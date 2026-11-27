2026-11-27 12:30 Lauren Tsai
白天上班、晚上斜槓，怎麼反而更不自由？是工作做不完，還是不敢讓任何身分休息？
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：白天正職、晚上斜槓，反而常感到更不自由。
- 重點二：多重身分讓人一直交代進度，連休息也有壓力。
- 重點三：可分辨外界承諾與自我加碼，並設定更新界線。
白天把公司的工作做完，晚上打開自己的文章，週末再回覆接案訊息，每一件事原本都喜歡，也都曾經讓人期待，可是做著做著，竟開始怕哪一邊安靜太久，幾週沒有更新，就覺得對不起創作者這個稱呼，沒有新邀約，又擔心是不是已經被忘記。
客戶的案件交出去了，個人帳號卻還停在兩週前，原本空下來的週末，很容易又被一篇貼文填滿，想到最近活動邀約少了，接著還想安排一場分享，對兼職創作者而言，有時明明已經完成答應別人的事，卻仍覺得欠了每個身分一份進度，連休息都像是還有事情沒交代。
多了一個身分，也多了一份交代
多一份工作，有時讓生活更有餘裕，正職提供收入，創作有地方表達，接案也能認識不同的人。但若每一邊都得做出成績、每隔一陣子都要有新進展，一開始想多一些選擇，後來卻像同時有好幾份工作等著考核。
有時文章一直在改，因為還沒發表，就覺得自己最近沒有寫作。上了一堂課，沒有整理心得貼出去，又像是沒做什麼，久了便容易把別人看不見的時間都漏算，連查資料、試寫和慢慢想題目，也急著交出一個能公開的成果。
當別人開始用「講師」「創作者」介紹她，少辦一場活動、少發幾篇文章，也可能讓人不安，怕邀約變少，更怕大家覺得其實沒那麼厲害，於是下一次要不要接工作，先想到的是能不能繼續被看見，原本想做什麼，反而越來越少問。
把答應別人的事，與自行加上的要求分開
可以在每件待辦旁寫下誰在等、約好哪天交、延後會影響什麼，客戶案件有承諾，需要完成或提早協商，個人帳號的更新若沒有約定對象，就問問自己這次發表的目的是什麼，是介紹作品、維持收入，還是怕太久沒出現？有些更新確實重要，有些則能延到忙完以後，同樣寫在清單上，處理的先後可以不同。
若帳號確實帶來收入，少更新可能影響合作，就需要留意、安排，也可以先預告調整頻率，看看後續反應；若帳號主要是讓人找到作品，未必需要天天有新內容，同樣在經營社群，靠它接案和用它展示作品，要花的時間可以不同。
例如，兼職創作者可以先交出答應客戶的稿件，個人文章留到下個月，少一場分享會不會影響收入或後續合作，可以另外算，若目前根本沒時間準備，先不開下一場，也是把手上的工作做好的一種安排。
有些需要，也可以在原本的工作裡調整
正職做得不開心，有時會把所有期待都放到下班後，但也可以先看看，上班時間有沒有機會做一些更想做的事，Wrzesniewski 與 Dutton 的工作塑造理論，談到工作者如何調整任務、合作關係或看待工作的方式，至於能調整多少，還得看職位和公司的安排。
喜歡寫作的人，也許能爭取參與公司刊物或整理工作知識，把部分興趣放進上班時間，但接下新任務時，原本的工作也要一起談，能減掉什麼、交給誰，若只是多做一份喜歡的事，原有進度照追，下班後仍然不會比較輕鬆。
若公司暫時沒有調整空間，仍想在外面做些嘗試，就得替下班時間留個限度，例如這一季先顧好一項合作，其他想法記下來，等忙完再看，進度可能慢一點，但至少不必每來一個機會，就再少睡幾個晚上。
最近沒有新作品，也不代表不再是創作者
正職一忙起來，原本每週更新的文章，可能隔了一個月都還沒寫完，看著帳號停在上一次發文，難免懷疑自己是不是又半途而廢，可是最近沒有更新，並不會讓以前寫過的作品消失，也不代表往後不想繼續，這段時間若確實分不出力氣，可以先把對外答應的事情安排好，自己的更新則暫時減少，等手上的專案結束，再回頭看看哪篇還想接著寫，不用每個晚上都熬夜，才能證明創作仍然重要。
參考資料
Wrzesniewski, A., & Dutton, J. E.（2001）。Crafting a Job: Revisioning Employees as Active Crafters of Their Work. Academy of Management Review, 26(2), 179–201，原始論文
精華 FAQ
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因為每個身分都像在等成果，正職要交代、創作要更新、接案要準時，久而久之會把休息也看成落後，讓人沒有真正喘息的空間。
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可以先寫下每件事是誰在等、何時要交、延後會影響什麼；有約定的工作優先處理，沒有約定對象的更新則回到目的判斷，不必每件都立刻完成。
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可以先在原本工作中爭取調整空間，或替下班創作設定頻率與限度；即使暫時減少更新，也不代表失去創作者身分，只是依當下力氣重新安排。
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