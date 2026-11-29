AI重點 文章重點整理： 重點一： 《禮記》把七情定為喜怒哀懼愛惡欲，強調人天生具備。

《禮記》把七情定為喜怒哀懼愛惡欲，強調人天生具備。 重點二： 中醫七情另有喜怒憂思悲恐驚，重點在情緒與臟腑關係。

中醫七情另有喜怒憂思悲恐驚，重點在情緒與臟腑關係。 重點三：六欲在儒、佛與辭典中各有不同解釋，不能混為一談。

8/15那天晚上，我在廚房滑手機看臉書。

還是那支悠揚輕快的弦樂配樂，還是那個清亮的女聲旁白。

旁白劈頭就問：「七情六欲聽過吧？這是古人對人性最精煉的概括。」

……真的嗎？我怎麼記得這其實是兩種不同的東西。

小時候讀過的三字經說：「曰喜怒，曰哀懼，愛惡欲，七情具。」那時候學到的七情，就是七種情緒而已。

至於六欲......

我看著影片裡提到的「眼耳鼻，舌身意」，心裡想到的卻是：這明明是佛家經典裡提到的六根，和六欲有關係嗎？

另外，影片裡還有個安排挺有意思。

七情的喜怒哀懼愛惡欲，全部由一位青衣女子呈現；講到六欲時，卻換成了一位藍衣男子。到了結尾，更是排出了七名女子與六名男子。

咦？怎麼情緒全交給女人，欲望全交給男人了？

我不知道這只是為了畫面視覺的安排，還是製作者無意間暴露了某種刻板印象。後來查資料才發現，古人談七情六欲時，其實很少用性別來切割。

但這也讓我開始好奇：我們天天把「七情六欲」掛在嘴邊，甚至拿它來告誡自己「別失控、別貪心」，但我們真的知道古人說的到底是什麼嗎？

開始寫文章才發現，這件事遠比想像中複雜——因為儒家、中醫和佛教談的七情六欲，連名單都對不起來。

▋《禮記》裡的七情，原來是不必學習就有的本能

《禮記．禮運》有一段話：「何謂人情？喜、怒、哀、懼、愛、惡、欲，七者弗學而能。」

最後五個字很有意思：「七者弗學而能。」

意思是這七種情感，不需要別人教導，人天生就會有。

仔細想想，還真是如此。

高興時忍不住笑，生氣時想反擊，失去重要的人會難過，遇到危險會害怕。人還會愛、會討厭，也會想得到更多東西。

這些反應看起來沒什麼特別，卻是古人觀察人性的起點。

喜，是願望得到滿足時的歡愉。

考試考得好、工作有了成果、期待已久的事情終於實現，誰不會高興？愉快的情緒能讓生活充滿動力，但興奮到忘乎所以，也可能讓人失去平常的判斷力。

怒，是面對侵犯、不公與挫折時的反應。

有人欺負你、侵犯你的權益，或者明明自己有理卻受到不公平對待，生氣再正常不過。憤怒有時能幫助人表達立場、捍衛界線，但當怒火強烈到無法控制，原本想解決的問題，可能反而因為衝動而變得更加棘手。

