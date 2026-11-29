AI重點 文章重點整理： 重點一： 神祕網紅小商人以網路動員打造候選人聲量。

神祕網紅小商人以網路動員打造候選人聲量。 重點二： 桃園王妃以反霸凌議題拿下全區最高票當選。

桃園王妃以反霸凌議題拿下全區最高票當選。 重點三：文章質疑幕後金主介入議會後的監督與自主性。

29,533票！5,819票！2026年桃園市議員選舉，一位名字長達16個字的女性候選人，拿下全區第一高票；另一位被她鎖定的對手，卻只得到5,819票，排名第16，直接出局。

​更不可思議的是，這場選戰背後的操盤者，甚至沒有出現在台灣。他是一位自稱人在美國洛杉磯經商、真實身分至今未經公開核實的網路人物，PTT帳號叫作「Gtokevin 小商人」。​這個人究竟有什麼本事？為什麼能夠透過網路，連續兩次將原本沒有傳統政治背景的參選人送進地方議會？

​從2022年的嘉義市，到2026年的桃園市，小商人的選戰操作，讓我們看見一種正在改變台灣政治生態的新力量。更值得思考的是，當網路聲量可以左右選舉，選民究竟選出了誰，又有誰在幕後影響這些當選者？

​一、名字長達16個字，竟然還能拿下全區第一高票！

​2026年桃園市第一選區，也就是桃園區，出現了一位非常特殊的候選人。她原本是寵物美容師，也曾擔任JKF女郎，網路上以「Angela 寶7」為人熟知。小商人在網路上公開徵求在地女性，最後找上這位具有被霸凌經歷的女性，替她安排了一個充滿政治諷刺意味的參選名字：

​王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋

​這不是網路小說的章節名稱，而是一張真正出現在桃園市議員選票上的候選人姓名。當傳統政治人物還在強調家世背景、地方服務與政黨資源時，這位候選人直接把政治對手與選戰訴求寫進自己的名字裡。

​當時，國民黨立委萬美玲之子佀廣洋，因求學時期霸凌、兵役及涉賄等爭議，在放棄政黨提名後，仍以無黨籍身分參選。小商人抓住這個社會關注的議題，讓王妃以反霸凌、反權貴世襲為選戰主軸，直接向對手宣戰。

​選舉結果更令人意外。在19人競逐12席的桃園區議員選戰中，王妃拿下29,533票，得票率12.74%，成為全區最高票當選人。至於被她鎖定的佀廣洋，最後只拿到5,819票，得票率2.51%，排名第16，無緣當選。

​近三萬票對上五千多票，這場選戰讓人看見，當傳統政治家族的背景成為選民反感的焦點，網路動員竟然可能形成如此強大的反作用力。類似的情況，早在2022年嘉義市東區就已經發生過。

​當時，小商人針對南投高中生涉嫌性侵案所引發的司法與輿論爭議，推舉電競實況主顏翎熹（Molly）參選。她使用的參選姓名同樣令人印象深刻：

顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節

​她提出設立性專區、酬神脫衣舞合法化等具有高度爭議性的政見，最後以2,813票成功當選。到了2026年，顏翎熹改回本名參選，成立實體服務處，並以3,443票成功連任。​兩次選舉，兩種不同的社會議題，卻都證明了一件事：傳統政治人物經營多年的地方人脈，未必能抵擋網路社群瞬間形成的情緒動員。

​小商人曾說：​

平凡的我們也都能選贏權貴！大家用手上的選票證明，我們一般人是絕對有能力推倒權貴大牆！

​這句話之所以能引起共鳴，或許正好碰觸了許多選民長期累積的不滿。​

二、沒有競選總部，沒有宣傳車，一張看板就讓全台灣都在討論

​傳統選舉需要什麼？競選總部、宣傳車、旗幟、看板、地方組織，還有一大群負責掃街拜票的人員。每一項都需要資金，每一個環節都需要人力。但小商人的選戰打法，幾乎完全顛覆了這套模式。

​2022年顏翎熹第一次參選，以及2026年王妃第一次參選，都沒有設立傳統實體競選總部，也沒有插滿街頭的競選旗幟，更沒有宣傳車四處播放競選歌曲。他把資源集中在網路社群，讓候選人透過社群平台與網路話題接觸選民。

​其中最有話題性的操作，就是桃園選戰中的看板安排。想像一下這個街頭畫面：佀廣洋的競選看板掛在下面，王妃的看板卻直接出現在他的正上方。兩個人的政治立場、選戰訴求，甚至連這場選舉的衝突，都被濃縮在同一個街角。

​路人經過可能只需要幾秒鐘，就能看懂這場政治對決。有人拍照上傳，其他人跟著轉傳，原本只屬於桃園地方選區的看板，迅速成為全台灣的討論焦點。這就是網路行銷與傳統選舉最大的差異。傳統看板需要一個個地點設置，網路上的一張照片卻可能被成千上萬人轉傳，讓原本有限的宣傳資源產生更大的傳播效果。

​資深媒體人戴忠仁分析，小商人一個人同時扮演金主、組織部主任與競選總幹事三種角色。他捨棄傳統競選總部與實體動員的龐大成本，透過精準的視覺行銷與社群議題操作，讓一個普通街角成為全國性的競選現場。

​更關鍵的是，他挑選的參選人本身就擅長社群經營，也能面對鏡頭。政治議題因此有了更容易被觀看、分享的表現形式。當別人還在計算一面看板要花多少錢時，他已經讓一張照片替自己完成了全台灣的宣傳。





