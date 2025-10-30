2025-10-30 20:58 唐蘋想很多
能接受前任分手後，談了幾次戀愛再求復合嗎？
有女網友在網路討論區問大家：「和前男友分手後，他談了幾次戀愛，之後回來求復合，雖說舊愛還是最美，但我覺得是因為找不到更好的才回頭，很像被當備胎，大家會給機會嗎？」此問題熱烈引起網友的討論。
絕大部分的網友無法接受，網友表示「會覺得自己只是嘗試無果後的選擇而不是第一選擇。」「吃完一輪回來，會擔心之後又想再去吃，無法接受再次受傷。」「我沒辦法，像在騎驢找馬。」「擔心是備胎再加上原本分手的原因，太過複雜了。」
少部分的網友表示可以接受「好壞是比較出來的啊！」「年少輕狂不知道自己要什麼，歷經一遭後說不定更珍惜你。」
為何會想要復合？
根據調查伴侶分手後有高達七成的人又再度復合，許多人都曾面臨分分合合的經歷，然而有正反兩派觀點的論戰，有些人認為吃回頭草是被當備胎，也有些人覺得重新選擇會更加珍惜，究竟為什麼伴侶分手後又想復合呢？
1.害怕寂寞
沒有找到適合的對象又不想一個人，不如找前任，熟悉又不用磨合。
2.變得更成熟
當初分開時不夠成熟，歷經風霜後更了解彼此，發現前任適合自己。
3.放不下
也許放不下的不是對方，而是過去的回憶與青春，也或許是習慣與依賴，仍選擇回到彼此身邊再續前緣。
如果雙方是理性思考後同意分手，會比較難復合；若是由一方提出分手而另一方還有愛，復合機率就大大提升。
該如何面對復合？
復合可以是重新迎來幸福，也可能是重演之前的不幸，該如何面對呢？
1.不對復合存有期待
不期待不百依百順，否則容易讓對方把你當成可以呼之即來揮之即去的備胎，是「沒有魚，蝦也好」的替代品，不會讓人珍視。
2.當初分手的問題是否已解決
復合仍會再次遇到以往分手的問題，唯有彼此都改變了，才有重新開始的可能。
感情若能失而復得要有天時地利人和的運氣，更要雙方的努力，復合之路不易，要比展開新的關係更加需要心力。