哀，是面對失去時的悲傷。

親人離世、感情結束、重要的事物再也無法挽回，難過本來就是自然反應。人並不需要時時刻刻保持快樂，但悲傷如果長期影響睡眠、飲食與日常生活，就需要更多照顧與支持。

有些失落，確實需要很長的時間才能慢慢消化。

懼，是遇到危險與未知時的恐懼。

恐懼很有意思。看到危險知道要閃避，遇到不熟悉的情況會提高警覺，這些反應都有保護自己的作用。

問題出現在恐懼失去比例的時候。事情還沒發生，腦袋已經把最糟糕的結果演練了好幾遍，甚至連正常生活都受到影響。

以房屋交易來說，恐懼也是很常見的心理因素。

買方可能害怕買貴、買錯，甚至擔心買了之後房價下跌；屋主則可能擔心賣便宜了，或是賣掉之後才發現自己錯過更好的價格。

這些擔憂都有其合理性，畢竟房子動輒牽涉數百萬、數千萬元。但如果所有決定都建立在「萬一怎麼辦」上，恐怕也很難真正做出選擇。

所以我認為，恐懼可以提醒我們注意風險，接下來還是得確認風險究竟有多大、有哪些方法可以查證，以及自己能不能承擔。

愛，是讓人願意親近、付出與建立關係的情感。

愛情、親情、友情，都包含在廣義的愛裡。因為愛，人會願意照顧別人，也可能為了重要的人承擔原本不願意面對的困難。

但愛也可能摻雜占有、依賴與控制。當一個人把自己的期待全部加諸他人身上，愛與執念之間的界線，就開始模糊了。

惡，指的是厭惡、反感與憎恨。

這裡的「惡」，讀作「ㄨˋ」。

我們會厭惡欺騙、反感不公平的事情，也可能單純討厭某種聲音、氣味或行為。厭惡同樣具有辨識界線的作用。

不過，討厭一個人是一回事，讓怨恨長期占據自己的生活，又是另一回事。

欲，是追求滿足的願望。

想吃好吃的東西、想得到愛情、想賺更多錢、希望事業有所成就，甚至渴望得到肯定，都與欲望有關。

沒有欲望，人恐怕也很難產生持續行動的動力。可是，當追求永遠沒有盡頭，得到一樣東西又立刻想要更多，滿足感便可能越來越短暫。

有趣的是，《禮記》竟然把「欲」本身也列入七情。

也就是說，欲望早已存在於古人對情感的理解當中。

那麼，後面另外加上的六欲，又是怎麼回事？

▋中醫也有七情，但名單竟然不一樣！

不過，《禮記》這套七情，並不是唯一版本。

如果你曾接觸過中醫養生的資料，大概也聽過另一套幾乎完全不同的名單。

「喜傷心、怒傷肝、思傷脾、憂傷肺、恐傷腎。」這些觀念來自中醫的情志與五臟理論。

可是，中醫所說的七情，通常是：喜、怒、憂、思、悲、恐、驚。

發現差異了嗎？

《禮記》的七情有「愛、惡、欲」，中醫的七情則有「憂、思、悲、恐、驚」。

兩套分類雖然有重疊，關注的問題卻不同。

《禮記》關心的是，人天生就會有這些情緒，那麼大家生活在一起時，該怎麼相處、怎麼拿捏分寸？

畢竟，每個人都有脾氣，卻也不能人人想發脾氣就發脾氣啊！

中醫則關心情緒變化與身體健康之間的關係。

例如，傳統中醫認為過度喜悅可能影響心神，暴怒與肝的功能有關，憂思可能影響脾胃，悲傷與肺有關，恐懼則對應腎。

這些觀念歷經長期發展，形成一套情志養生理論。

只不過，有個地方必須特別留意。

當古人說「怒傷肝」，我們不能直接理解成生氣一次就會造成肝臟受損。

中醫的臟腑概念，也不完全等同現代醫學所說的解剖器官。

那現代醫學怎麼看情緒與健康的關係呢？

世界衛生組織（World Health Organization，WHO）在2026年3月30日發布的壓力衛教資料中指出，壓力是人類面對挑戰與威脅時的自然反應。

適度壓力有助於應付日常生活，但過度或長期的壓力，可能引起頭痛、腸胃不適、睡眠困難、食欲改變，也可能讓原有疾病惡化。

這就很值得注意了。

古人觀察到情緒與身體之間存在關聯，現代醫學也確認壓力會影響身心健康，但兩者使用的解釋方法與證據標準不同，不能直接畫上等號。

至於「惡傷心」、「久視傷肝」這類看似古意十足的說法，也要小心。

《黃帝內經．素問．宣明五氣》記載的是「久視傷血」，並非「久視傷肝」。

古籍差一個字，意思就可能變了。

所以，古代醫學的情志理論可以幫助我們理解當時的人如何看待健康，但如果直接拿來解釋現代人的肝病、肺病，恐怕還得多查幾份資料了。

