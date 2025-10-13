2025-10-13 09:41 享民頭條
泳池戲水、BBQ、營火晚會玩不夠 中部聯誼平台「戀愛好事多」10月26日舉辦萬聖節嘉年華
記者/葉佳欣報導
Nice兔meet you！在月光之下，愛在水波火光之間悄悄蔓延⋯。中部聯誼平台「戀愛好事多」為單身朋友們精心策劃一場又一場的熱鬧派對！無論是泳池邊的嬉戲、BBQ的熱鬧氛圍、營火晚會的浪漫情調，甚至是扮古怪的萬聖節搗蛋，歡樂元素通通都有，參加者更會在活動中自然結交心儀的異性朋友，帶來超難忘的交友體驗。
最新派對「萬聖節嘉年華」訂於10月26日星期天，在台中市西屯區國安國小舉行，熱情邀請有正當工作、已屆適婚年齡的優質單身男女，帶著輕鬆的心情來參加，不用刻意呼朋引伴，就能跟一群新朋友共度歡樂時光，享受戀愛粉紅泡泡的氛圍，創造難忘的美好回憶！
不用呼朋引伴 來派對跟新朋友享受歡樂時光
戀愛好事多舉辦的熱鬧派對，有清涼的泳池、熱鬧BBQ、浪漫營火等元素，清涼的泳池邊，水花四濺，笑聲此起彼落。在泳池邊的對話輕鬆自在，參加者們初次見面的陌生感，更在清涼的水中逐漸融化，取而代之的是彼此間的默契與好感。
燒烤區香氣四溢，炭火上的肉串滋滋作響，吸引著眾人圍聚。參加者們分工合作，有人負責翻烤，有人遞上調料，默契在無形中建立。談笑間，食物的美味與歡樂的氛圍交織，拉近了彼此的距離。而當夜幕降臨，營火點燃，大家圍坐在一起，分享著彼此的故事與夢想，情感的交流在這一刻變得更加深刻。單身男女們的心漸漸靠近，彷彿整個世界都為他們靜止。
即將於10月26日星期天，在台中市西屯區國安國小舉行的萬聖節派對，所有萬聖節的精彩元素，通通一應俱全。
單身男女們精心裝扮，期待在這特別的夜晚，邂逅一段不期而遇的緣分。派對現場燈光迷離，音樂節奏強勁，空氣中充斥著興奮與期待。有人化身為吸血鬼，有人扮成超級英雄，還有人選擇了經典的鬼怪造型，每個人都在這虛幻與現實交織的空間中，暫時擺脫日常的束縛，盡情釋放自我。
單身男女們在這場遊戲中，既是參與者，也是觀察者，他們在尋找著能與自己產生共鳴的那個人。
這場歡樂派對，不僅是一場有趣的盛宴，更是一場浪漫的相遇，單身男女們在這裡找到了屬於自己的戀愛節奏。戀愛好事多團隊表示，希望透過這樣的活動，讓大家在輕鬆的氛圍中認識新朋友，創造更多美好的連結。派對不僅是玩樂的場合，更是讓彼此拉近距離的最佳時機！」歡迎想要認識新朋友的單身男女們，快穿上你的「驚」裝，一起進入心動任務現場，加入這場又鬧又甜的 Halloween嘉年華，讓這個十月，成為你最難忘的一場邂逅！歡迎點入連結：https://lihi.cc/rpVgQ報名10/26萬聖節活動。
