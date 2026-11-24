2026-11-24 10:53 鍾小殷的幸福玩樂趣
英文零基礎自學推薦【WORD UP 以琳老師從0到1超多益基礎】成人英文線上課程，國中英文程度，也能重新學好英文。
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：課程專為英文零基礎者設計，從ABC也能開始學。
- 重點二：以圖像化教學結合聲圖法，幫助理解與開口說英文。
- 重點三：提供5種練習模組，兼顧聽說讀寫與多益實戰。
英文只有國中程度，想學又沒有適合的學習資源嗎?
最近因為苳升上國中，教她英文的同時，
也意外喚起自己塵封已久的英文記憶。
這次想跟大家分享 以琳老師的《從 0 到 1 超基礎多益｜6 個月從零學好英文》，
這堂課專為英文零基礎的人設計，
就算只會 ABC字母，也能從最基礎開始學起，不用擔心跟不上。
這堂課最吸引我的 3 大特色:
1.運用可愛的親繪插畫，將英文變成看得懂的圖像。
這也是以琳老師很特別的地方，實際試閱了「Ch2 單元：多益 Part 1 圖片題的句子知識點」影片，
發現老師不是單純告訴你這個單字是什麼意思，而是會搭配圖片，
把單字、句型與實際情境連結起來。
以前學英文，遇到介系詞或相似的單字，我通常就是把中文意思寫在旁邊，
反覆背誦，背了又忘，
尤其是 in、on、at 這類容易搞混的用法，常常只能靠死記硬背。
但看完老師的教學後，才發現原來可以透過圖像去理解英文的意思。
例如透過畫面呈現物品的位置、人物的動作，
讓原本抽象的英文概念變得具體。
這種學習方式對英文基礎比較薄弱的人來說，
真的友善很多，也比較容易留下印象。
不再只是硬背單字，而是透過圖片理解單字的意思與使用情境。
像是容易搞混的介系詞、相似單字，甚至文法觀念，都能透過圖像建立連結。
2.獨創「聲圖法」：先聽、先看、再開口，建立英文直覺。
我自己是很喜歡聽覺學習的人，平常也滿喜歡做聽寫練習，
先看插畫猜意思，再聽真人外師發音，接著跟著唸、模仿嘴型。
而且還有 AI 發音即時回饋，
讓自己練習口說時，也能知道發音需要調整的地方。
3.五大練習模組：聽、說、讀、寫一次練到位
這堂課設計了五種不同的練習模組：
👉 聲圖法＋跟外師開口說： 練習聽力、口說與發音。
👉 題目實戰： 搭配多益題型練習聽力、閱讀與解題。
👉 逐字插畫單字卡： 透過翻卡、拼寫、動詞三態等方式複習單字。
👉 微地獄聽寫： 一句句聽、一格格填，訓練聽力與拼字能力。
👉 換句話說： 練習不同英文表達方式，培養理解同義轉換的能力。
我覺得不只是成人適合，國中生以上也很適合。
媽媽們應該都懂這種精打細算的心態吧XDD
一套課程，大人小孩可以一起使用，
這套課程會是英文零基礎人士，出社會後第一次能把英文基礎扎實建立好的線上課程，
最後能輕易地開口敢說英文。
課程資訊:
📚 課程頁面：https://url.wordup.com.tw/8cFvO
🎁 課程折扣碼：xiaoyin300
結帳別忘了輸入我的推廣折扣碼現折300元喔!
英文學習永遠不嫌晚，
這次就跟我一起從0開始，把英文慢慢找回來吧！💪
精華 FAQ
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這堂課主打英文零基礎到國中程度的人也能學，連只會ABC的人都可從最基礎開始，不必擔心跟不上，適合想重新打好英文底子的成人與國中生以上學習者。
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課程透過插畫把單字、句型與情境連結起來，再用先聽、先看、再開口的聲圖法建立直覺，讓抽象文法與介系詞變得更好理解，也更容易記住並開口模仿。
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課程設計5種模組，包括跟外師開口說、題目實戰、逐字插畫單字卡、微地獄聽寫與換句話說，能同時訓練聽力、口說、閱讀、寫作與多益解題能力。
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