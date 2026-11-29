小時候，王妃家裡很窮。有一次，家人翻遍零錢，連一把空心菜都買不起。她把學校的營養午餐打包回家，卻因此受到同學異樣的眼光。書包曾被打進生雞蛋，甚至曾被要求趴在地上寫考卷。

這些都是她在專訪中談起的求學記憶。多年後，這個曾經遭遇霸凌的女孩，做了一件讓全台灣都注意到的事。她把自己的名字改成了十六個字：「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」。

穿著古裝登記參選桃園市議員，連選舉公報上的政見，都寫成八個章節的穿越小說。一開始，很多人大概跟我一樣，以為這只是一場搞笑的選戰。直到我聽了Podcast《我們不是金魚腦》的專訪，才真正理解她名字裡的那四個字：「天崩開局」。

有些人的人生，光是走到起跑線就已經很不容易

為了負擔母親的醫藥費，她曾經拍攝寫真賺錢；為了籌措出國讀書的費用，她自述曾兩度捐卵，後來到澳洲半工半讀。

回到台灣後，她學習寵物美容、創業開店，又考上台大繼續進修。即使在忙碌的選舉期間，依然維持全勤紀錄。但過去的模特兒身分，也曾讓她在求學的路上受到質疑。看到這裡，我突然有點感慨。

我們看一個人，往往只看見她曾經做過什麼，卻很少去理解，當時的她究竟有多少選擇。有些人努力，是為了讓人生過得更好；有些人努力，只是為了取得別人出生時就擁有的選擇。

一個曾經不被聽見的女孩，讓全台灣都開始念她的名字

這場選戰的幕後推手，是網紅小商人。四年前，他就曾透過類似的改名策略，協助候選人取得選舉關注。四年後，王妃也採取了這種特殊的方式，將自己的生命經歷與反霸凌訴求帶進選戰。

別人花錢買看板、買廣告、做宣傳，她把姓名、故事、公共議題，全寫進同一張身分證裡。從選舉公報、選票、新聞標題，到開票現場的麥克風，都成了她的傳播媒介。

昨天桃園開票時，每開出一張十二號選票，選務人員就得念出這個長達十六個字的名字。她甚至特地向選務人員致歉，還教大家怎麼斷句：王妃／天崩開局／穿越整頓／霸凌者／佀廣洋。

照著念兩遍，還真的有點像在唱Rap。但笑過之後，我想到的是另一件事。一個曾經希望自己的遭遇被理解的孩子，如今讓這段生命經歷成為社會願意討論的話題。

從商業傳播的角度來看，這是一個很值得研究的案例。當一個人缺乏資源與知名度，她如何讓自己的聲音被聽見？奇特的名字創造了注意力，真正讓這個話題有了情感重量的，卻是名字背後的人生故事。

被看見之後，才是真正的考驗

王妃昨天已自行宣布當選，但我更好奇的是接下來的四年。

她能不能把社會對霸凌議題的關注，轉化成具體的公共政策？能不能讓曾經像她一樣的孩子，在學校受到欺負時，有更安全的求助管道？能不能讓那些不敢開口的孩子，知道自己身後有人願意保護他們？

流量可以讓一個人在一天之內被全台灣認識，長期的信任，卻需要靠一次又一次的行動慢慢累積。我想，這也是所有受到社會關注的人，都值得思考的一件事。

人生的開局，我們無法選擇

王妃的故事，讓我們重新思考了一件事：

一個人曾經經歷的不公平，有沒有可能在多年以後，成為她理解別人、幫助別人的力量？如果未來有更多孩子，能因為社會重視這個議題，少受一點委屈、少流一些眼淚，那麼，這十六個字留下的意義，就遠遠超過了一場選舉的話題。

人生的開局，我們未必能選擇。但願我們都能有機會，慢慢取得書寫下一個章節的權利。