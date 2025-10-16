結婚對象要選「喜歡的」還是「適合的」？5大祕訣讓妳找到完美答案

LIVING IN A QUIET PLACE｜活在靜音的世界，安靜成為求生之路

活在靜音的世界，安靜成為求生之路。(圖/擷取自pexels、canva製作)

《噤界》的 電影恐懼感，漸漸的融入現實生活

在電影《噤界》（A Quiet Place）裡，人類為了活下去，必須壓抑每一個聲音。一聲咳嗽、一個腳步、一句話，都可能引來死亡。那是虛構的恐懼，如今卻越來越像現實。在高鐵車廂、餐廳、捷運裡、飛機上，父母開始提前學習道歉，學習為孩子的聲音道歉。而孩子學會壓低聲音，笑聲被掐斷、話語被吞回，安靜成了被社會大眾接納的代價。

「我不是討厭小孩，只是家長不會教。」這句留言在網路上屢見不鮮。它看似理性，卻像一把無聲的刀，切開了溫度與共感，也切斷了對孩子與父母的理解。於是，公共空間成了一場沒有怪物卻充滿審判的片場，誰太真實、誰太吵鬧、誰家的孩子不夠乖，都可能被拍下、被上傳、被貼上標籤，然後開始公審，卻忘記詢問「他/她發生什麼事？需要幫助嗎？」。

那是一種無聲的威嚇，讓人們開始相信：安靜比真實更安全。

笑聲被掐斷、話語被吞回，安靜成了被接納的代價。(圖/擷取自pexels)

當被聽見，成為風險

在這個社會裡，「被聽見」逐漸成為一種風險。聲音不再是交流的橋樑，而成為被放大的錯誤。父母不是不懂規矩，而是害怕自己「沒有被理解的空間、時間」。他們提前安撫、主動道歉，因為害怕被拍下、被評論。當聲音變成威脅，情緒成就了無數的「錯誤」。久而久之，我們養成一整個懂得「自我靜音的世代」，大家開始學會「壓低音量，或是不說話」。

孩子則從大人的表情與肢體中學會另一種語言——不是「請安靜」，而是「不要被聽見」。

孩子從大人的表情與肢體中學會另一種語言——「不要被聽見」。 (圖/擷取自pexels)

誰有資格要求他人安靜？誰又應該被要求安靜?

「安靜」逐漸成為一種權力語言。大人可以講電話、開會、開懷聊天，但孩子只要多一句話，就會被視為打擾，遭來數落或是白眼對待。我們不敢制止講電話的大人，也不敢提醒在車廂裡高談闊論的人，因為【無數的社會經驗】告訴我們，那可能引起衝突、甚至危險。

但孩子和家長不同——他們柔軟、無害，容易被指責。多數父母不是不知道不公，而是為了讓孩子安全、不被波及，只能選擇沉默、低頭、假裝沒聽見。這種「忍讓」不是溫和，而是一種防衛。而社會因此形成一個潛規則：柿子挑軟的吃。越是沒有威脅、越不會爭辯的人，越容易成為「維持秩序」的出口。

我們口口聲聲說要維持秩序，其實只是想在不冒風險的情況下，找到一個可以安全指責的人。被挑中的，往往是孩子和他們的父母。

當文明變成一種選擇性指控，安靜也就不再是禮貌，而是一種權力。

誰有資格要求安靜？誰又應該被要求安靜? (圖/擷取自pexels)

不喜歡用『乖』定義孩子；但「乖孩子」的定義，越來越狹隘

我們誇獎安靜的孩子、稱讚懂事的沉默，卻忽略他們的情緒正在被消音。過去，「乖」代表懂得禮貌、懂得分享、願意照顧他人；如今的「乖」，往往只剩下一個要求——不製造所謂的「噪音」。

孩子不能太興奮、不能太好奇、不能太有表情。一旦超出他人預期的分貝，就會被貼上「沒教養」的標籤。社會在追求秩序的同時，也在偷偷縮小「乖」的範圍。那些「會自己玩、不吵不鬧」的孩子被誇讚懂事，但他們也因此學會壓抑。懂得觀察大人的臉色、收起問題與情緒，因為太真實反而會被視為失控。這樣的「安靜」看似成熟，其實是早熟的防衛。

當「乖」被誤解成「不要有聲音」，社會便開始培養一整個不敢表達、也不再相信自己值得被傾聽的世代。大人們在「可被接受的安靜」中尋找安全感，那不是教養的進步，而是情緒的消音。文明若建立在壓抑之上，終將變得空洞而冷漠。

如今的「乖」，往往只剩下一個要求——不製造所謂的「噪音」。 (圖/擷取自pexels)

當安靜成為禮貌與教養的代名詞，我們追求的，是秩序，還是理解？

有人說：「公共場合應保持安靜，這是基本教養。」這句話沒錯，但「教養」不該只剩靜音。真正的教養，是在不舒服的時候，仍然願意理解別人為什麼會這樣。聽見孩子哭鬧、大聲喧嘩、尖叫，我們會看到慌亂的父母、道歉的眼神，卻不願意再伸手協助，只想遠離。於是父母學會道歉，孩子學會收聲，旁人學會忽略。每個人都在表現得「有教養」，卻沒有人真的在練習理解。文明，不該靠壓抑維持，而該靠理解支撐。安靜不應是懲罰，而是一種選擇。

有些聲音甚至還沒開始，就被判定為「不應該出現」。那些還不會說話、聽不懂人話的嬰兒，在公共場合哭了幾聲，就開始有人低語：「幹嘛出門？」彷彿出門這件事，也需要先學會聽懂人話、懂得壓低聲音，才能被社會允許出現。但如果連一個還在學習表達、嘗試適應世界的生命，都必須被要求噤聲、被貼上打擾的標籤，那麼我們追求的「安靜」，究竟還是文明的象徵，還只是恐懼的延伸？

我們往往在追求秩序的同時，不自覺把「自己的舒適」當作普世標準。當「我所追求的安靜」成為唯一被接受的樣貌，我們以為那是禮貌，其實只是逃避差異。或許問題從來不在於孩子的聲音，而在於我們對「安靜」的理解。當安靜成了舒適的代名詞，也可能意味著我們正在失去傾聽他人的能力。而真正成熟的社會，不在於誰能保持沉默，而在於——我們是否仍願意傾聽那些被壓低的聲音。

文明不是靜音，而是共存。真正的安靜，從來不靠壓抑，而靠理解。