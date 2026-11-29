AI重點 文章重點整理： 重點一： 熟人詢問投票對象，可能讓對方感到為難。

熟人詢問投票對象，可能讓對方感到為難。 重點二： 服務角色應保留住戶不表態的空間。

服務角色應保留住戶不表態的空間。 重點三：關心可改問是否投票，不必直接追問立場。

圖1 熟悉的人之間，一句關心的話，也需要留一點空間。AI生成情境示意圖。

文／林永禎

11月28日是九合一選舉投票日。那天早上，我準備出門投票，熟識的社區管理員問我：「要投給誰？」接著，她比較起兩位候選人的一項政見，大意是其中一位有、另一位沒有。聽得出來，那是她喜歡、也覺得我會喜歡的政見。

我回了一句：「我跟你一樣。」話題就停在這裡。我出門投票，之後我們見面打招呼，還是一樣熟悉。

這件事很小，沒有人受傷，也沒有人做錯什麼大事。但走在去投票所的路上，我心裡轉著一個問題：如果那天我想投的人跟她不一樣，我該怎麼回答？

即使出於好意，也可能讓人為難

很多人聽到這件事，第一個反應大概是：「熟了，問一下有什麼關係？」也有人會說：「投給誰是秘密，本來就不該問。」

兩種說法都有道理，但都只看到一半。前一種看見了熟悉，後一種看見了界線。其實，熟悉和界線並不互相排斥。

那天，我想投的人剛好跟她一樣，但理由不是她提到的那項政見，而是我自己對候選人條件的判斷。選擇相同，回答起來不難；可是如果換成一位想法不同的住戶，那一刻恐怕就不只是不自在，而是真正的為難了。

同一句話，同時有「有用」和「有害」兩種作用

我教萃思（TRIZ）系統化創新多年，裡面有一個很實用的工具，叫做功能分析。白話說，就是觀察一個東西或一個行為，對別人產生了哪些作用：哪些是有用的？又順便帶來哪些有害的？

很多產品都是這樣。吹風機能把頭髮吹乾，這是有用的；但它也會發熱、發出噪音，太靠近還可能傷髮質，這是有害的。好的設計，不是把吹風機丟掉，而是想辦法留下「吹乾」，減少「傷髮」。

把同樣的方法，用在那句「要投給誰？」：

有用的作用：

• 拉近距離，表示「我把你當自己人」。

• 表達對公共事務的關心。

• 分享自己知道的資訊。

可能的有害作用：

• 對方被放到「非表態不可」的位置，說了怕得罪，不說又顯得見外。

• 服務的角色混進了立場。住戶心裡可能會想：如果我投得不一樣，她以後還會一樣對我嗎？

• 如果是在大廳這類公共空間，旁邊的住戶聽到，也可能感到壓力。

拆開來看就很清楚：這句話的出發點是有用的，問題出在它可能附帶的有害作用，而說話的人往往看不到。

熟悉的是人，界線在角色

為什麼同一句話，朋友在咖啡廳問，和管理員在社區裡問，感覺不一樣？

因為我們熟悉的是「這個人」，但她在社區裡，同時也扮演「為全體住戶服務」的角色。社區裡住著各種想法的人，服務的角色，本來就該讓每一位住戶都放心。

熟悉還有一個不容易察覺的副作用：越熟，越容易以為對方跟自己想的一樣。那天她覺得我會喜歡那項政見，其實我在意的是別的事。

這就像我們跟熟悉的理髮師聊天，聊孩子、聊旅行都很愉快；但如果他一邊剪頭髮，一邊問你投給誰，你大概會有點坐立難安，畢竟剪刀還在他手上。不是理髮師不能有自己的看法，而是當你正把頭交給他打理、服務還沒結束，拒絕或反駁都會有顧忌，對話本來就不對等。

角色越是服務大家，越需要讓對方保有不表態的空間。

關心可以問投了沒，選擇要留給對方

功能分析最有價值的地方，不是挑錯，而是改善：能不能保留有用的作用，同時把有害的作用拿掉？

可以先從改變問法開始。把「要投給誰？」換成「投了沒？人多嗎？」

關心還在，親切也還在，但對方不必表態，旁邊的人也不會尷尬。想分享資訊，也可以從「這次的選舉公報你看了嗎？」開始，把要不要聊政見的發球權交給對方，而不是直接比較候選人。

好做法不是不聊，而是留下有用、拿掉有害。我把它濃縮成一句話：

關心可以問投了沒，選擇要留給對方。

反過來，被問的人也可以有更好的回應。那天我回「我跟你一樣」，是真心話，也剛好讓話題順利結束；但如果下次想法不同，我會試著笑著說：「這是我的小秘密，你投了嗎？」不必說謊，也不必辯論，交情照樣保住。

說話之前，先問自己三件事

這個方法不只適用於選舉。在職場、家族聚會、社區群組裡，下次開口之前，可以先問自己：

1. 這句話對對方有什麼用？是關心、是分享，還是只是想知道答案？

2. 它可能帶給對方什麼負擔？對方會不會因此得表態、得解釋，或得擔心關係？

3. 我現在是什麼角色？換成對方這樣問我，我會舒服嗎？

第三題最關鍵。把位置對調，很多界線就自己浮現了。也要記得，每個人願意分享的程度不同，就算自己不介意被問，也要讓對方有不回答的空間。

有界線，不代表不能有立場

寫這件事，不是要幫誰貼標籤，而是想把分寸的邊界說清楚。

第一，我不是說管理員、理髮師或任何服務業的朋友，不能有自己的政治看法。每個人都有選擇與表達的自由，這篇談的是：在什麼角色、什麼場合，用什麼方式說。

第二，下班之後，朋友之間私下聊政治，情況不同，彼此願意就好。

第三，這篇只談人際與職業的分寸，不討論任何法律問題；除了她當天說的話，我不推測那位管理員的立場或動機，她只是用她熟悉的方式，跟一位熟悉的住戶聊天。

最後

投票日之後，我和管理員見面，還是一樣打招呼，那份熟悉沒有改變。

這也是我最想說的：界線不是用來推開人的，而是讓關係走得更久。熟悉讓人靠近，界線讓人一直靠近。

選舉會過去，但同樣的分寸天天用得上。問薪水、問婚事、問什麼時候生孩子，都可以先想想：我想表達的關心是什麼？有沒有一種問法，不必讓對方交出私人的答案？下一次，無論在社區、辦公室還是餐桌上，想關心身邊的人，請記得：

關心可以問投了沒，選擇要留給對方。

資料來源

• 中央社（2026/08/20）｜中選會公告九合一大選 11/28選出1萬1051名公職 https://cna.com.tw/news/aipl/202608200078.aspx