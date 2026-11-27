2026-11-27 08:40 歐陽仁傑/職涯諮詢師
想要AI開始推薦你，你的個人品牌準備好了嗎？
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：長期累積專業內容與數位足跡，才能讓AI認識你。
- 重點二：以E-E-A-T與五力模型強化個人品牌的可信度。
- 重點三：透過SEO與GEO佈局，提升被搜尋與推薦機會。
最近，我發現開始有些單位透過網路推薦找到我，進一步有了授課邀約。這讓我開始思考，過去這幾年，我究竟做了哪些事情，讓AI有機會認識我，甚至推薦我？
回顧這幾年的職涯發展，從取得⎡CDA國際生涯發展諮詢師⎦資格、創立公司、建立網站。到持續進行職涯諮詢、授課、網路文章、社群發文、Podcast及讀書會。
這些看似獨立的活動，其實都在累積自己的「專業足跡」。而在AI時代，這些日積月累的專業足跡，再搭配社群網路的發大器成為自己的「數位足跡」，可能會成為個人品牌的重要資產。
▌Google如何辨識你的專業？
Google 官方提出了 E-E-A-T 的內容品質評估概念：
- Experience（實務經驗）：你實際做過什麼？
- Expertise（專業知識）：你具備哪些專業能力？
- Authoritativeness（權威性）：有哪些第三方認可你的專業？
- Trustworthiness（可信度）：你的資訊與成果是否值得信任？
雖然E-E-A-T 並非Google 的單一排名因子，但對於個人品牌經營，我覺得具有相當重要的參考價值。
▌AI 時代的個人品牌五力模型
以下結合自己的實務經驗及Google公開的搜尋原則，我試著將個人品牌經營整理成以下五個面向：
01｜定位力：讓AI 知道你是誰。
建立明確的專業定位、服務對象、服務地區及個人專業標籤。
02｜內容力：讓AI 知道你懂什麼。
持續分享專業知識、實務經驗、個人觀點及具體工作成果。
03｜佈局力：讓AI 有更多管道找到你。
透過個人官網、網路文章、公開社群貼文、LinkedIn、Podcast等平台，逐步累積一致且可被搜尋的數位足跡。
04｜信任力：讓第三方證明你的專業。
透過專業證照、合作單位的公開介紹、授課紀錄、客戶回饋及實務成果，建立可被驗證的專業可信度。
05｜驗證力：了解AI如何認識你。
定期透過Google AI、ChatGPT、Gemini 等工具，檢視自己的品牌能見度、資訊正確性及引用來源，持續調整個人品牌經營策略。
▌如果想讓AI 更容易找到你，建議可以從以下三件事情開始。
一、建立自己的核心專業標籤
思考一下，當別人有什麼需求時，你希望他們想到你？將這些專業標籤自然且一致地呈現在個人官網、社群簡介、專業平台及公開活動介紹中。
讓市場與搜尋引擎逐漸建立你的名字與專業領域之間的關聯。
二、定期輸出專業文章的習慣
從自己擅長的領域出發，針對目標客群真正關心的問題，持續分享：
- 專業知識與個人觀點。
- 實務經驗與工作成果。
- 常見問題與具體解決方法。
每週一篇，一年就能累積52篇專業文章，三年就是156篇。盡可能將內容發表在可公開搜尋的網站，例如個人官網、專業媒體或公開文章平台。讓每一次知識輸出，都成為個人品牌的長期資產。
三、建立可被驗證的專業成果，定期檢視搜尋結果
每完成一次專案、授課、服務或跨領域合作，就有意識地留下紀錄。例如合作單位的公開活動報導、講師介紹、專業訪談、媒體文章，以及經過當事人同意的服務成果與回饋。
每週花個3分鐘，透過不同的AI 工具搜尋：
- 某個地區有哪些值得推薦的專業工作者？
- 某個專業領域有哪些顧問或講師？
- AI如何介紹我？引用了哪些資料？
藉此了解自己的數位品牌能見度，找出不足之處，持續優化。
▌將數位足跡轉化為職涯的複利資產
過去，我們透過履歷，讓企業認識自己的專業能力。現在，我們也可以透過長期累積的數位足跡，增加市場主動發現我們的機會。這也涉及兩個值得關注的概念：
- SEO（搜尋引擎最佳化）
- GEO（生成式引擎最佳化）
從被搜尋、被理解、被信任，到有機會被推薦，每一個階段都需要時間與專業成果的累積。我始終認為，個人品牌是一場長期賽局。持續精進自己的專業，認真做好每一次服務，有意識地記錄工作成果，並且樂於分享自己的知識與經驗。
這些看似微小的行動，經過時間的累積，都有機會成為未來職涯發展的複利資產。專業能力決定你能創造多少價值，數位足跡則影響你的價值能否被市場發現。當別人開始透過 AI 尋找專業人才時，你是否已經留下足夠的數位足跡，讓AI有機會認識你的專業價值。
精華 FAQ
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因為AI會依據網路上的數位足跡、專業內容與第三方紀錄來判斷可信度。當一個人持續輸出成果並被公開引用，AI就更有機會認識並推薦他。
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五力模型包括定位力、內容力、佈局力、信任力與驗證力，分別對應讓AI知道你是誰、你懂什麼、在哪裡能找到你、是否可信，以及AI如何理解你。
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可先建立核心專業標籤，持續發表可搜尋的專業文章，再留下授課、合作與服務成果紀錄，並定期用AI工具檢查搜尋結果，持續修正自己的曝光策略。
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