▋六欲到底是六種欲望，還是六個感官？

再來看看六欲。

教育部《重編國語辭典修訂本》對「七情六欲」的解釋，是將六欲視為從眼、耳、鼻、舌、身、意產生的六種欲望。

這種分類很容易理解。

但在佛教術語中，眼、耳、鼻、舌、身、意首先被稱為「六根」，六根接觸的對象則稱為「六塵」，也叫六境。

兩者分別對應：眼對色、耳對聲、鼻對香、舌對味、身對觸、意對法。

其中的「色」指可見的形色，「法」則包含意識認知的對象。

佛教另外還有一套六欲分類。

《釋禪波羅蜜次第法門》列出的六欲，是色欲、形貌欲、威儀姿態欲、言語音聲欲、細滑欲與人相欲，主要涉及對人的外貌、姿態、聲音及觸感等產生的貪著。

所以，六欲並非只有一種解釋，甚至也不能直接把六根當成六欲。

如果採用教育部辭典所列的感官欲望說法，又可以怎麼理解？

▋眼耳鼻舌身意，六種接觸世界的方式

眼，追求視覺上的滿足。

人喜歡欣賞漂亮的人、美麗的風景、精緻的物品，都是很自然的事。

但是視覺刺激也很容易影響判斷。

看看現在的社群平台，精修過的照片、華麗的畫面、令人羨慕的生活，總能迅速吸引注意。有時候，光是看著別人的生活，就足以讓人產生自己也必須擁有的欲望。

一間房子拍得漂亮，很多人光看照片就心動了。實際走進去，採光方向、格局動線、窗外未來可能被擋住的視線，都需要另外確認。

我自己做不動產仲介，對這種「眼睛先答應、身體後後悔」的狀況特別有感。

眼睛看到的第一印象很重要，可是拿第一印象當成全部的判斷依據，就容易漏掉其他條件。

耳，追求聲音上的愉悅。

好聽的音樂、親切的聲音、令人感動的言語，都可能讓人產生愉快的感受。

但耳朵還有一種很有趣的偏好。

我們往往喜歡聽自己想聽的話。

稱讚令人開心，認同讓人滿足，連明顯帶著奉承意味的話，有時也比客觀建議容易被接受。

所以，享受美好的聲音沒有問題，問題在於能不能分辨聲音背後傳遞的訊息。

鼻，追求氣味帶來的感受。

花香、食物香氣、熟悉的氣味，可能喚起愉悅與記憶。人甚至會因為某種氣味，而想起特定的人或地方。

香氛、香水與各種氣味商品，正好說明人們有多願意為嗅覺體驗付費。

只是，喜歡香氣本身並不代表奢靡。當人開始把某種氣味與身分、品味甚至優越感綁在一起時，感官享受便可能延伸成另一種追求。

舌，追求味覺與口腹的滿足。

這恐怕是最容易理解的欲望之一。

甜食、炸物、火鍋、精緻料理，光是想到就可能讓人食指大動。食物提供營養，也帶來快樂。

但暴飲暴食、長期攝取過多熱量或糖分，可能增加肥胖及某些代謝疾病的風險。享受美食當然沒問題，至於吃多少、怎麼吃，還得考慮個人的健康狀況。

身，追求觸覺與身體上的舒適。

柔軟的床、舒服的衣服、適當的溫度、放鬆的按摩，這些都是人們熟悉的身體享受。

希望生活舒適，有什麼問題嗎？

當然沒有。

不過，如果人總是選擇眼前最省力、最舒服的方式，也可能錯過某些需要耐心與努力才能獲得的成果。

另一方面，休息本來就是身體的需要，不能把追求舒適一概視為缺乏意志力。

到底是合理休息，還是過度逃避，得看當下的情況。

意，是意識、思考與心理活動。

這一項尤其容易被誤解。

「意」可不只是胡思亂想。在佛教的六根六塵觀念裡，意根涉及認識、思惟與心理活動，對應的法塵也不限於妄念。

人可以透過思考解決問題、創造新事物，也可能因為反覆思索同一個問題，陷入焦慮。

例如，擔心明天的事情、懊悔昨天的選擇，或者不斷猜測別人的想法。

明明外在環境沒有新的變化，腦袋卻已經演練了十幾種可能的結果。

思考本是人類最寶貴的能力，但當「意根」轉變成無休止的腦補與焦慮，它就成了最折磨人的欲望。

這也打破了我們對欲望的刻板印象——如果「六欲」包含了大腦的思考與意識，我們又怎麼能簡單地把欲望歸咎於「身體肉體的不堪衝動」？

大腦想太多，有時比身體想吃想喝，更讓人無處可逃。

▋《呂氏春秋》又出現另一套六欲，還說應該得到滿足？

整理到這裡，本來以為各家的差異已經夠多了，沒想到查到《呂氏春秋》時，又發現一件有趣的事情。

《呂氏春秋．貴生》記載：「所謂全生者，六欲皆得其宜也。」