​三、花錢買下紐約時代廣場看板，還曾追查網紅吸金案

​小商人的影響力，並不只存在於選舉。他最引人注目的特點之一，就是經常透過實際行動，讓網路上的聲量變成現實世界看得見的事件。

​新北國中生割頸案發生後，由於未成年涉案者身分受到法律保護，社會對被害者權益與加害者隱私保障之間的爭議持續延燒。小商人曾花錢買下美國紐約時代廣場的LED大型看板，刊登涉案「乾哥、乾妹」的照片與資訊，藉此替受害者發聲。

​這個動作迅速引爆網路討論。支持者認為他替被害者發聲，另一邊卻也出現對未成年人隱私、法律界線與公開資訊正當性的質疑。​當一個人有能力花錢讓全世界看見他想公開的事情，我們究竟應該讚嘆他的執行力，還是開始思考這種力量可能帶來的後果？

​另一件受到關注的事件，則是網紅青青（本名吳雲青）的投資吸金爭議。小商人公開踢爆相關問題，並蒐集至少25名受害者資料，移送檢調及法務部調查局處理。這種直接介入爭議事件、蒐集資料並採取行動的方式，也讓他逐漸累積起一批支持者。

​除此之外，他還經常在街頭以帶有嘲諷意味的看板挑戰政治人物，並透過發放食物與公益活動吸引民眾參與。2020年立委選舉期間，他曾發放免費雞排；台灣棒球隊擊敗韓國隊時，也曾發放800份海產粥慶祝。​這些活動有一個共同特色：網路上引起討論之後，街頭真的會出現行動。

​而2026年當選的王妃，也在當選後婉拒花圈、花籃，並重申將把選舉補助款捐給流浪動物。從街頭食物發放到公益承諾，小商人建立了一種不同於傳統政治人物的個人形象。有人把他視為網路世界的羅賓漢，認為他敢替弱勢發聲，也敢挑戰令人不滿的權勢。​這種形象，讓他的網路號召力有了更強的現實基礎。

​四、真正值得警惕的問題：把人送進議會之後，誰來監督幕後推手？

​看到這裡，或許有人會覺得，小商人的操作簡直是傳統政治的一場大翻轉。但選舉結束，另一個問題才真正浮現。

​小商人自稱長期在美國洛杉磯經商，副業橫跨八大產業，也曾透露自己受邀參加2017年美國總統川普就職典禮。然而，他的真實本名、身分背景，以及實際資金規模，至今都沒有經過公開核實。​這些資訊的神祕性，讓資深媒體人戴忠仁提出了值得思考的質疑。

​當候選人順利當選，進入議會之後，幕後推手與當選議員之間究竟維持什麼關係？選舉時由誰提供資金？當選後是否繼續提供經費與人力？助理聘用、議題設定、議會協商，究竟由誰決定？​這些問題牽涉到議員的政治自主性，也涉及選民對民意代表的監督權。

​畢竟，選民投票支持的是站在台前的候選人。當選之後，必須由這位議員負責問政、監督市政、提出政策，並向選民交代自己的決策。如果幕後還有一個具有龐大資源與影響力的人物，持續左右議員的政治判斷，那麼議會裡真正具有決策權的人究竟是誰？

​媒體人黃揚明也提出另一個值得觀察的現象。顏翎熹是在與小商人拆夥之後，才改回本名參選並成功連任。2026年她雖然以無黨籍身分當選，但選前曾加入民進黨嘉義市長候選人王美惠的跨黨派「嘉義隊」，一起同車掃街。目前沒有公開資料能確認這項合作是否由小商人促成。

​這也讓外界開始思考，當網路意見領袖逐漸累積政治影響力，未來是否可能與傳統政黨建立更密切的合作關係？戴忠仁曾提出一個關鍵問題：​「台上的人進了議會，誰還在替她們出錢、出主意？又有多少事情由她們自己決定？」這句話值得所有關心民主政治的人仔細思考。

​當網路可以改變選舉，民主監督也必須跟上

​從2022年的顏翎熹，到2026年的王妃，小商人兩度透過網路聲量，讓原本可能不被傳統政治組織看好的候選人順利當選。這背後反映出一個現象：選民對傳統政治家族、地方派系與權力世襲的反感，已經有了新的出口。

​過去，沒有政治背景、沒有雄厚資金、沒有地方組織的普通人，要進入議會並不容易。如今，社群媒體提供了另一條參選道路，議題設定、網路傳播與候選人的個人特色，都可能成為影響選舉結果的重要因素。

​王妃當選後，曾用一個很有意思的比喻形容自己：​

我就是一隻鴿子平日比較有空，替大家去開會傳遞訊息而已，其他動物們才是森林的主角。

​這段話聽起來相當謙遜，也呼應了她在選戰中所訴求的平民代表性。然而，選舉結束後，真正需要檢驗的才剛開始。

​一個人在美國，沒有公開真實姓名，卻能透過網路替候選人募集聲量、安排選戰，最後讓她們走進台灣的議會。這樣的影響力，確實讓傳統政治勢力感受到壓力。但當議員坐進議事廳，替她出錢、出主意的人，是否仍然握有另一張看不見的選票？

​選民投下的那張票，究竟決定了誰來代表自己，又有誰在決定代表自己的人該怎麼做？

​我們可以為普通人突破傳統政治勢力而喝采，也可以肯定網路讓更多人有機會參與公共事務。但政治資金是否透明、當選者能否獨立問政、幕後推手是否介入議會運作，這些問題都不能因為選舉結果漂亮就被忽略。

​我們選出了一位議員，還是選出了一個自己看不見的幕後操盤者？這或許才是「小商人現象」留給台灣民主政治最值得思考的問題。