2026-11-27 20:00 羅永芩/羅咩
母親節那一天，弟弟還在房間打電腦
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：母親節當天，弟弟仍躲房間打電腦，未主動接班。
- 重點二：長女惠文長期被期待扛責，累了也難以真正放手。
- 重點三：文章呼籲家人分擔責任，長女也應優先照顧自己。
母親節那一天，弟弟還在房間打電腦
「妳知道嗎？母親節那一天，我弟竟然還窩在房間打電腦！」
電話那一頭的惠文，聽得出來真的氣炸了。
她說，媽媽已經在病房照顧爸爸好幾天了，整個人都累了。可是弟弟不但沒有主動說要去接班，甚至連讓媽媽回家休息一下的意思都沒有。
我聽著她說，心裡也有些不是滋味。
那一天，是母親節。
惠文是我以前認識的朋友。身為家中的長女，她從小就很懂事。家裡有事情，她總是習慣先站出來；父母有什麼需要，她也很少讓自己置身事外。
只是長大以後，她才慢慢發現，原來自己的懂事，有很大一部分，是被父母的期待撐起來的。
她曾經跟我說：
「我真的覺得做得好累。」
有時候，她也會跟媽媽提起：
「我覺得該屬於弟妹的責任，是不是也應該還給他們？不能什麼事情都由我來做吧？」
可是媽媽總是回她一句：
「妳是大姐，就多擔待一點吧。」
這句話，讓惠文很無奈。
她不是不願意照顧家人，只是她也有自己的家庭、工作和生活，也有累到不想再承擔任何事情的時候。
那天，她跟我說起母親節的事情。
她問媽媽：
「媽，妳怎麼不叫弟弟去跟妳交班一下？妳也可以回家休息啊！」
媽媽卻說，弟弟還要工作，可能會有臨時的事情。
惠文忍不住回：
「家裡到醫院才十分鐘，如果真的有工作上的事情，他也可以再回去啊！」
可是媽媽還是說：
「沒關係啦，妳弟工作為重。」
聽到這裡，我忍不住跟她說：
「所以妳弟就是被妳媽這樣寵出來的啊！」
惠文其實也不是不知道問題在哪裡。她只是很難理解，為什麼媽媽明明已經累成這樣，卻還是捨不得讓弟弟多承擔一點？
而她自己，明明也有工作、有家庭生活，卻好像理所當然地必須隨時準備好，替家裡接住所有事情。
我問她：
「那妳有沒有直接進去跟弟弟說，今天是母親節，應該讓媽媽休息一下？」
她說：
「我已經懶得理他了，講這麼多也沒有用！都30幾歲了，還不會自己想嗎？」
說到最後，惠文還是去了醫院，跟媽媽交班。
她明明已經說了不想再管，最後卻還是把事情做完。
明明很生氣、很委屈，卻還是放不下媽媽。
我想，這就是很多長女心裡最矛盾的地方。
不是不知道自己累了，而是太習慣在家人需要的時候，第一個站出來。
久而久之，家人也就忘了，她同樣需要休息，也有自己的生活。
有些責任，本來就不應該只由她一個人承擔。
其實，長女之所以這麼累，往往不是因為事情真的做不完，而是我們太習慣把別人的責任，也一起扛在自己身上。
弟弟的不成熟、媽媽的捨不得，以及家人之間長期形成的分工，都不是一個人努力就能改變的。
有些事情，終究需要其他家人自己去面對。
妳可以關心媽媽，卻不必永遠替弟妹收拾所有的責任；妳可以愛這個家，卻不需要每一次都犧牲自己的時間與感受。
我也想對惠文說：
我知道妳不是不心疼媽媽，也不是不在乎這個家。
只是，有些責任，妳可以選擇承擔；但有些責任，也應該讓其他人學著承擔。
妳不需要每一次都因為媽媽的一句「妳是大姐」，就把自己放回那個最辛苦的位置。
如果真的累了，就讓自己休息一下吧。
妳可以是孝順的女兒，也可以是一個不想再委屈自己的女人。
這兩件事，從來就不衝突。
親愛的長女們，也請記得：當妳決定放下手邊的重擔，先照顧好自己，不代表妳不孝，也不代表妳不愛家人。
愛家人，不應該以委屈自己為代價。
下一次，當妳又想默默把所有事情扛起來時，先停下來問問自己：
「這一次，我可不可以也把自己放在心上？」
如果妳也是家中的長女，妳是不是也曾經說過：
「我真的不想再管了。」
但最後，還是自己默默地把事情做完呢？
精華 FAQ
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因為媽媽已在病房照顧爸爸好幾天，十分疲累，弟弟卻還躲在房間打電腦，沒有主動接班，也沒有讓媽媽回家休息的意思。
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她從小就是懂事的長女，家裡有事總先站出來，但媽媽常以「妳是大姐」要求她多擔待，久而久之，她被期待成為隨時補位的人。
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文章提醒長女，孝順不代表要無限委屈自己，也不必把弟妹與家人的責任全攬在身上；愛家人同時，也應把自己的休息與感受放在心上。
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