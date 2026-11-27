自己吃得隨便，卻捨得買最好的罐罐給牠；工作再累，只要回家看見毛孩迎接自己的模樣，心情就能瞬間好起來。然而，養寵物最讓人害怕的，莫過於有一天必須親口說再見。為什麼明明沒有血緣關係，失去毛孩卻像失去至親一樣痛苦？牛津大學艾希特學院院士查爾斯．佛斯特在新書《寵物與牠們的人類》中，透過歷史、動物行為與演化心理學，重新探索人與寵物之間的深厚羈絆。原來，在我們細心照顧牠們的日子裡，牠們也悄悄治癒了我們的孤單，教會我們如何去愛，以及如何面對失去。

第8章 相約彩虹橋：人類與寵物的死亡及來世（節選）

被問起養寵物最大的缺點，飼主們一貫回答的並不是費用、過敏、被咬傷的風險，或清理糞便的麻煩，而是動物死亡所帶來的創傷。

傳統上，飼主是透過儀式和神學來面對哀慟。我們會在本章稍後探討神學上的各種因應機制，包括相信遠走的寵物具有永世的靈魂。但首先我們來觀察各種儀式，看看這些儀式透露出我們對於寵物，有什麼真正的看法。

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儀式的編排固然各有千秋，但對動物生命價值的肯定始雷打不動，而且還被視為與人類並無不同：

在十來位哀悼者的見證下，一隻阿爾薩斯犬的棺木被緩緩降入鋪滿鮮花的墓穴。艾羅．巴塞洛繆牧師開始誦讀悼詞：「凡由母犬所生的狗兒，在世的日子短暫，且充滿辛酸苦難。牠如花綻放，又如花被割下；牠如影消逝……」

時至今日，這些內容讀來早已不是諷刺，反倒像是紀實的報導、應驗的預言，以及真實的歷史。寵物葬儀產業，如今確實有數以百萬英鎊計的市值。

「尊嚴寵物火化場」提供十分典型的服務。他們的宣傳方式不分負面與正面，都相當具代表性。我們就先從負面的那些說起：

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令人難過的事實是，在過去二十年間，獸醫院所提供的寵物火化服務並沒有太大改變。標準的「骨灰代燒領回」服務，大多數寵物的遺體依舊是週復一週的與獸醫診所其他醫療廢棄物一起被清運走，沒有任何特殊處理；至於大部分所謂「聯合火化」，其實只是單純的廢棄物處理作業，遺骸在火化後會直接被送往掩埋場。

他們傳達的訊息是：你的寵物並不一般。牠相當於你的人類親屬或朋友，而你總不會在自己的祖母一死，就把她扔進垃圾掩埋場吧？

他們保證會「小心翼翼經手您的寵物，令其倍感尊重」，會「為您的寵物進行專屬火化」，會確保你收到的骨灰「百分之百來自於您的寵物」，並會「為您量身打造個人化的服務」。

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我得說，這些並不是在嘲弄什麼，須知顧客的感言都十分動人，顯示痛失寵物的飼主確實能從中獲得安慰。失去寵物的哀痛是莫大的打擊，尤其有些飼主是主動決定讓動物長眠，這時內心的不捨又會分外強烈。

我們看到的是人類愈來愈願意把時間、金錢與道德地位賦予寵物，幾乎與人類一視同仁。我們餵牠們吃人類的食物，讓牠們披金戴銀、珠光寶氣，邀牠們上床，成為我們的入幕之賓，讓牠們享有我們會給自己安排的醫療照護，並以我們用來安葬至親的神聖儀式來令牠們安息。

生命盡頭，誰在為誰守候？

如果我們自認度過了一段「美好的人生」，那麼所謂「善終」便是與這段人生相契合的死亡。不論是實質上的好惡，還是做為一種隱喻，我們都希望能壽終正寢於自己活過的地方，不管是在家中，還是在構成並支撐我們的關係網絡裡。對不少人來說，那也意味著在寵物的懷抱裡闔眼。

此處所強調的，是關係本身所具有，從寵物傳向臨終者，也反過來從臨終者迴向給寵物的療癒與柔潤之力。這並不令人驚奇。動物既然曾在生命的過程中帶來過慰藉，那麼在生命消逝之際，牠們能發揮這種能力，豈不是剛好而已？

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對留下來的人來說，日子總是難熬，而且誰知道呢，說不定還要更加難熬。不信我們可以來看看，文獻裡滿滿都是動物哀悼主人的故事。

一九五三年十二月十二日清晨，在英格蘭史上排得上號的嚴冬，八十五歲的牧羊人喬．塔格，從德比郡北部的家中帶著他的牧羊犬提普出門，準備去巡查羊群。結果他就此一去不返。搜救隊在高地荒原上徒勞尋找，直到一九五四年三月二十七日，時隔喬失蹤已經十五個星期，兩名牧羊人在朗克斯利沼地高處驅趕羊群時，發現有處低窪地裡躺著喬的遺體。

距離他僅幾英尺開外，赫然是奄奄一息、瘦骨嶙峋的提普。牠想必是靠那些凍死的動物殘骸存活下來。提普以其忠勇的表現，獲得犬類防衛聯盟頒發銅質獎章表揚。

提普的故事，讓人想起年輕藝術家查爾斯．高夫的遭遇。一八○五年，在英國湖區散步的他同樣再也沒有回家，且失蹤三個月後仍音訊杳然，直到一位牧羊人發現了他的遺體，而高夫的狗就守在一旁。

