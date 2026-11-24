2026-11-24 13:02 潮健康
糖尿病能不能吃麵包？ 研究：選「高蛋白配方」麵包，血糖達標多近1小時
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文章重點整理：
- 重點一：高纖高蛋白麵包可讓糖尿病者血糖達標時間增加4.1個百分點。
- 重點二：試驗採隨機交叉設計，31名受試者各吃2週比較兩款麵包。
- 重點三：研究僅證實短期效益，不能取代藥物或直接推論減重降血脂。
潮健康／外電編譯
確診第二型糖尿病後，面對早餐店或烘焙坊琳瑯滿目的吐司麵包，總是害怕血糖飆升而只能忍痛戒口？刊登於國際糖尿病權威期刊《糖尿病、肥胖與代謝》（Diabetes, Obesity and Metabolism）的一項最新臨床試驗指出，以特定「高纖高蛋白麵包」取代日常精製麵包後，糖尿病受試者每日血糖維持在目標範圍內的時間顯著增加了4.1個百分點，換算平均每天多出約59分鐘。
糖尿病能不能吃麵包？ 研究建議：優先選「高纖高蛋白配方」 此項由紐西蘭奧塔哥大學（University of Otago）等研究團隊於2026年11月4日發表的研究，並未要求糖友全面戒斷主食，而是測試改良日常主食配方的實質效益。試驗共招募33名平均年齡約58歲的第二型糖尿病成人（其中31人完整完成兩階段試驗），採隨機交叉設計：每位受試者皆輪流食用「高纖高蛋白麵包」與「精製對照麵包」各兩週，兩階段之間相隔兩週洗脫期。
在營養成分配置上，測試麵包特別加入了羽扇豆粉、豌豆蛋白及小麥纖維，每100克含有8.1克膳食纖維與19.5克蛋白質；而對照組的精製麵包每100克僅含2.9克纖維與10.4克蛋白質。受試者在正常日常生活中食用指定麵包，並接受連續血糖監測（CGM）、抽血及飲食紀錄。
連續血糖監測結果顯示，在食用高纖高蛋白麵包的階段，受試者整天各餐後血糖上升的累積反應較低。血糖落在目標範圍內的時間比例增加了4.1個百分點（95%信賴區間為2.2至6.1個百分點），超出高血糖上限的時間與部分血糖波動指標也隨之減少。以一天1,440分鐘換算，相當於平均每天多出約59分鐘處於穩定的血糖目標區間內。
選購控糖麵包別只看「顏色」！ 專家提醒3步驟避開營養陷阱然而，研究強調「達標時間增加4.1個百分點」並不等於血糖數值直接下降4.1%或糖尿病風險降低4.1%。此外，為期兩週的觀察期內，受試者的體位數據、血脂數值與發炎指標均未出現顯著差異，因此不能將此配方過度包裝為減重、降血脂或能替代藥物治療的機能食品。
膳食纖維有助於減緩澱粉消化與葡萄糖吸收速度，而蛋白質、豆類原料與食物結構亦可能協同參與調節；由於研究同時改變了多項配方成分，目前尚無法單獨歸功於蛋白質或纖維其中之一。糖友在挑選主食時，宜把握以下原則：
- 以「代換」取代「額外加餐」：研究測試的是將原本的精製麵包「替換」為特定配方。若因為看到高蛋白標籤就放心多吃幾片，或額外塗抹高糖果醬、搭配含糖飲料，整餐的總醣量與熱量負荷依然會大幅攀升。
- 看懂每100克營養標示：麵包外表顏色較深或表面撒有穀粒，並不代表實際富含膳食纖維。購買時應翻閱包裝背面，以每100克為基準比對膳食纖維、蛋白質與總碳水化合物克數，並依自身一餐的份量進行換算。
- 特殊慢性病患應先與醫療團隊討論：世界衛生組織建議醣類來源宜以全穀、蔬菜、水果及豆類為主。對於合併慢性腎臟病、有蛋白質攝取限制、特殊食物過敏，或正使用易引發低血糖藥物的糖友，調整早餐前應攜帶包裝標示與血糖紀錄諮詢醫師及營養師，切勿自行減藥。
總結而言，這項為期兩週的試驗僅證實特定高纖高蛋白配方有助增加血糖達標時間，尚不足以推論所有市售同類產品皆具同等效益，亦未確認對長期糖化血色素或併發症的影響。糖友選購主食仍須將整餐醣量與用藥納入考量，若有腎臟病、蛋白質限制或食物過敏者更應先諮詢專業人員，切勿將飲食替換當作自行減藥的依據。
資料來源Hossain等（2026）｜Diabetes, Obesity and Metabolism｜高纖高蛋白麵包交叉試驗PubMed｜PMID 42982610｜設計、結果與資助紀錄WHO｜Healthy diet｜全穀、豆類與醣類品質
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原文出處：糖尿病能不能吃麵包？ 研究：選「高蛋白配方」麵包，血糖達標多近1小時
精華 FAQ
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結果顯示，受試者食用該麵包期間，血糖落在目標範圍內的時間增加4.1個百分點，換算約每天多59分鐘，且高血糖時間與部分波動指標也下降。
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研究採隨機交叉試驗，共33名第二型糖尿病成人參與，其中31人完成。每人分別吃高纖高蛋白麵包與精製麵包各2週，中間隔2週洗脫期。
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應以替換而非額外加吃為原則，查看每100克營養標示，不只看顏色深淺，並將整餐醣量、慢性腎臟病、過敏與用藥情況一併納入考量。