2026-11-28 08:02 潮健康
腋下有味道只能靠止汗劑？ 「裂解酵素」出手制臭，2小時氣味評分大降6成
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：最新人體試驗顯示，裂解酵素塗抹腋下後2小時可明顯降味。
- 重點二：研究鎖定產臭的人葡萄球菌，藉酵素破壞細胞壁減少異味。
- 重點三：試驗樣本小且具廠商資助，仍需更大規模對照研究驗證。
潮健康／外電編譯
炎熱夏季搭捷運握扶手，或是在密閉會議室與同事近距離討論時，最怕一抬手就隱約飄出尷尬的腋下異味。許多民眾將「流汗」與「體臭」畫上等號，總想盡辦法噴香水或抑制出汗，但最新醫學研究正試圖從微生物源頭解決問題。刊登於《歐洲皮膚病與性病學會臨床實踐期刊》（JEADV Clinical Practice）的一項最新小型人體試驗指出，利用針對特定產臭細菌的工程設計裂解酵素塗抹腋下，2小時後的專業嗅聞氣味評分平均大幅降低了60.7%。
汗水本身其實沒味道！ 研究精準鎖定「產臭葡萄球菌」人類的汗腺分泌物剛排出時多半沒有明顯氣味，真正產生刺鼻酸臭或狐臭味的元兇，往往是皮膚表面的特定微生物分解分泌物所致。此項於2026年9月6日發表的研究，便將目標精準鎖定在一種名為「人葡萄球菌」（Staphylococcus hominis）的細菌，它擅長將原本無味的汗腺分泌成分，代謝轉化為揮發性的含硫臭味物質。
不同於傳統體香劑靠香味遮蓋，或止汗劑藉鋁鹽阻塞汗管來減少排汗，這項研究測試的是源自噬菌體、經基因工程設計的「裂解酵素」（Lysin），目的是專一性破壞目標產臭菌的細胞壁（並非將活病毒直接塗抹在皮膚上）。實驗室測試顯示該酵素對目標菌作用較強，對皮膚上其他常見的良性葡萄球菌影響相對較小。
研究團隊招募28名年齡介於18至46歲的成人受試者（最終27人完成試驗，平均年齡26歲），採取左右腋下對照設計：隨機挑選一側腋下塗抹含裂解酵素的測試配方，另一側則完全不做處理，並由受過專業訓練的嗅聞評分人員進行氣味評比與細菌採樣。
數據顯示，塗抹配方2小時後，處理側的平均氣味評分從基準的7.07分大幅下降至2.78分（降幅約60.7%）；即使到了24小時，處理側的氣味評分相較於起點仍維持約42.6%的降幅。不過，受試者的主觀感受與專業人員並不完全一致，多數人自覺有效維持時間約在6至12小時之間，無人認為超過12小時仍有感。
日常除臭重在清潔與耐受度！ 合併紅腫疼痛應儘速就醫審視此項研究時須注意幾項關鍵局限：第一，對照側完全未塗抹任何東西，缺乏「不含酵素的純基劑對照組」，因此無法完全拆解酵素本身與配方載體各自的貢獻，亦未直接與市售主流止汗劑比較效果；第二，試驗僅維持約一週且要求受試者避免劇烈運動與浸水，尚無法反映在悶熱氣候通勤、運動大汗淋漓時的真實表現；第三，本研究由開發該酵素的生技公司資助，多位作者為該公司員工或創辦人，未來仍須由獨立研究團隊進行更大規模、雙盲安慰劑對照的試驗加以驗證。
面對日常腋下異味困擾，現階段無須急著自行尋找類似酵素或來路不明的抗菌產品，建議依循英國國民保健署（NHS）的實用衛教原則：
- 基礎清潔乾燥與勤換衣物：每日沐浴徹底清潔腋下後務必確實擦乾水分，減少潮濕環境助長細菌繁殖，並養成規律更換吸汗透氣衣物的習慣；同時避免過度用力刷洗導致腋下皮膚乾癢或破皮受損。
- 依需求挑選體香劑或止汗劑：若以單純減少異味為主可選用體香劑，若明顯合併大量出汗困擾則可評估使用止汗劑（或諮詢醫師是否屬多汗症範疇），產品選擇皆應以皮膚耐受不刺激為前提。
- 異味突變或合併發炎應尋求皮膚科評估：若發現身體氣味突然劇烈改變、出汗量異常暴增，或異味已嚴重影響職場社交與自信，建議前往皮膚科門診由醫師鑑別氣味來源；若腋下皮膚已出現明顯紅腫、按壓疼痛甚至流膿等感染徵兆，切勿再用除臭產品掩蓋，應立即就醫治療。
總結而言，針對產臭菌的裂解酵素試驗為「減味不一定要先抑汗」提供了新方向，但因缺乏純基劑對照、觀察期短且具廠商資助背景，現階段尚無法取代常規照護。日常建議先落實清潔擦乾與勤換衣物，並依膚質挑選耐受度佳的體香或止汗產品；若氣味突變、嚴重影響社交，或合併紅腫疼痛與流膿，應儘速就醫檢查。
資料來源van Steensel等（2026）｜JEADV Clinical Practice｜腋下裂解酵素人體試驗NHS｜Body odour｜照護、就醫時機與處理選擇
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原文出處：腋下有味道只能靠止汗劑？ 「裂解酵素」出手制臭，2小時氣味評分大降6成
精華 FAQ
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它不是靠香味遮蓋，而是專一性破壞產臭的人葡萄球菌細胞壁，減少細菌分解汗液後生成的含硫臭味物質，因此可直接從微生物源頭降低異味。
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研究在27名完成試驗者身上觀察到，塗抹後2小時的平均氣味評分由7.07分降至2.78分，降幅約60.7%；到24小時仍維持約42.6%的下降。
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研究缺少純基劑對照、觀察期短，且由開發公司資助，證據仍有限。日常仍應以清潔擦乾、勤換衣物、選擇合適體香或止汗產品為主，異味突變或紅腫疼痛則應就醫。