職場偷偷的戀愛】: 也許我們太懂工作，不夠懂愛。

【星期整聊事｜職場偷偷的戀愛】: 也許我們太懂工作，不夠懂愛。

2025-10-28 00:01 羽昊

「你有沒有覺得職場戀愛就像一場沒人教的高難度實驗？」「要藏著愛，又要假裝沒事，最後卻連自己都不確定，到底是愛，還是習慣。」

在辦公室的光影之間，愛情顯得特別小心翼翼。

白天，我們是彼此的同事；夜晚，才允許成為對方的依靠。 但現實總比劇本複雜，愛情在職場裡，總是得繞著規則走。我曾以為，只要真心就夠。直到後來才懂，真心會被會議消耗，會被KPI掩蓋， 會在一句「我們公私分明」裡，慢慢學會退讓。

有一陣子，我和他同部門。每天早上我們都一起買咖啡，一人拿著拿鐵，一人是美式。 那是我們的小默契。別人以為只是同事間的習慣， 但只有我們知道，那是愛情裡的「偷光時刻」。

我們不曾說破，也沒說明。

白天開會時，我得假裝冷靜，不在意他坐在另一端。 下班後的訊息裡，卻藏著所有壓抑不住的情緒。「你今天是不是太靠近那個新人了？」「妳是不是又沒吃飯？」我們像是在兩個世界裡談戀愛。

在一個世界，我們得理性、得冷靜； 在另一個世界，我們渴望被擁抱、被理解。有時候，我甚至懷疑自己：是不是我們在職場裡愛得太用力， 才讓愛情變得那麼疲憊。愛情與工作，本該是兩條不同的軌道。但我們卻硬是讓它交錯在報表的夾縫裡偷看彼此的眼神， 在午餐時間多排五分鐘，只為能多說兩句話。後來，我們吵架的理由不再是感情，而是業績。

他說：「妳為什麼不能更專業一點？」

我回：「妳為什麼不能更體諒一點？」

到最後，我們都忘了，我們不是競爭者，是戀人。

分開的那天，下著雨。公司外頭的街道反射著昏黃的光， 我們都撐著傘，卻沒有誰先走。

他說：「也許我們太懂工作，不夠懂愛。」

我笑著點頭，沒有多說什麼。 因為那一刻，我明白， 這場職場裡的愛，輸的不是誰先放手， 而是我們都沒學會「怎麼在壓力裡相愛」。

很多人問我：「妳會不會後悔？」我想了很久，才回答：「不後悔。」 因為那段愛情，讓我學會在忙碌的世界裡， 仍然相信浪漫的存在。我學會在文件堆中，也能記得一個人的微笑；在開不完的會議裡，也能在心裡留一席溫柔。 我學會在職場中保持自我， 也學會在愛裡不再丟掉夢想。

愛情不該是一場拉扯，而是一場成長。

它讓我們懂得：即使不在一起，也能讓彼此變得更好。

我們都在職場裡學會很多專業技能，但沒有人教我們，該怎麼處理那些「不被允許的情緒」。 那些會議間的默契、午休時的笑聲、 甚至那些擦肩而過的瞬間， 都成了心裡最柔軟的地方。也許，愛情不一定要走到終點，但它一定曾讓你在擁擠的生活裡， 找到一個能讓你呼吸的人。

給那些，在職場裡也偷偷談著一點點愛的人。

Y.H字句備份｜白天我們談工作，夜裡我們都在學著怎麼愛。

羽昊

羽昊

關於羽昊IG.( yuhao2348 ) ＞＞選小日子10周年讀者投稿；女子漾專欄作家；女人迷讀者投稿作家，寫文章和散文，喜歡用文字記錄人生與生活；別人眼中的傻大哥，卻有一顆溫暖的心和笑容。

#兩性關係 #愛情長跑 #愛情金句 #愛情怎麼翻譯

