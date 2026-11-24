2026-11-24 13:02 潮健康
聞「薄荷味」跑步比較不喘？ 跑者實測：平均可多撐39秒
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：跑者吸聞薄荷醇後，主觀呼吸不適下降。
- 重點二：高強度跑步可多撐39秒，但僅見主觀改善。
- 重點三：研究樣本小且難盲測，效果仍待更多驗證。
潮健康／外電編譯
在高強度跑步訓練時，雙腿明明還有力氣，胸口與喉嚨卻已喘到讓人忍不住想停下腳步。近年運動圈流傳「吸聞薄荷能降低喘感、提升耐力」，究竟有沒有科學根據？刊登於《歐洲運動科學雜誌》（European Journal of Sport Science）的一項交叉試驗指出，受訓跑者在跑步機高強度測試前吸聞特製薄荷醇軟膏，主觀呼吸不適感明顯降低，跑至力竭的時間平均比草莓氣味組多出39秒；然而，多數客觀心肺生理指標並未出現明顯改變。
聞「薄荷味」跑步比較不喘？ 跑者實測結果：平均可多撐39秒 此項由巴西研究團隊於2026年10月發表的研究，共招募21名年齡18至35歲、連續半年以上每週訓練至少三次、近期10公里成績達標且肺功能正常之健康跑者（最終排除3筆離群資料後，分析男女各9名、共18名跑者數據）。
試驗採隨機交叉設計，每位跑者均須在時間與環境溫度一致的條件下，分別接受「薄荷醇軟膏」與「草莓氣味對照軟膏」兩種吸聞條件（並非食用薄荷糖或將精油滴入鼻腔），隨後以個人先前測得峰值速度的85%在跑步機上持續奔跑，直到無法維持速度為止。測試結果顯示，在草莓氣味條件下，跑者平均維持了406秒；而在薄荷醇條件下，平均耐受時間則來到445秒，兩者相差39秒且具統計顯著差異，受試者主觀回報的呼吸不適程度亦較低。
然而，精密的儀器監測揭露了關鍵事實：受試者的總通氣量、每次呼吸氣量、耗氧量、血氧飽和度及心率等核心心肺數據，在兩種條件下大多未出現顯著差異。研究團隊解釋，薄荷醇主要透過刺激鼻腔與呼吸道中感知清涼的受體，增加大腦對「空氣流動」的主觀感受，進而延緩產生想停止運動的念頭，而非真的讓肺活量變大或吸進更多氧氣。
運動容易喘別硬撐！ 掌握3大安全評估與應對原則解讀此數據時須留意重要研究限制：由於薄荷與草莓氣味極易分辨，受試者無法處於真正不知情的盲測狀態，心理期待效應仍可能影響結果；此外，小樣本排除了3筆離群資料，且論文中揭露一名作者為調配試驗軟膏之藥局負責人，相關效益仍有待更多獨立大規模試驗重複驗證。
針對日常跑步與有氧訓練時的呼吸調適，建議依循以下原則：
- 無需自行調配或吸入高濃度薄荷精油：本次試驗並未測試市售薄荷糖、涼感藥膏或鼻吸產品的長期安全性與實質效益，一般民眾無須將其視為運動必需品，更切忌將高濃度精油直接滴入鼻腔或呼吸道。
- 調整配速與訓練強度：若每次起跑便迅速感到氣喘吁吁，最穩健的做法是適度放慢配速、降低單次強度，依據自身體能循序漸進累積跑量，觀察休息後喘感是否自然緩解。
- 警惕異常呼吸警訊，切勿藉涼感硬撐課表：若在日常低強度活動時便比平常更容易喘，或合併持續咳嗽、喘鳴聲，應交由醫師評估是否潛藏氣喘或心肺問題。英國國民保健署（NHS）更提醒，一旦出現嚴重呼吸困難、胸口緊重壓迫感、喘到無法說出完整句子、嘴唇發紫或突然意識混亂，必須立即停下運動並緊急就醫。
總結而言，吸聞薄荷醇主要是透過清涼感調節大腦對呼吸不適的主觀感受，並未實質增強肺活量或心肺機能，且受限於氣味難以盲測與小樣本等因素，仍待更多獨立研究驗證。一般跑者無須自行調配或吸入高濃度精油，若日常活動即明顯氣喘，或出現胸口緊重、呼吸困難及嘴唇發紫等警訊，應立即停止運動並儘速就醫。
資料來源Lopes等（2026）｜European Journal of Sport Science｜薄荷醇與跑步耐受交叉試驗NHS｜Shortness of breath｜呼吸困難警訊
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原文出處：聞「薄荷味」跑步比較不喘？ 跑者實測：平均可多撐39秒
精華 FAQ
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研究指出，跑者吸聞薄荷醇後，主觀上覺得比較不喘，跑到力竭的時間也延長了39秒；但這種效果主要來自感受變化，並非肺功能真的明顯提升。
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研究採隨機交叉設計，招募18至35歲、固定訓練且肺功能正常的健康跑者，分別吸聞薄荷醇與草莓氣味軟膏後，以85%峰值速度跑到無法維持為止。
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不建議自行吸入高濃度薄荷精油或直接滴入鼻腔，因為研究未證實長期安全性與實際效益。若常常容易喘，應先調整配速，必要時由醫師評估。