AI重點 文章重點整理： 重點一： 先別急著辭職，可用 3 個月試做檢驗創作可行性。

先別急著辭職，可用 3 個月試做檢驗創作可行性。 重點二： 穩定收入能換時間，也可能被加班與家務吃掉。

穩定收入能換時間，也可能被加班與家務吃掉。 重點三：評估重點不只篇數，還要看時間、睡眠與收入。

下班回家，電腦裡還有一篇想寫完的文章，讀者上次留下的回應，讓人覺得也許可以再往前走一點，可是打開行事曆，明天有會議，週末還有別的安排，每個月的房租和家用也都在，想多留一點時間給創作，並不表示不在意這些日常，只是越寫，越捨不得讓喜歡的事永遠排在最後。

離職之前，還有一些事可以先試試看，喜歡寫作，和願意定期交稿、反覆修改，不一定是同一回事。作品沒有人回應時，還想不想繼續寫，也得真的做過才知道，暫時保留正職，就能先試著過一段固定創作的日子，不必立刻靠稿費、業配付房租。

穩定收入能換來時間，也可能占滿時間

穩定的薪水，讓文章暫時不用負責養活自己，有些合作可以不接，有些題目也能慢慢寫，只是白天若經常加班，下班後還有家人需要照顧，那份原本想留給創作的心意，到了睡前，可能已經只剩一點很薄的力氣。

能不能兼顧，得看看下班後真正剩下多少精神，晚上空著兩小時，若中間得接電話、處理家務，能安靜坐下來的可能只剩半小時；若希望家人幫忙，也得先商量好，不能把別人接手的時間，當成原本就有的空檔。

Raffiee 與 Feng 的混合創業研究，觀察到先保留受僱工作、之後才轉為全職創業的人，事業存續表現優於直接創業者，這支持了先累積經驗再轉換的思考方向。

先安排三個月，完成一件能看見結果的事

例如，可以替自己安排三個月完成六篇文章，每週先留週三晚間兩小時、週六上午三小時，把查資料和修改一起算進去，最後兩週留些空檔，每完成一篇，就記下實際花了多久、有沒有為它少睡，若連著幾週都超出原先能負擔的時間，就先縮小題目或減少篇數，三個月後再看留下來的紀錄，才知道該調整的是工作安排、產量，還是原先對創作生活的想像。

這三個月先選一個地方發表就好，電子報、影音和社群一口氣全開，每個地方都要重新排版、上架、回覆留言，文章還沒多寫幾篇，時間可能先花在這些事情上，若目前最想練習的是持續寫作，就先把時間留給寫作。

花費也可以先訂一個負擔得起的上限，課程、軟體、交通和買書都算進去，設備先用手邊現有的，做了以後再看看缺什麼，同樣是試三個月，每個人的房租、家用和存款都不同，別人捨得花的那筆錢，未必適合照著花。

三個月後，除了篇數還要看什麼

三個月後值得回看的，除了完成了幾篇，還包括每篇實際花多久、哪些工作最常延誤，以及創作是否擠壓了睡眠和照顧安排，若六篇只完成三篇，原因可能是題目太大，也可能是每週五小時根本不存在，不同原因會導向不同調整，不用一律歸結為不夠自律。

若想靠創作賺錢，就得再往下看，有人稱讚文章，和有人願意付費，是不同的事，一次邀稿也還不能當成每月都有的收入，可以記下哪些合作後來又來找、每次要花多久，扣掉支出之後，還願不願意接下一次。

試過之後，也可能發現仍然喜歡寫作，只是暫時不想靠它養活自己，有人珍惜自由選題，不想大量接案，有人喜歡每週固定寫兩個晚上，卻不願連週末都在趕稿，知道這些之後，就比較能說清楚要接多少工作，又想替自己留下哪些時間。

保留正職，不必等於無限期兼差

同時保留工作和創作，也有捨不得的地方，看著別人密集發表，難免覺得自己太慢，遇到很想接的邀約，也可能只能婉拒，所以三個月後還得回頭看看，這樣的日子是否願意繼續，有沒有哪一邊需要少一點，不必把一開始的試試看，默默過成永遠都不能停的生活。

三個月後，六篇文章的進度、每週實際用掉的時間，還有收到的合作，都值得梳理，若寫作只能在犧牲睡眠時進行，下一步就要調整工時、產量或做法；若已有收入，也要確認是否有持續合作的可能，再估算減少正職工時是否負擔得起，辭職與否，可以等這些事情試清楚再談。

參考資料

Raffiee, J., & Feng, J.（2014）Should I Quit My Day Job? A Hybrid Path to Entrepreneurship. Academy of Management Journal, 57(4), 936–963.