2026-11-29 15:01 潮健康
缺一顆牙不痛就不用管？牙醫揭長期缺牙可能帶來的連鎖影響
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：缺牙即使不痛，也可能讓鄰牙逐漸傾斜位移。
- 重點二：對咬牙失去接觸後，可能慢慢伸長並改變咬合。
- 重點三：缺牙應先評估原因與口腔狀況，再選擇重建方式。
圖說：缺牙即使沒有疼痛，也可能隨時間影響鄰牙位置、咬合與清潔難度，建議由牙醫師評估整體口腔狀況。（薏安牙醫診所/提供）
少了一顆牙，如果不痛、不影響外觀，真的可以先放著不處理嗎？不少人拔牙後，因為缺牙位置在後牙區，平常說話、微笑看不太出來，加上暫時還能使用另一側咀嚼，因此容易認為「少一顆應該沒關係」。然而缺牙帶來的影響，不一定會立即出現，而可能隨著時間逐漸改變原有的牙齒排列與咬合關係。
EXE薏安牙醫診所朱育德院長表示，口腔中的牙齒彼此並非完全獨立，每顆牙齒都與鄰牙、對咬牙以及整體咬合有關。當其中一顆牙齒缺失後，原本維持牙齒位置與咬合的條件改變，時間一久，周圍牙齒可能逐漸產生位移，因此即使缺牙當下沒有疼痛，也不代表完全沒有後續影響。
缺牙空間放久了 鄰牙可能逐漸傾斜朱育德院長說明，牙齒並不是固定後就終生完全不動。當缺牙位置形成空隙後，前後鄰牙可能逐漸往空缺處傾斜或移動，使原本較整齊的齒列產生變化。
牙齒傾斜後，齒縫與接觸位置也可能跟著改變，進而增加食物殘渣堆積與清潔死角。若刷牙或牙線不容易徹底清潔，長期下來也可能提高鄰近牙齒發生蛀牙或牙周問題的風險。
此外，牙齒位置一旦改變，日後若才決定處理缺牙，醫師還必須重新評估缺牙空間是否足夠，以及鄰牙、對咬牙與整體咬合狀況，因此治療規劃可能比剛缺牙時更加複雜。
圖說：牙醫師透過口腔影像與牙齒模型，向患者說明缺牙對鄰牙位置及整體咬合可能造成的影響，協助了解口腔狀況與後續治療評估方向。（薏安牙醫診所/提供）
對咬牙失去接觸 也可能慢慢改變位置除了左右兩側鄰牙，缺牙對面的牙齒也值得注意。正常咬合時，上下排牙齒彼此接觸並共同承擔咀嚼力量。當其中一側失去牙齒後，原本與它接觸的對咬牙少了咬合接觸，長期可能逐漸向缺牙方向移動，也就是臨床上常提到的「對咬牙伸長」。
朱育德院長也指出，若對咬牙位置明顯改變，除了可能影響原有咬合，也可能壓縮未來重建缺牙所需的空間。因此評估缺牙時，不能只看缺少的那一顆牙，而要同時觀察整體齒列與上下顎咬合狀態。
習慣只用另一邊吃東西 不代表問題解決了「這邊少一顆，我用另外一邊咬就好。」也是臨床上常見的想法。但其實正常進食、說話等功能都已被納入口腔健康的重要面向，而牙齒缺失本身也可能對咀嚼與生活品質造成影響。缺牙數量越多、位置越接近主要咀嚼區域，對進食功能的影響通常也越需要重視。
朱育德院長表示，有些民眾缺牙後會不自覺改用另一側進食，短期可能沒有明顯不方便，但這並不代表缺牙區的結構沒有持續變化。若已出現咬東西容易卡住、食物咬不碎、牙齒位置改變，或長期只能依賴單側咀嚼，都建議進一步接受牙科檢查。
缺牙不一定都要植牙 重點是先確認為什麼缺牙缺牙之後該怎麼處理，也不是每個人都有相同答案。醫師提醒，治療前首先要釐清造成缺牙的原因。如果是嚴重蛀牙、牙周病或其他口腔問題造成牙齒喪失，除了處理缺牙本身，也必須確認剩餘牙齒、牙齦與齒槽骨目前是否健康，避免只處理表面的空缺，卻忽略原本造成掉牙的疾病。
依個別條件不同，缺牙重建方式可能包含固定式牙橋、活動假牙或人工植牙；若涉及多顆缺牙、長期缺牙或整體咬合已經明顯改變，則可能需要從全口角度重新評估。
評估時通常會綜合考量缺牙位置、剩餘牙齒狀態、牙周健康、齒槽骨條件、咬合關係以及個人的全身健康情形，再討論適合的處理方式，並非單純看到缺牙就直接選擇某一種療程。
沒有疼痛不等於沒有變化 及早檢查才能掌握口腔狀態缺牙最大的迷思之一，就是「不痛就沒關係」。鄰牙位移、對咬牙伸長或咬合改變通常不是突然發生，也未必會立即產生疼痛，因此民眾可能直到開始塞牙、咀嚼不順，甚至準備重建缺牙時，才發現口腔條件已和剛缺牙時不同。
如果因拔牙、牙周病、外傷等原因出現永久牙缺失，與其單純觀察是否疼痛，更重要的是透過牙醫檢查了解缺牙位置、剩餘牙齒以及整體咬合目前的狀況，再依個人條件決定是否需要治療，以及何時介入較為適合。
朱育德院長最後提醒，每位患者的缺牙原因、齒槽骨條件及全身健康狀況皆不同，實際治療方式與時程仍須經牙醫師完整檢查與專業評估後決定。
免責聲明：本文為健康衛教資訊，內容僅供一般民眾了解口腔健康相關知識，不作為個別診斷或治療依據。如有缺牙、牙齒鬆動、咀嚼異常或其他口腔問題，應由牙醫師依實際狀況進行診察與評估。
原文出處：缺一顆牙不痛就不用管？牙醫揭長期缺牙可能帶來的連鎖影響
精華 FAQ
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不建議只因為不痛就放著不管。缺牙後鄰牙與對咬牙可能逐漸位移，造成清潔困難、蛀牙風險上升，日後重建也可能更複雜。
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常見變化包括鄰牙向空隙傾斜、對咬牙向缺牙區伸長，以及齒縫與咬合關係改變，進而增加食物卡住、清潔死角與牙周問題。
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應先釐清缺牙原因，並檢查剩餘牙齒、牙齦、齒槽骨與整體咬合狀況，再依個人條件討論牙橋、活動假牙或植牙等方式。