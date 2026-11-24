2026-11-24 11:02 潮健康
早上沒喝咖啡會變笨嗎？ 荷蘭研究：恐讓反應速度變慢
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：規律喝咖啡者停喝一晚後，反應時間明顯變慢。
- 重點二：記憶力、工作記憶與執行功能未見顯著退步。
- 重點三：研究指出可能是輕微咖啡因戒斷，而非真正變笨。
潮健康／外電編譯
許多上班族習慣早晨先喝上一杯黑咖啡再展開會議，甚至戲稱「沒喝咖啡大腦就開不了機」。然而，少喝早上那杯咖啡，真的會讓智力或思考能力全面下降嗎？刊登於國際精神藥理學期刊《人類精神藥理學：臨床與實驗》（Human Psychopharmacology: Clinical and Experimental）的一項最新研究指出，規律飲用咖啡者若隔夜停喝，確實會出現反應時間變慢的現象，但記憶力與執行功能並未呈現顯著退步。
早上沒喝咖啡會變笨嗎？ 研究：受試者反應速度變慢 此項由荷蘭馬斯垂克大學（Maastricht University）等團隊於2026年10月24日發表的論文，共招募30名規律喝咖啡者與25名非規律飲用者（平均年齡約23歲，非規律組排除1人後採計24人資料）。規律組受試者需接受兩次認知測驗：一次在早晨照常飲用咖啡（平均約1.9杯）後進行，另一次則於隔夜停喝咖啡的狀態下受測；非規律飲用組則受測一次作為基準對照。
為避免混淆「沒睡好」與「沒喝咖啡」的效應，團隊將前一晚的睡眠品質納入統計校正。測驗內容除了測試按鍵反應速度，亦涵蓋符號處理、工作記憶、單字學習、延遲回想以及抑制直覺反應等高階執行功能作業，藉此精細拆解大腦運作的各個面向。
比對同一批規律飲用者的兩次測驗結果發現，在隔夜停喝咖啡後，受試者的整體反應時間確實比照常喝咖啡時更長；然而，在單字回想、工作記憶正確率、符號處理速度及部分執行功能指標上，兩次表現並未出現顯著差異，納入睡眠品質校正後結論依舊相近。
反應變慢不等於變笨！ 專家建議3步驟聰明管理咖啡因 研究作者指出，隔夜停喝引發的反應變慢，極可能與輕微的「咖啡因戒斷反應」有關。換言之，許多人感覺喝完早咖啡後精神振奮，未必是認知能力獲得額外超常提升，而有部分是將大腦「拉回平常的基準狀態」。不過，由於試驗未採用完全盲測的無咖啡因對照設計，且參與者對是否飲用咖啡有所預期，團隊尚無法精確區分「實質提神」與「解除戒斷」各自佔據的比重；同時，年輕健康成人的數據亦不宜直接外推至輪班工作者或長期嚴重睡眠不足族群。
針對日常咖啡因攝取與認知評估，建議民眾把握以下健康準則：
- 逐步減量，避免劇烈戒斷不適：美國食品藥物管理局（FDA）指出，多數成人每日攝取400毫克以內的咖啡因通常不致引發負面影響，但個人代謝敏感度與健康狀態差異甚大。若計畫減少咖啡因依賴，建議採取漸進式縮小杯量、降低濃度或替換部分為低咖啡因飲品，並同步計算茶飲、能量飲料與巧克力中的咖啡因總量，避免驟停引發不適後反而報復性多喝。
- 認知檢測前勿擅自更改飲用習慣：若近期預計前往醫療院所接受神經心理或認知功能檢查，應如實告知平時咖啡攝取量並遵循院方指示，切忌自行決定臨時停喝或為了衝刺表現而猛灌過量咖啡。
- 正視長期疲勞訊號，咖啡無法取代睡眠：短期測驗並未證實咖啡能彌補長期睡眠不足。若發現每日必須越喝越多才能維持清醒，或已伴隨心悸、焦慮、失眠及持續性注意力退步，應檢視作息與飲用時間並及早尋求醫療評估。
總結而言，隔夜停喝咖啡主要使動作反應速度變慢，並未證實會導致記憶力或執行功能全面退步，部分恢復精神的感受可能來自解除輕微戒斷反應。短期測驗無法證明咖啡能彌補長期睡眠不足，若每日須越喝越多才能維持清醒，或已出現心悸、焦慮、失眠及持續性注意力退化，應檢視作息並及早尋求專業醫療評估。
資料來源Pitsikas等（2026）｜Human Psychopharmacology: Clinical and Experimental｜隔夜停喝與認知測驗FDA｜Spilling the Beans: How Much Caffeine is Too Much?
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原文出處：早上沒喝咖啡會變笨嗎？ 荷蘭研究：恐讓反應速度變慢
精華 FAQ
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這項研究沒有證實會讓智力全面下降，只發現規律喝咖啡者停喝一晚後反應時間變慢，記憶力、工作記憶與多項執行功能則未出現明顯退步。
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研究招募30名規律喝咖啡者與25名非規律飲用者，讓規律組分別在正常喝咖啡與隔夜停喝後接受認知測驗，並把前一晚睡眠品質納入統計校正。
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建議逐步減量，避免突然停喝造成戒斷不適，也要注意茶、能量飲料與巧克力中的咖啡因總量；若有心悸、焦慮、失眠或長期疲勞，應及早就醫評估。