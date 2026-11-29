黃仁勳回來了！美國時間11月23日，輝達（NVIDIA）董事會宣布一致通過黃仁勳回任執行長、總裁及董事職務，即刻生效。然而，並非所有人都樂見這場「王者歸來」，美國民主黨人士及部分科技媒體對企業治理、國家安全與政治介入仍抱持疑慮。這篇整理國際媒體報導、政商界與台灣媒體的反應，一次掌握事件最新發展。

黃仁勳回歸各界反應1：川普盛讚「國家瑰寶」，親自介入復職

美國總統川普親自操盤，促成黃仁勳重掌輝達。圖為9月29日川普在白宮東廳設宴款待科技業領袖，黃仁勳應邀出席。路透

美國總統川普在黃仁勳復職消息公布後，隨即透過社群平台Truth Social發文，肯定輝達董事會做出正確決定，並稱黃仁勳是偉大的愛國者及美國的國家瑰寶。

川普接受CNBC訪問時，更證實自己曾直接與輝達董事會溝通，希望黃仁勳重新掌權，並強調美國應該保護這些天才人才。川普也承認，近期美國股市重挫可能影響了他對黃仁勳回歸的看法。

黃仁勳回歸各界反應2：馬斯克「錯誤已被糾正」、OpenAI執行長也發聲

特斯拉總裁馬斯克。(路透)

早在黃仁勳離開輝達期間，馬斯克便公開支持他復職，並參與聲援黃仁勳的連署行動。如今復職成真，馬斯克在社群平台X寫下「錯誤已被糾正」（The mistake has been corrected），直接表達對這項決定的支持。

OpenAI執行長Sam Altman則簡短發文寫下「Jensen！」。曾積極推動黃仁勳回歸的投資機構Altimeter Capital創辦人Brad Gerstner，也分享輝達股價飆升的新聞畫面。

黃仁勳回歸各界反應3：美國國會不買單，民主、共和兩黨皆有反對聲音

圖為美國國會。路透

相較於科技界的歡呼聲，美國政壇仍有不少質疑。民主黨參議員伊莉莎白華倫（Elizabeth Warren）批評輝達的復職決定過於魯莽，認為公司仍須向國會交代晶片出口管制等問題。

共和黨參議員Pete Ricketts同樣認為，黃仁勳復職不代表可以免除赴國會作證的責任。即使川普公開力挺，相關國家安全疑慮及出口管制爭議仍未完全落幕。

黃仁勳回歸各界反應4：路透社聚焦全球AI產業信心

國際通訊社《路透社》（Reuters）將報導焦點放在黃仁勳復職對全球科技市場的影響，指出輝達股價大幅上漲，重新點燃近期表現疲弱的AI投資熱潮。

不過，路透社也引述市場人士的質疑，認為輝達董事會短時間內改變重大人事決策，令人對其危機處理及公司治理機制產生疑問。股價回升固然振奮市場，董事會的公信力卻仍有待修復。

黃仁勳回歸各界反應5：美聯社揭白宮幕後推手

《美聯社》（AP）將黃仁勳回歸形容為一場出乎意料的人事大逆轉，尤其輝達董事會數天前才拒絕讓他復職，如今卻全面改變立場。

美聯社進一步回顧黃仁勳離職後的聲援行動，包括輝達現任及前任員工、矽谷投資人與科技界人士發起的連署，以及白宮在幕後所扮演的角色，凸顯這場人事風暴背後的多方角力。

黃仁勳回歸各界反應6：英國《金融時報》關注近1兆美元市值回升

英國《金融時報》（Financial Times）聚焦輝達驚人的市值變化，指出黃仁勳復職消息帶動輝達股價上漲逾30%，市值增加近1兆美元。

然而，該報也指出，即使市場迎來強勁反彈，輝達股價仍低於黃仁勳離職前的水準。公司治理、美中科技關係與國家安全等議題，依然是投資人必須面對的不確定因素。

黃仁勳回歸各界反應7：英國《衛報》評論直指董事會應辭職

相較於財經媒體對股價反彈的關注，英國《衛報》（The Guardian）財經專欄作家Nils Pratley的評論相當尖銳，甚至認為輝達董事會應為這場人事決策風波負責並辭職。

該篇評論質疑，輝達尚未完成相關調查，董事會便決定讓黃仁勳重新掌權，前後立場的巨大落差令人難以理解，也讓外界重新審視企業董事會的獨立性。

分析師指出，黃仁勳不只是經營者，也在促成交易、協調產業關係及提供財務支持上扮演要角。法新社

黃仁勳回歸各界反應8：美國科技媒體The Verge點出政治介入風險

美國科技媒體《The Verge》將這次事件與2023年OpenAI執行長Sam Altman遭董事會罷免、隨後重新掌權的事件相提並論。

不過，該媒體認為，黃仁勳此次復職背後更值得關注的是美國總統的直接介入。當一家掌握全球關鍵AI技術的企業，其最高領導人的去留受到政治力量影響，企業治理與政府權力之間的界線也成為新的討論焦點。