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這些故事暗示著動物具有某種真實的感情，但我們對其仍有存疑的空間。那些狗是否只是做了牠們被「程式化」去做的事，也就是守護主人的身體？遑論牠們除了守著死去的主人，或許根本沒有其他選項，或許牠們根本不曉得回家的方向。

然而在菲多與忠犬八公的案例裡面，這樣的懷疑將難以為繼。菲多是卡洛．索里亞尼的狗，索里亞尼於一九四三年的一場空襲中喪生，此後十四年間，菲多每天都在佛羅倫斯附近、索里亞尼習於下車的公車站，等待主人回來。至於在主人上野英三郎去世後的九年裡，秋田犬小八每天傍晚都會準時前往日本的澀谷車站，為的只是迎接上野生前固定搭乘的那班返家電車。

狗兒對我們的百般牽掛，絕對不會輸給我們對牠們的依依不捨，牠們因著我們死去所感到的痛徹心扉，搞不好更甚於我們在死了寵物（或死了爹娘）時的青天霹靂。換句話說，狗兒的哀痛，或許比我們更痛。

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期盼在另一個世界重逢

也有一些在心理上頗具說服力的理由，讓我們相信死亡不代表永遠的分離。這類理由被納入不少信仰體系，一如舊石器晚期的孩子只要有狼的陪伴，就可以更為平靜的走入洞穴的黑暗中。我們若相信狗狗會陪著我們走入黑暗，或終究會跑著追趕上我們，那麼我們也同樣能更平靜的面對死亡。死亡有孤獨的本質，如果狗、貓、馬或鬍鬚蜥曾舒緩過活著時的孤單，那我們自然也希望死後繼續有牠們陪伴。

基督宗教在世界諸宗教中的特殊之處，在於它曾在某些地方、某些時期，至少在官方立場上接受「動物沒有來世」的概念。阿奎那承襲亞里斯多德的看法，認為動物擁有靈魂，但沒有不朽的靈魂，不具備自我反思或操持理性的能力，也沒有那種能獲得救贖的靈魂。

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動物被排除在來世之外，對大多數人而言，是一種我們在心理上難以接受的觀點。沒有動物的天堂，算什麼天堂？據說馬丁．路德在孩子問他最喜愛的動物是否會陪伴他們進入永恆時，他的回答是：「等你到了天堂，只要你希望你的狗在，那牠就會在。」

然而他又提出一個疑問，那就是在天堂所有其他的榮耀面前，我們是否還真的會惦記狗在哪裡？對此，許多虔誠的狗主人會洪亮的回答一聲：「會！」並主張他們與寵物的生命密不可分，沒有寵物的幸福他們無從想像，且如果把寵物切割掉，主人本身也沒什麼值得救贖。

不管怎麼說，不少現代的寵物飼主都覺得，只因肉身死亡這麼微不足道的事，他們就得要跟自己真實、充滿生命力的寵物別離，簡直不可思議。看起來，靈魂似乎遠比肉身堅韌得多。

劇作家尤金．歐尼爾養過一隻名叫布萊米的大麥町。布萊米死後，歐尼爾以布萊米之名，留下一份發表於一九四○年的遺囑。

布萊米希望自己能被記住，但不要為此哀悼得太久。離開所愛的人，不可謂不悲傷，但悲傷的不是死亡本身。狗不像人那樣畏懼死亡。我們視死亡為生命的一部分，不是某種陌生、可怖、會摧毀生命的東西。

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牠在最後懇請主人重養一隻狗：

我從來不是那種心胸狹窄、愛吃醋的性子。我一直認為大多數狗，都是好狗（好貓則有一隻，那隻我准牠晚上與我共享客廳地毯的黑貓。由著牠在那兒裝熟，是我展現出度量的寬宏，偶爾有多愁善感的瞬間，我可能還稍許回應了一點）。當然啦，狗與狗之間肯定有高下之別。大麥町自然是眾所周知，稱得上出類拔萃。所以我建議找隻大麥町來接替我……我把我一九二九年在巴黎訂做的愛馬仕項圈與牽繩、大衣與雨衣，統統傳承給牠……我相信牠會使出九牛二虎之力，就為了不讓自己看起來像個粗魯的狗界鄉巴佬。

最後的最後：

來給我上墳時雖不免遺憾，但也請帶著我與你們那漫長而幸福的生活回憶，在內心欣喜的告訴自己：「這裡安息著一條曾愛著我們，而我們也曾愛過的生命。」不論睡得多深，我都會聽見你們的聲音，死亡的力量再大，也無法阻止我的靈魂搖動感激的尾巴。

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這不是在搞笑。這是一種至誠而哀戚的嘗試，想要在絕望與希望之間取得和解，為一隻動物的生命，以及牠所形塑的人類生命，尋找某種意義。布萊米並不確定狗兒的天堂是否存在，但牠虔誠的盼望有，對牠而言，那個天堂必須是此生的升級版，一個膀胱永遠飽滿＊、狗碗也會一直補滿的世界。此生的重要關係在那裡不能減少，甚至還要比之前更好。

＊在狗的世界裡，膀胱飽滿代表準備好散步、探索、標地盤，那是牠們最興奮的快樂時刻。

圖片來源：天下文化。