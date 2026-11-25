AI重點 文章重點整理： 重點一： 奧德賽計畫用3種未來，幫助重新看見職涯可能。

奧德賽計畫用3種未來，幫助重新看見職涯可能。 重點二： 過去累積不會消失，但也不必因此綁住新選擇。

過去累積不會消失，但也不必因此綁住新選擇。 重點三：先寫下想像，再用訪談與小規模體驗確認方向。

被問到五年後想做什麼，有時最難的不是完全沒想法，而是那個想法不太接得上現在的職涯規劃，工作做了幾年，好不容易不用再從頭學，卻開始對別的事好奇，話還沒說出口，就先想到可能被問，以前那些累積怎麼辦，難道都不要了嗎？

於是很多念頭只留在心裡，看到喜歡的課程會停一下，聽別人談工作也想多問，真的輪到介紹自己，還是沿用最熟悉的說法，還不知道接下來要去哪裡，只知道現在這份工作，可能不想一直做下去，這份感覺不必立刻回答離不離職，也值得被認真放在桌上。

以前的投入，會帶來能力，也會讓選擇變窄

過去幾年帶來的能力、合作關係和穩定收入，都是真實的，開始想別的方向，並不會讓它們消失，只是回頭看時，可以再分清楚，哪些是現在仍願意留下的理由，哪些只是因為已經花了很多時間，所以不敢再問喜不喜歡。

捨不得的還可能是那個已經說得很順的身分，別人知道該找她做什麼，親友也知道怎麼介紹，走向陌生的領域，暫時沒有那麼清楚的名字，也沒有拿得出來的成果，會擔心原來受到肯定的自己，還能不能被認得。

新的念頭可以先有一頁紙，不必一出現就證明能養活自己，也不必立刻告訴所有人，先寫出來，才有機會看見吸引人的到底是什麼，等到準備採取行動，再把收入和責任放回來一起談，兩件事可以分開進行。

三種版本，先讓不同的需要出現

好書推薦《做自己的生命設計師》（Designing Your Life）的奧德賽計畫，英文稱為 Odyssey Plan，邀請人描繪三種未來五年的生活，一種延續目前方向，一種思考原路無法繼續時的替代方案，另一種則暫時放鬆金錢與他人眼光的限制，讓平常不容易說出口的想法有機會出現。

第一頁延續目前的方向，可以寫未來五年想怎麼走，也寫進工作以外的日子，專業想做到哪裡、下班後還想留下什麼時間，若原本就有喜歡的部分，便讓它繼續出現，留下也需要安排，不必只用每天照舊四個字帶過。

第二頁想原來的路不能再走時，還有哪些地方能用上累積的能力，例如做過訪談、整理過資料，可能會想了解研究或教學相關工作，先把這些連結寫下來，再註記還不清楚的地方，新領域需要什麼、過去經驗能用到哪裡，不能只憑名稱相近就算已經準備好。

第三頁暫時放鬆限制，有人寫長住外地，有人寫教學，也有人只寫一週想有兩個晚上讀書，回頭看三頁，若每一頁都出現學習和安靜的時間，這份需要就值得留意，它可能先從目前工作的安排開始，也可能讓下一次選職位時，多問一些以前沒問的事。

寫得出來，還需要知道怎麼確認

三頁寫完，可以圈出一個想多了解的地方，像是第二頁出現教學，先不用問能不能靠它過一輩子，可以先問，一堂課以外，備課、回覆和修改內容通常怎麼安排，想知道的事小一點，就比較找得到可以請教的人。

原方法也強調透過訪談與小規模體驗探索，例如向正在那個領域工作的人請教，或參與一段有明確範圍的專案，這些安排提供新資訊，卻不能保證短期體驗就代表長期生活，第一次的新鮮感、接觸到的團隊與當時負荷，都會影響判斷。

探索也要替原本的生活留下餘裕，例如先用這個月約一位有經驗的人聊聊，談完再決定是否參與一次短期協作，不急著同時報課、接案和經營新帳號，問題先得到一些回答，才知道下一段時間還願不願意投入。

有些頁面，暫時只需要留下問題

訪談以後，可以各留一句，哪件事比想像中更吸引人、哪件事目前負擔不起、還有什麼需要確認，若需要的條件暫時沒有，就把它寫在那頁旁邊，收起來也有原因，原本一直掛念的可能，不必都留在心裡反覆比較。

三張紙最後可能只帶出一次談話，聊完後更願意留下，也可能對某種工作多了一點踏實的好奇，其他兩頁仍在，沒有被選中，也沒有欠著進度，下一次再被問起五年後，或許仍然答不出職稱，卻能多說一點，接下來想花時間了解的是什麼。

資料來源與附註

三種五年版本及小規模探索依 Designing Your Life 的方法介紹，文中的生活情境與探索安排為延伸示例，未主張此工具能預測職涯結果。

Designing Your Life：The Magic of Odyssey Planning

Designing Your Life：官方工作表