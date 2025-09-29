感情急凍的真相！5種狀況讓曖昧情愫瞬間瓦解！

📍【旅行的浪漫與隱藏的危險】



從歐洲走到亞洲，每年旅居八、九個月，再回台灣補補身體。這三年來，去了超過三十個國家，七十個城市以上，遇到了很多的事情，其中最令女生在意的就是：性騷擾。也許有人覺得是豔遇、有人覺得是浪漫；但是我想可能是性騷擾！所以我想用這一篇文章，告訴大家我親身的經歷，讓女性旅人特別注意一下，以免大家上當。



🚖【埃及：避開擁擠，卻躲不過網路性騷擾】



我聽朋友說太擁擠，所以叫我都坐uber，所以我都沒有遇到肢體的性騷擾。不過我回到台灣後，才發現原來他們那裡性騷擾更嚴重！好在我搭uber。北非中東一帶更流行的是網路性騷擾！查過資料，不少歐美的女生都被騙財騙色了！因此大家要特別注意小心網路陷阱。我遇到的是回台灣以後，有時候會訊息那裡認識的飯店櫃檯小弟，問一下不同文化的問題，結果沒想到他一開始都會附和我，之後卻開始問我一些：「你旅行怎麼解決性慾啊？你和你前男友多久做一次呀？你最喜歡被摸哪裡呀？」等的問題。我一開始想說也許這男生可能真的很好奇女生旅行需要嗎？所以我有回答他；但是後來跟他說其他話題他都沒興趣，就一直要說性的事情，我就覺得：「關你屁事啊？我前男友或閨蜜可能都不知道我的愛好了，你憑甚麼知道？」所以我拒絕回答他。於是我問了GPT跟查了資料後，才知道原來那裡因為是穆斯林國家，又很貧窮，所以非常壓抑，也不能讓人知道有女友（否則就要馬上結婚），連牽手也不行，因此只能靠網路性交騙財騙色：「最好能結婚，之後換取居留或是贍養費！」



>註3：埃及數據：98%的外國女性與83%的本地女性曾遭性騷擾，但報警比例僅12%。



>註4：全球調查指出 MENA 地區約 43% 女性在過去一年遭遇網路性騷擾，其中包括不請自來的性圖像、不當訊息及勒索行為，近半數女性因此感受到網路不安全。



🌙【印尼：文化誤解下的深夜騷擾陷阱】



然後就是印尼。一開始入住bnb的時候，因為電視不能看，所以遇到一位醫生，他說他可以借我手機連電視的傳輸器；但是還是一樣不行，所以我就請房東用。後來我想說，我之後快離開，可是會想問他印尼還有什麼地方推薦或是印尼醫生生活如何？所以和他約晚上八點在陽台喝飲料聊天，結果，他因為醫院臨時有病人，所以就不行。但是哪知道，他晚上回來都已經清晨一點多！他還回我：「不然現在去你房間嗎？」我說我明明說我明天checkout已經沒時間了，我只有那時候有空，不然就是明天中午；但是他又說他明天有事了不行。所以我想說算了，繼續打包及訂房，結果他還問說我可以幫他挑選電影嗎？我重複說我很忙，你瘋了嗎？然後就去睡覺了。結果隔天中午還看到他清晨三點問我說：「我知道你還醒著，你可以幫我一個忙嗎？」我覺得很無言回他：「那麼晚了，深夜耶！你自己找人幫忙！就告訴你很忙了，晚上深夜還打擾人。」他就沒有再回。後來回台灣才有空去查：原來那裏也是很流行網路性騷擾！他們會誤會外國人，所以會先吊胃口，之後在深夜說要幫忙，這是很常見的手法。因為他們也是穆斯林，沒法肢體觸碰，所以也常用這招網路性騷擾。



>註5：根據 Bullyid Indonesia 的調查（2023），共有 449 名受訪者中，68.15% 曾在公共運輸經歷性騷擾。其中 74.5% 為女性、25.2% 為男性。



>註6：ICT觀察計畫發現70.81%的印尼勞工曾遭受職場暴力和騷擾，其中39.06%的暴力和騷擾事件發生在網路上。



🚷【德語國家與西歐：街頭搭訕背後的警訊】



最後就是一些街頭普通的性騷擾；但是也格外要小心，免得會被綁架或是以為豔遇。像：在德語國家，有些土耳其人晚上會攔住你的去路告訴你：「我愛你（德語）」！但是我又聽不懂，所以就走了。我當地的朋友說他們可能會綁架你或跟你要錢！另外在西班牙或法國，我在街上也有遇過給我飛吻或跟我說你好漂亮的法國人（因為我懂一點法語），這個我很可以接受！開浪漫的玩笑真的可以；不過說真的我出國前就知道陌生人不能理會，免得有池魚之殃，因此大家真的要小心小心再小心！



📣備註：

本文內容來自本人實際經驗，並同步參考以下正式機構之公開報告，包括 UN Women、Arab Barometer、Riskline、ESCWA 等官方組織發表的統計資料與研究報告，無任何虛構、誇張或惡意毀謗之意。



撰寫目的僅為推動性別尊重、文化安全與理性討論，絕非針對特定國家、宗教或族群進行惡意指責。