AI重點 文章重點整理： 重點一： 職場最難對付的，常是珍惜名聲、怕被誤解的乖乖牌。

職場最難對付的，常是珍惜名聲、怕被誤解的乖乖牌。 重點二： 對手不必證明你有錯，只要讓旁人開始懷疑你就足夠。

對手不必證明你有錯，只要讓旁人開始懷疑你就足夠。 重點三：真正要練的，是被抹黑時仍能承受壓力，不被逼退。

你知道職場上哪一種人，有時候反而最好對付嗎？

不是能力差的人，而是個性單純、學歷好、工作認真、形象乾淨，最珍惜自己名聲的人。

因為他們有一個共同的弱點：太不能接受被誤解，更不能接受有人往自己身上潑髒水。

他們相信只要行得正、坐得端，就沒什麼好怕的。

但職場宮鬥從來不是比誰有道理。對方不需要證明你做錯什麼，只要讓別人開始懷疑你就夠了。

尤其是那些一路順遂的乖乖牌。名校畢業、努力就有回報，直到三十幾歲，第一次在會議上被當眾刁難：

「你這個判斷的依據是什麼？」

「這麼簡單的問題，你怎麼會不知道？」

幾句話就讓他面紅耳赤，回家整晚睡不著。如果對方存心要把他弄走，根本不用花太多力氣，他自己就先遞辭呈了。

更吃虧的是，你愈溫文儒雅，大家就愈期待你永遠保持這樣。

公司裡脾氣差、愛拍桌子的總監，大家早就習慣了：「唉，他就是這種人。」

但如果有天你被他羞辱到忍無可忍，也拍了一次桌子，隔天茶水間議論的，恐怕是你：

「沒想到他脾氣這麼差！」

「平常人很好，原來都是裝的？」

同樣拍桌子，別人叫本性，你叫人設崩壞。

會落筆寫下這篇，是因為我也曾在某家公司被潑髒水。當時早已不是社會新鮮人，卻還是被突如其來的指控嚇得六神無主。

我不停自我檢討，到底哪個環節不夠謹慎，才讓人有機可趁？每天神經兮兮，最後是靠心理諮商，才走過那段黑暗的日子。

現在回想，覺得有點荒謬：我幹嘛嚇成那樣？

但這可能跟每個人個性上的「原廠設定」有關。

有一次在捷運站等電梯，我突然撞見一個情緒不穩的陌生人，他走到我面前，沒來由地就指著我的鼻子痛罵。我沒有逃，也沒有反擊，就這樣呆站在原地，全身發抖，好一會兒才趕快離開。

我又沒做錯事，為什麼要發抖？

但這就是本能。有些人遇到攻擊能立刻回擊，有些人嘴比手快，也有些人，就是會愣在原地。

職場上真正要練的，不是讓所有人都覺得你是好人，而是當有人故意把你說成壞人時，你還承受得住。

因為如果一點髒水就讓你崩潰、辭職，那決定你職涯去留的，就不是你自己了。

如果你曾在職場受了委屈，當下卻沒能替自己平反，不要太自責。

第一次遇到，真的會反應不及。

這段路，我也走過。

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