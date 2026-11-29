AI重點 文章重點整理： 重點一： 王妃以古裝與16字姓名打造強烈差異化，成功吸睛。

王妃以古裝與16字姓名打造強烈差異化，成功吸睛。 重點二： 她主打反霸凌與自身逆襲故事，擴大選民情緒共鳴。

她主打反霸凌與自身逆襲故事，擴大選民情緒共鳴。 重點三：系列化話題操作讓選戰像連續劇，最終拿下29,533票。

如果三個月前，有人告訴你，一個穿著古裝、曾經拍過性感寫真的寵物美容師，第一次參選市議員，就會拿下選區第一高票，你相信嗎？

​29歲的「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」，拿下29,533票，得票率12.74%，成為桃園市桃園區議員第一高票。而她鎖定的競選對手、國民黨立委萬美玲之子佀廣洋，則以5,819票落選。

​難道現在的選民，只要看到有趣的名字、漂亮的女生、搞笑的競選看板，就會買單？如果我們把這場選舉單純解讀為譁眾取寵，可能會忽略許多值得研究的傳播現象。從個人品牌、故事力與社群傳播的角度，我觀察到以下5個關鍵。

1. 極致的差異化：先讓人記住你，才有機會認識你

​我常在圈粉寫作課程中問學員一個問題：如果你的競爭對手有19個人，別人憑什麼記住你？傳統政治人物的競選看板，通常是端莊的形象照，加上姓名、號次，以及認真服務、勤政愛民等口號。

​王妃的做法完全不同。16個字的姓名、穿越劇的角色設定、一身古裝，甚至連選舉公報都採用章回小說的形式呈現。11月，她的競選看板還直接掛在佀廣洋競選看板的正上方，兩張看板同框的照片，又成為網路話題。

​從傳播學角度來看，這是一種打破既有認知框架的設計。當大家都長得差不多，與眾不同的人，就容易取得注意力。不過，被記住只是第一關。知名度能不能轉換成認同，還有其他因素。

2. 鮮明的品牌定位：她把一個人的選戰，變成一群人的議題

​王妃的競選主軸很明確，就是反霸凌。佀廣洋今年4月起陸續遭人指控求學期間的不當言行，7月公開道歉，坦承部分過失，但也否認多項網路指控，隨後放棄國民黨提名，以無黨籍身分繼續參選。

​王妃則在網紅小商人的邀請下，投入同一選區的選舉。反霸凌這個議題，涵蓋的範圍遠遠超過校園。曾經在學校被排擠的孩子、在職場被欺負的上班族、擔心孩子遭受霸凌的父母，都可能對這個議題產生情緒共鳴。

​這也是我在教個人品牌時，經常強調的一個觀念：你希望別人記住的不只是你的名字，更是你的名字代表什麼價值。

3. 有血有肉的逆襲故事：「天崩開局」四個字背後有洋蔥

​王妃的成長故事，比她的16字姓名更值得關注。王妃小時候家境貧困，甚至得把學校的營養午餐打包回家。這樣的成長環境，讓她曾經遭受同儕霸凌，甚至連老師都對她說過閒言閒語。為了負擔母親的醫藥費、籌措求學費用，她曾拍攝大尺度寫真，也曾兩度捐卵。

​還曾因寫真經歷遭遇學籍被撤銷的挫折，之後重新考取台大研究所。現在的她，是一名寵物美容師，也經營自己的事業。這才是「天崩開局」四個字背後的故事。一個曾經被霸凌的女孩，長大後以反霸凌為主題參選，這樣的故事具有鮮明的人物弧線。

​打造個人品牌，不需要把自己包裝成一個完美的人。人生中曾經受過的傷、吃過的苦、走過的彎路，以及你如何一步步走出來，都能幫助別人理解你為什麼在乎一件事。故事最重要的，是有真實的人生經歷作為支撐。

4. 製造認知反差：從性感女模到政見發表會

​11月20日的公辦政見發表會，是王妃另一個受到關注的時刻。她穿著古裝上台，除了針對對手提出批評，也拿出自己的良民證，展現口語表達與論述能力，引發媒體及網路討論。

她的政見也不全然圍繞著佀廣洋。包括寵物長照、夜間獸醫服務、育兒補助等議題，都在她的競選主張之中。選前她還接受Podcast訪問，談到自己經營寵物美容事業遭遇客訴的經驗，以及愛犬離世後，對高齡寵物照護與臨托服務的體會。

​從個人品牌的角度來看，這些內容提供了外貌與話題之外的另一層人物資訊。很多人經營社群，會花大量時間想著如何吸引眼球，卻忘記準備好被看見之後，要拿什麼內容給別人。

5. 把選戰變成一齣連續劇，讓話題持續發酵

​我認為這場選戰在傳播形式上，很值得社群經營者研究。從9月到11月，陸續出現：

．改16字姓名

．穿古裝登記參選

．以八個章節呈現競選政見

．與對手上下同框的競選看板

．章回小說式的選舉公報

．公辦政見發表會

．投票日的16字姓名唱票

整場選戰就像一齣不斷更新的連續劇，每個階段都有新的情節、新的討論素材。這種系列化的內容設計，與現在社群平台、短影音的傳播形式十分契合。此外，她在登記參選時便表示，不對外募款、不開設政治獻金專戶，並承諾將選舉補助款捐給流浪動物團體。以每票30元、29,533票計算，相當於88萬5,990元。

​流量可以讓你走進議會，但接下來呢？

​這場選戰的結果，不能全部歸功於社群行銷。多席次選舉制度、政黨票源分布、競爭對手的爭議，以及選民對既有政治人物的態度，都可能影響最終結果。但從品牌經營角度，這場選戰確實提供了五個值得研究的元素：差異化、價值定位、人物故事、認知反差、系列化傳播。

​只是，政治與一般的個人品牌經營，有一個很大的不同。網紅經營的是自己的事業，民意代表肩負的是公共利益。選前的故事再精彩，選後仍然要接受市民對出席率、議案品質、預算監督、選民服務及政見兌現程度的檢驗。

​一場精彩的選戰，可以讓人記住你的名字；但四年後，人民真正該記住的，是你為這座城市做過什麼事。流量是入場券，實力才是續約書。這個道理，無論在社群、職場，還是政治，都一樣。

​祝福所有勝選的當選人！也期待所有當選人都能不忘初衷，讓今天的勝利，成為人民明天更幸福的起點。