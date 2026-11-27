2026-11-27 12:30 Qinote
為了等年終，這份工作還要再撐多久？
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：年終獎金常讓離職決定延後，但不代表員工真的滿意現況。
- 重點二：先確認勞動契約與獎金規則，避免把未確定金額當成收入。
- 重點三：等待期間也要評估機會成本，並替自己準備下一步計畫。
Qinote｜文字與生活
工作裡遇見的人、經歷的事，以及一路走來學會的每一件事。
「等領完年終，我就走。」
接近年底，這句話可能出現在同事的午餐聊天裡，也可能只是自己下班回家後，默默說過很多次的心聲。
工作早已做得不開心，履歷也打開過好幾回，卻在想到年終獎金時，又把離職的念頭放了回去。
畢竟，一整年都做下來了。那些加班、臨時交辦，還有一次次忍下來的委屈，好像也想等到那筆錢入帳，才算有個交代。
可是，日子越接近年底，上班的心情卻越來越沉重。每天都告訴自己再忍一下，又不知道這個「一下」，究竟還有多久。
那筆年終，可能早就有了用途
有些人會說，不開心就離開，何必為了一筆獎金勉強自己？
但對需要支付房租、貸款、孩子學費，或負擔家用的人來說，年終可能早已有了用途。有人靠它補足一年的收支缺口，有人想還一筆債，也有人希望替自己存下一點轉職時的生活費。
所以，選擇留下來等，並不難理解。
從人資的角度看員工去留，也需要理解這份現實。員工繼續出勤、完成工作，未必代表她對目前的安排沒有意見。她可能已經在盤算離開，只是眼前的經濟條件，還不容許自己立刻做決定。
比起勸人灑脫一點，更有幫助的，或許是陪她把條件看清楚，知道自己正在等什麼。
妳等的年終，真的和想的一樣嗎？
準備為了年終留下來之前，有一件事值得先做：確認公司的發放約定。
年終能不能領，得回頭看當初怎麼約定。有些公司會看營運與考績決定金額，也訂有發放當天必須仍在職的條件；有些則把額外給付寫進保證年薪，這時就要進一步確認，它是否屬於工作報酬的一部分。如果具有工資性質，不能只因為員工離職，就一概不給。
因此，可以先查看勞動契約、工作規則或獎金辦法，了解計算期間、發放條件，以及預定發放時間。若條文不清楚，再向人資詢問，並保留回覆紀錄。
同事說「以前都是這樣」，可以作為參考，卻不宜成為安排離職日期的唯一依據。尤其去年領多少，不代表今年一定相同；預期會拿到的金額，也先別當成已經入帳的收入。
人資若能事先把已確定的制度說清楚，哪些尚待核定也坦白說明，員工才能據此安排生活，減少彼此猜測。
留下來的日子，也有自己的代價
決定要不要等，眼前的獎金是一項考量，接下來的工作機會也是。
如果目前沒有新的安排，等候期間可以繼續領薪、累積存款，留下來或許比較符合自己的需要。但若已經有合適的職缺，對方也有明確的報到時間，就需要一起衡量。
新的薪資與工作內容如何？通勤時間是否改善？這個機會若錯過，自己能否接受？原本期待的年終，又有多少是已確認的約定，多少只是推估？
這些問題，沒有適用所有人的答案。
不必因為別人說「現在走很可惜」，就立刻放棄一個想去的機會；也不必為了證明自己有勇氣，忽略家庭眼前確實需要的收入。
把可能拿到的錢、等待的時間，以及下一步的條件放在一起看，才能做出比較貼近自己生活的決定。
如果決定留下，別讓自己只是乾等
如果評估後決定等年終，可以再往前想一步：這段時間要怎麼過？
與其每天只靠「忍一下」撐著，不如替自己安排幾件做得到的事。整理履歷、盤點工作成果、了解想去的產業，或先存下一筆能支應轉職空檔的生活費。
也可以在行事曆上，替自己留一個重新評估的日期。到時候看看獎金資訊是否明朗、工作有沒有改善，自己的準備又完成了多少。
有了具體安排，等待就比較不容易一再延長。
有時候，讓人停在原地的，是每次到了準備離開的時候，又出現新的理由：忙完這個案子、等新人上手、再過一季看看。回頭一看，當初讓自己想走的問題，仍然留在那裡。
妳可以改變決定，但值得知道自己為什麼改變，而非總被下一件事情推著走。
錢領到了，讓妳想走的原因還在嗎？
年終能帶來經濟上的緩衝，也可能讓人感受到一年的努力受到肯定。但它未必能改善長期失衡的工作量、反覆出現的衝突，或一直沒有回應的管理問題。
如果妳留下來的每一天，都需要花很大力氣才能完成基本工作，甚至連下班後也無法好好休息，就值得重新評估原本的等待計畫。
可以找信任的人談談，也可以整理具體問題，看看公司是否有調整的可能。經濟條件允許時，替自己準備其他選擇，也能減少只能繼續撐下去的無力感。
主管與人資同樣需要留意。員工曾反映的事情，不能因為她還沒離職，就當成已經解決。獎金發放之後，真正影響她願不願意留下的，仍是每天工作的感受與安排。
為了年終再留一段時間，是可以理解的選擇。那筆錢對妳有多重要，只有妳最清楚。
只是，在安排獎金用途的同時，也別忘了安排自己的下一步。等到錢入帳，妳希望繼續留在這裡，還是已經準備好，去一個更適合自己的地方？
希望到那一天，妳能帶著核對清楚的權益、存下來的餘裕，以及對未來多一點的把握，做出自己的決定。
歡迎和我分享你的故事，也許你的經驗，也能陪伴另一位正在努力工作的朋友。
—— Qinote
精華 FAQ
-
因為年終獎金常有實際用途，像是房租、貸款、家用、孩子學費或轉職空窗期生活費。對這些人來說，先留下來等錢入帳，往往是更務實的選擇。
-
應先查看勞動契約、工作規則或獎金辦法，確認計算期間、發放條件與在職要求。若條文不清楚，最好向人資詢問並保留回覆紀錄，避免誤判。
-
不要只是乾等，可以同步整理履歷、盤點工作成果、了解目標產業，並存下一筆轉職準備金。也可設定重新評估日期，檢視獎金與工作狀況是否如預期。
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數