2026-11-23 15:31 Lauren Tsai
明明放了兩天假，為什麼還是累？只回 10 分鐘訊息，也可能讓整個下午都在待命
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：只回 10 分鐘訊息，也可能讓人整個下午都在待命。
- 重點二：真正耗損的是掛念工作與等待回覆的心理負擔。
- 重點三：提前約定值班規則與分工，才能減少休假被打斷。
工作群組裡的一句「資料放在哪裡」，有時只要十分鐘就能回完，麻煩的是，回完之後還會惦記，對方找到了嗎、等一下會不會又有問題。電影看到一半要停下來看手機，出門前也猶豫要不要帶電腦，到了傍晚，明明沒做多少事，卻覺得這一天好像沒有休息到。
這種累很難向別人解釋，畢竟沒有加班一整天，也沒有真的忙到不能吃飯，連自己都可能覺得，是不是太小題大作，可是只要還在等下一則訊息，就很難放心去做別的事，花在回覆上的時間很短，掛念工作的時間卻可能很長。
只回十分鐘，為什麼會影響一整天
看電影怕漏接電話，去遠一點的地方又擔心臨時得回家開電腦，最後只好留在附近，滑手機、收拾東西，做些隨時能停下來的事，這些事本身沒什麼不好，只是原本想做的安排，一件件因為「等一下可能有人找」而擱著。
Sonnentag 與 Fritz 的休息研究，把暫時不想工作、放鬆、從其他活動中學到東西，以及能自己安排休閒時間，分成不同面向來看，放回日常就比較容易理解，躺在沙發上，腦子卻一直掛著公司的事，和安心看完一部電影，雖然同樣沒出門，感受可能差很多。
休假時偶爾想到工作，倒不一定讓人困擾，散步時突然有了靈感，記下來就能繼續走，和擔心晚回一句就被追問，是兩回事，讓人放不下的，往往是還不知道自己什麼時候會被叫回去做事，也不知道能不能說晚一點再處理。
不敢不回，是公司要求，還是已經習慣了
有些職位本來就排了值班，有些公司沒有明說，主管卻會在假日問「怎麼還沒回」，也有人明明已經交接，同事也沒有催，還是忍不住打開群組，怕別人需要時找不到自己，這幾種情況都可能讓人休息不了，但原因都不一樣。
若休假時確實會被要求處理工作，光把通知關掉，心裡也很難踏實，請假前可以先和主管、同事說清楚，資料放在哪裡、一般問題找誰，什麼情況才需要聯絡休假的人，「有急事再找」還太模糊，明天才要用的檔案，和現在就停擺的系統，需要的處理速度並不相同。
若事情已經有人接手，仍然習慣隨時查看，可以從一頓飯、一段散步開始，把手機留在包包裡，等結束再看，回來之後也看看，剛才擔心的事有沒有發生，有哪些問題同事其實已經處理好了，不必第一次就要求自己整天不碰手機。
約好看一次，別又變成隨時都要回
碰上專案交接的空檔，暫時沒辦法完全不看訊息，有些人會和團隊約好，下午某個時間上線確認一次，這樣至少比較知道其他時間怎麼安排，但也要一起講清楚，那次確認準備處理哪些事，新增的工作交給誰，才不會原本只想回覆一個問題，最後又坐在電腦前忙到晚上。
如果每次休假都得這樣做，甚至一登入就有半天的事等著處理，就需要和主管重新談人力與分工，一個人的假期不能每次都靠自己偷偷補班，也不能只是把工作全部丟給另一位已經很忙的同事，誰能接、接多少，都得有人一起安排。
能放下工作之後，那段時間也不必立刻排滿，有人想去運動，有人想做飯、看展，也有人只想睡個午覺，休假不一定要有值得分享的行程，更不用到了晚上，再檢查今天有沒有把休息用得夠好。
放假時，能不能安心把手機放遠一點
不是每個人都能輕易和主管談成這些安排，職位、收入和團隊人手，都會影響能爭取多少，但下次要談工作量時，可以把假日收到哪些要求、後來處理了什麼一起列出來，否則那些零碎回覆很容易被忘記，最後只剩下「明明有放假，怎麼還這麼累」的疑問。
休息有沒有多一點空間，有時不用看什麼大道理，只要看吃飯時能不能把手機留在包裡，想去遠一點的地方，能不能不用先查哪裡有網路和插座，到了傍晚才想起一整個下午沒看工作群組，也不必急著為晚回訊息道歉，那一天才比較像是自己的假期。
參考資料
Sonnentag, S., & Fritz, C.（2007）。The Recovery Experience Questionnaire: Development and Validation of a Measure for Assessing Recuperation and Unwinding From Work. Journal of Occupational Health Psychology, 12(3), 204–221
精華 FAQ
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因為真正消耗人的，不只是回訊息本身，而是之後一直掛念對方有沒有找到資料、會不會再被找回工作，讓休假時間都處在待命狀態。
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包括本來就有值班安排、主管假日會追問進度、或雖已交接卻仍習慣查看群組。這些都會讓人擔心被臨時叫回，難以安心休息。
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可先和主管同事講清楚資料放哪裡、誰接手、何時才需要聯絡，並從一頓飯或一段散步開始減少看手機，逐步找回真正的休息感。
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