黃仁勳回歸各界反應9：日本媒體關注川普介入、董事會態度大轉彎

日本科技媒體《ITmedia NEWS》將川普親自向輝達董事會施壓列為報導重點，日本富士新聞網（FNN）則聚焦董事會一致同意復職的決議。

由於日本朝日電視台數天前才報導輝達董事會無意讓黃仁勳回任，如今短短數日便出現截然不同的結果，這場戲劇性反轉也成為日本媒體的報導焦點。

黃仁勳回歸各界反應10：韓國媒體緊盯半導體股市

韓國《韓聯社》（Yonhap News Agency）密切追蹤黃仁勳回歸後的美股走勢，指出輝達股價收盤大漲約31.5%，那斯達克指數也上漲逾6%。

韓國MBC電視台同樣關注輝達股價的反彈。由於韓國半導體產業與全球AI供應鏈高度相關，輝達的經營情勢自然也是韓國財經市場的重要觀察指標。

輝達23日宣布，即刻起恢復黃仁勳的執行長、總裁與董事職務。 路透

黃仁勳回歸各界反應11：中國媒體以「王者歸來」形容

中國《財聯社》直接以「黃仁勳王者歸來」形容此次人事反轉，報導重點包括董事會一致同意復職、川普公開支持，以及輝達股價大幅反彈。

《北京商報》則在報導復職消息的同時，整理輝達最新財報及營收成長表現。整體而言，這兩家中國財經媒體的首波報導，主要集中在企業營運及金融市場表現。

黃仁勳回歸各界反應12：新加坡《聯合早報》關注黃仁勳重新掌權

新加坡《聯合早報》則以輝達董事會一致通過黃仁勳復職為報導主軸，並引述黃仁勳的回歸聲明，提及他對重新領導科技企業的期待。相較於部分英美評論媒體的尖銳批評，《聯合早報》這篇報導採取較為中性的角度，著重還原企業正式決議及當事人的回應。

輝達創辦人黃仁勳23日回任執行長，獲得員工如雷掌聲歡迎。圖／ 截自 X / aburducky

台灣媒體怎麼看？4大報導角度一次掌握

1.王者回歸，美股、台股迎來大逆轉

以「王者回歸」形容黃仁勳重新掌權，將焦點放在全球股市的連鎖反應。黃仁勳復職消息公布後，台指期夜盤一度暴漲3,665點，衝上40,324點漲停板，讓近期飽受股市震盪之苦的台灣投資人看見反彈契機。

2.AI產業信心有望重建

將黃仁勳回歸視為降低市場不確定性的重要轉折，並引述富邦投顧董事長陳奕光、群益投顧董事長蔡明彥的分析，指出黃仁勳回歸、政府穩定股市措施等多項因素，有利於台股短線反彈。不過，後續能否延續漲勢，仍須觀察企業營運及整體市場表現。

3.重磅逆轉勝，黃仁勳承諾重新承擔責任

以「重磅逆轉勝」、「峰迴路轉」等字眼報導黃仁勳復職，除了關注輝達股價飆升，也整理黃仁勳的最新聲明。黃仁勳感謝董事會的信任，表示將以謙遜的態度及新的承諾重新肩負責任。報導也回顧輝達員工、投資人及科技界人士在過去11天的聲援行動。

4.復職不等於調查結束，黃仁勳特別感謝家人

輝達雖然已恢復黃仁勳的職務，但相關調查工作仍將持續進行。另外，黃仁勳也重新將社群帳號的身分介紹改回輝達創辦人暨執行長，並在聲明中特別感謝家人的愛與支持，表達自己迫不及待回到工作崗位的心情。

輝達執行長黃仁勳。路透

黃仁勳回歸後，還有3大問題尚未解決

黃仁勳歷經11天重返輝達，雖然暫時化解市場對公司領導危機的焦慮，但這場風波距離真正落幕仍有一段距離。

1. 國家安全調查：輝達董事會認為復職不構成國安風險，但相關調查尚未全部完成。

2. 企業治理爭議：董事會短短6天內改變立場，決策獨立性與監督機制受到外界質疑。

3. 美國國會問責：黃仁勳預計12月1日面對美國國會閉門詢問，晶片出口中國等爭議仍是關注焦點。

一場婚外情風波，意外演變成牽動全球股市、美中科技競爭、企業治理及政治權力的重大事件。11天後，黃仁勳成功重返權力核心，但市場對他的高度依賴，也讓外界重新思考：當一個人的去留足以撼動全球經濟，這究竟是企業領導人的成功，還是全球AI產業值得警惕的風險？