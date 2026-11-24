2026-11-24 12:30 Lauren Tsai
待辦三個月還沒完成？用「子彈筆記遷移法」重新決定要不要做
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：子彈筆記遷移法重點在重新檢視待辦，刪掉不再相關的事。
- 重點二：看似單一待辦常藏多個問題，必須先拆解卡住的原因。
- 重點三：留下的任務要寫成可執行步驟，並安排真正放得下的時間。
新手帳的紙很乾淨，第一頁卻很眼熟，更新作品集、整理相片、學那套收藏很久的軟體，前幾個月寫過的事，又一筆一畫抄了一次，抄完有一點安心，好像只要沒有漏掉，就還沒有放棄，但到了月底，看著同樣幾行字，也很難不問，怎麼又是這些事。
年底到了，該為目標好好斷捨離，清單讓掛念有地方放，有時也替人留住了期待，作品集還寫著，就好像轉職的念頭還在往前，那門課還沒刪，就不用決定到底想不想學，重抄到新手帳本身很容易，真正費力的，是坐下來承認有些事情卡住了，而且多寫一次日期，也不會自動往前。
一個待辦裡，可能藏著好幾個沒有回答的問題
「更新作品集」看起來只有五個字，打開資料夾卻可能停很久，該選哪些作品、客戶資料能不能公開、到底想投哪一類職缺，還有好幾件事沒有決定，把整個專案寫成一項待辦，到了週末便很容易覺得自己什麼都沒做，連已經挑好兩件作品，也不算完成。
也有些事情是在等人，合作預算沒確認，提案就還不能定稿，清單若只寫「完成提案」，每看一次都像又欠一份進度，換成「週四詢問預算是否確定」，才看得見目前能做的部分，剩下的等待，不必全算成自己的拖延。
最捨不得刪的，可能是已經不需要做的事，那門軟體課當初為了轉職收藏，後來工作方向變了，連結仍留在原處，捨不得的也許有一部分是那時很認真的自己，怕一旦劃掉，就像承認當初的期待不算數，可是曾經想做過，和現在還願意花時間，是可以分開回答的。
重抄以前，先決定它還要不要留下
Ryder Carroll 在「子彈筆記的遷移法」說明中，要求使用者重新檢視未完成任務，刪去已不相關的項目，再把仍需處理的內容移到適合的位置，重新書寫所花的力氣，本來就用來促使人停下來考慮，而不是追求一份永遠沒有刪除痕跡的清單。
不妨先挑一項抄過好幾次的事，在旁邊補完「還留著它，是因為……」和「一直沒動，是因為……」，不用一口氣整理整本手帳，若作品集仍要用來找工作，卡住的是不知道選哪些作品，接下來就先挑作品，若已經沒有轉職打算，則可以把它移到日後再看的想法裡，讓留下和收起來，都有這一次的理由。
若有人正在等，紙上的決定還需要走到對話裡，「等預算」可以接上一次詢問的日期，「目前無法接案」則需要一封回覆，這些話可能比重抄清單難寫，卻也只有說出去，對方才知道要怎麼安排，從頁面上刪掉一行字，不會自動結束彼此的約定。
有日期，也要有放得下它的時間
留下的項目，再寫到下一次打開就知道從哪裡開始，例如把更新作品集改成「週六上午先挑三件作品，查清楚其中哪件能公開」，這一次完成的是選件和確認，不是整份作品集，做完就能留下紀錄，後面的工作再接著安排，進度不必等到全部結束才看得見。
但週六上午若已經有課，就得另找一段放得下的時間，不能一邊寫著要做，一邊把整週都排滿，真的找不到空檔，可以縮小本週的範圍，或提早重談期限，這一步往往比換一種待辦符號更難，因為它需要決定，哪一件事暫時不放進來。
還有興趣、目前卻沒有餘裕的事，可以另留一頁放著，月底再翻回來看，收藏過一門課，只代表那時曾被吸引，不必從按下收藏的那天起，就一直欠著自己一堂沒上完的課。
刪除之前，有些話還是得說
清單變短的時候，也可能有點失落，曾經想接的合作，最後還是回覆了無法參與，想學的課先移走，空出來的那格並不會立刻讓人開心，卻能讓下一週的安排，少一件明知放不下、仍然不敢說不的事。
例如原本的「回覆合作邀約」，後來補成「已告知這次無法承接」，下個月翻頁時，筆就可以略過這一行，合作沒有開始，回覆卻已經送出，對方能另找人手，那段一直惦記著還沒答覆的時間，也終於有了結束的日期。
資料來源與附註
子彈筆記遷移的概念依原創者說明，任務分類與生活例句為本文延伸，不宣稱可以治療拖延或保證效率。
精華 FAQ
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它要人重新檢視未完成任務，刪除已不相關的項目，再把仍需處理的內容移到合適位置，重點不是一直抄寫，而是逼自己停下來判斷是否還值得保留。
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因為它往往不是單一動作，而是包含挑選作品、確認能否公開、決定投哪類職缺等多個問題；若不先拆解，就會覺得自己一直沒完成，甚至否定已有進度。
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先把任務改寫成下一步能做的行動，例如限定到某一天先挑幾件作品、確認公開資訊，並確保真的有空檔可做；若暫時放不下，就縮小範圍或另找時間。
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