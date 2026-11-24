2026-11-24 07:19 女子漾／編輯張念慈
黃仁勳王者回歸懶人包！從外遇認錯到全票復職 川普、馬斯克出手 風暴始末一次看
輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳回來了！輝達11月23日宣布，董事會一致同意恢復黃仁勳總裁、執行長及董事職務，距離他因婚外情風波宣布請辭，僅相隔11天。消息一出，輝達股價飆漲逾30%，全球科技股也受到激勵。究竟這11天發生了什麼事？從公開認錯、閃電請辭、馬斯克聲援、川普介入，到董事會態度大逆轉，以下整理完整事件時間軸。
黃仁勳回歸懶人包！閃辭11天驚天逆轉，外遇到復職完整時間軸
10月29日：黃仁勳婚外情風波爆發
《紐約時報》揭露黃仁勳涉及婚外情的消息，隨著媒體持續追查，其中一名中國籍商界女性遭懷疑可能與中國情報機構有所關聯。11月6日，相關國家安全疑慮進一步受到國際媒體關注，使原本的私人感情爭議，逐漸演變成牽動美國科技產業的重大事件。
11月8日：黃仁勳承認不忠，公開向妻兒道歉
面對接連不斷的負面報導，黃仁勳公開承認自己對婚姻不忠，並為傷害妻子、孩子及同事致歉，表示願意承擔個人選擇所造成的後果。與此同時，輝達董事會也開始針對相關國安疑慮展開調查。
11月12日：黃仁勳閃辭CEO，33年領導生涯中斷
輝達正式宣布黃仁勳辭去總裁、執行長及董事職務，由財務長克瑞斯（Colette Kress）暫代執行長，瓊斯（Harvey C. Jones）出任董事長。自1993年共同創立輝達以來，黃仁勳長達33年的執行長生涯突然中斷，消息震撼全球科技界與資本市場。
11月13日至14日：馬斯克聲援，科技界發起復職連署
黃仁勳宣布離職後，矽谷科技界迅速掀起反彈聲浪，網路上出現名為「Stand With Jensen」的連署活動，呼籲輝達董事會讓黃仁勳重新執掌公司。包括馬斯克、輝達現任及前任員工、投資人等，都陸續加入聲援行列，復職呼聲持續升高。
11月15日：涉事女性前任職公司發聲
受到事件波及的新加坡企業Megaspeed對外說明，涉事女性早於2025年8月離職，並強調公司業務遵循相關法律規範。由於事件牽涉美國先進AI晶片出口管制，外界也開始關注相關企業是否涉及違反出口限制的情況。
11月16日：川普公開表態，不反對黃仁勳回歸
美國總統川普首度明確針對黃仁勳復職表達支持態度，認為黃仁勳已經從這次事件中學到重大教訓，並表示自己不介意他重新擔任輝達執行長。這番言論也讓原本看似難以挽回的人事風波，出現新的轉機。
11月17日：黃仁勳主動求復職，董事會強硬拒絕
黃仁勳在離職後再次公開發聲，承認自己在私人生活中犯下嚴重錯誤，並表示若董事會認為他的回歸符合公司利益，他願意重新擔任執行長。
然而，輝達董事長瓊斯當天在財報電話會議上明確表示，董事會一致接受黃仁勳的辭呈，沒有讓他復職的計畫。即使外界聲援不斷，董事會當時仍未鬆口。
11月19日：國安疑雲持續延燒，加州展開調查
黃仁勳事件持續受到美國政界高度關注，加州檢察長也介入調查，外界開始聚焦輝達是否涉及企業治理、職場管理及法律責任等問題。此時黃仁勳除了面臨復職受阻，相關調查也尚未落幕。
11月20日至21日：川普再度喊話，希望輝達給黃仁勳機會
隨著輝達人事風暴持續影響投資市場，川普再次公開肯定黃仁勳的能力，呼籲輝達董事會重新考慮人事決定。川普的接連表態，也讓黃仁勳能否回歸，成為美國科技產業與政界共同關注的焦點。
11月22日：董事會態度大逆轉，決議恢復黃仁勳職務
根據輝達提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件，董事會已於11月22日決議恢復黃仁勳總裁、執行長及董事職務。距離董事會先前公開拒絕他回歸，僅短短數天。
川普也透露，自己曾在幕後參與相關協調，並與黃仁勳進行通話。
11月23日：黃仁勳正式回歸，輝達股價暴漲逾30%
輝達正式發布聲明，宣布董事會一致同意黃仁勳復職。董事會指出，經過多次會面與討論，重新確認對黃仁勳領導能力的信心，並在徵詢美國政府高層意見後，認為此次人事決定不會造成國家安全風險。
黃仁勳則感謝董事會、員工、股東、合作夥伴及家人的支持，表示將以謙卑的態度重新承擔責任。消息公布後，輝達股價大幅反彈，漲幅超過30%，台指期夜盤也受到激勵。
11月24日最新消息：黃仁勳返回總部，承諾第二次會做得更好
根據中央社最新報導，經歷11天的人事風暴後，黃仁勳已返回位於美國加州聖克拉拉的輝達總部，現場有大批員工熱烈迎接，不少員工也在社群平台分享創辦人回歸的喜悅。
黃仁勳更向員工承諾，第二次會做得更好，象徵他的輝達領導生涯正式進入新篇章。
黃仁勳為什麼能火速復職？背後3大關鍵
1. 川普介入協調：川普多次公開支持黃仁勳復職，也透露自己曾在幕後參與協調，促成董事會重新評估人事決策。
2. 科技界與投資人力挺：馬斯克等科技界人士公開聲援，員工與投資人也透過網路連署表達希望黃仁勳回歸的立場。
3. 董事會重新評估國安風險：輝達經過內部討論及徵詢美國政府高層意見後，認為黃仁勳回任不會構成國家安全風險。
黃仁勳復職，外遇與國安風波就此落幕？
儘管黃仁勳已重新掌握輝達，但相關調查並未因此終止。輝達在官方聲明中強調，先前成立的獨立董事特別委員會將繼續調查，釐清黃仁勳是否成為外國情報活動的目標，並由獨立法律顧問提供協助。
短短11天，黃仁勳經歷公開道歉、辭職、求復職遭拒，最終又獲董事會一致支持回歸。這場戲劇性的人事風暴，不僅凸顯他在全球AI產業難以取代的影響力，也讓外界重新思考，當企業高度仰賴一位創辦人，個人責任、企業治理與商業利益之間，究竟該如何取得平衡？