這句話很值得玩味。

它談到理想的生命狀態時，強調的是六欲都能得到適宜的滿足。

可是，先別急著把這句話套到前面的眼、耳、鼻、舌、身、意。

因為《呂氏春秋》這裡所說的六欲，又有另一套解釋。

依照古代注解，此處的六欲指的是生、死、耳、目、口、鼻，與前面介紹的佛教六根分類並不相同。

同樣叫六欲，竟然連名單都不一定相同。

難怪把古人的話剪成幾句金句，常常會剪出問題。

不過，這段古籍至少提供了一個值得注意的角度：古人討論欲望時，也曾把合理滿足視為理想生命狀態的一部分。

再看看《禮記．禮運》。

它除了列出七情，也談到飲食與男女關係是人的重要欲求，並關心人如何藉由禮來調節情感、處理人際關係。

古人對欲望的態度，顯然比「有欲望就應該壓抑」複雜得多。

▋同樣的欲望，為什麼會產生完全不同的結果？

人會希望吃得好、住得舒適，渴望被愛、追求成就，也會害怕失去、討厭欺騙、面對不公時感到憤怒。

這些感受交織起來，才構成我們每天經歷的生活。

只是，同一種欲望，在不同條件下可能產生完全不同的結果。

想賺錢，可以促使人努力工作，也可能讓人因為急於獲利而忽略風險。

渴望被肯定，可以成為進步的動力，也可能使人過度依賴別人的評價。

希望生活舒適，可以促進技術與環境的改善，也可能讓人在某些情況下越來越不願意面對改變。

房地產市場裡，這種情況也很常見。

買方希望房子地點好、屋況佳、格局漂亮，價格最好還能便宜一點；屋主則希望自己的房子賣得越高越好。

這些期待都很正常，畢竟誰會希望自己吃虧呢？

可是市場上還有其他買方、其他屋主，以及不同條件的替代物件。個人的期待能不能實現，終究得放回市場條件裡判斷。

想要更好的價格沒有問題，但願意付出多少時間、承擔多少風險，恐怕也得一起算進去。

因此，「適度」雖然只有兩個字，真正要判斷起來，卻沒有那麼容易。

什麼叫「過度」？

是欲望強烈就算過度？還是要看它是否影響健康、侵害他人、妨礙正常生活，以及造成自己無法承受的後果？

這些問題恐怕沒有一個放諸四海皆準的答案。

就像生氣，有時候能促使人捍衛權益，有時候卻可能讓衝突升級。想要得到某樣東西，也得考慮付出的代價、承擔的風險，以及是否傷害其他人。

說起來，房仲自己當然也有七情六欲啊！

希望成交、期待業績、擔心客戶流失，碰到事情不順利也會焦慮，這些反應都很正常。

但如果因為自己急著成交，就忽略客戶的疑慮，或是把不確定的事情講得太肯定，問題可就大了。

所以對我而言，情緒與欲望可以存在，該查證的資訊、該說明的風險，還是得如實處理。

單純用「有欲望」或「沒有欲望」來判斷一個人，似乎也太簡化了。

▋古人真的看透人性了嗎？

整理完這些資料，我反而覺得「七情六欲」比原先想像的更值得研究。

《禮記》從自然情感出發，關注人如何與他人共同生活。

中醫從情志與臟腑的關係出發，討論身心之間的相互影響。

佛教則透過六根、六塵與欲望的觀念，探討人如何認識世界，又為何會對某些經驗產生貪著。

三種傳統各有關注重點，歷史背景與概念也不盡相同。

把它們放在一起比較當然可以，但總不能看到它們都叫七情六欲，就當成同一回事吧？

尤其當文章進一步宣稱某種情緒必然傷害特定器官，或者把現代疾病全部歸因於欲望失控時，更需要查核證據。

人類的情緒確實會影響身體，欲望也確實會左右選擇。

至於一個人該如何管理情緒、滿足欲望，恐怕還得考慮環境、健康、個性，以及每件事情實際發生的條件。

所以，古人究竟有沒有看透人性？

至少從這幾套說法來看，他們留下了許多不同的觀察，也提出各自的解釋。這些觀察可以提供思考的方向，卻無法替每個人的生活預先寫好答案。

七情六欲，七加六等於十三。

算盤上的數字很清晰，但真實的人性，從來就不是一道簡單的算術題。

古人留下的分類，是他們理解世界的座標，而不是困住我們的框架。

學會看清自己的情緒從何而來、欲望要往哪去，比盲目地「壓抑七情、戒絕六欲」更難，也更有用。

畢竟，算盤上的十三是清楚的，但每天真正在廚房、在看房、在滑手機時冒出來的那些感受，從來就不是加總之後能除得盡的數字。





——萬家鄉