2026-11-22 22:37 Lauren Tsai
不想升主管，就是沒企圖心？決定前先想 3 件事：不想帶人，還是現在做不到？
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：不想升主管不一定是沒企圖心，可能只是偏好深耕專業。
- 重點二：升遷前要先分清楚，是不想帶人、害怕失敗，還是條件不允許。
- 重點三：是否接受管理職，還要看報酬、權限與職涯發展是否值得。
升主管的機會來了，有人最先想到的卻是，往後還有多少時間做自己喜歡的工作，表現受到肯定，薪水與決策機會也可能增加，照理說應該高興，但若每天的重心將從處理專業問題，變成分配人力、追蹤進度與協調衝突，那份猶豫就值得被認真看待。
對喜歡鑽研問題的工作者而言，把複雜的資料整理清楚、接下更有難度的任務，可能比帶領團隊更有吸引力，可是這份偏好很容易被聽成不願承擔，當事人還沒說清楚想做什麼，就先開始懷疑自己是不是不夠上進，彷彿拒絕一個職位，連過去對工作的投入也一起被否定了。
升遷之所以難回答，有時是因為它承載了太多不同的問題，能力有沒有增加、想不想管理別人、願意把多少時間交給工作，全被放進同一個選項，若要做出能長久承擔的決定，就得先把這些問題拆開。
一、想把專業做深，還是想帶領團隊
專業能力與管理工作有交集，日常重心卻可能差很多，原本可以專注完成的任務，當上主管後得花時間分配、追蹤與協調，自己的產出也不再是唯一的衡量標準，對團隊裡不同的人提供支持、處理他們之間的分歧，都會成為工作的一部分。
有人從解決困難的技術問題得到成就感，有人喜歡讓一群人合作，也有人兩者都想嘗試，這些偏好沒有高低之分，卻會影響一個人願不願意長期投入，不能只因為原本做得好，就省略對下一份工作的了解。
Benson、Li 與 Shue（2019）分析美國131家企業的銷售人員資料，發現升遷決策偏重原職務的銷售表現，即使其他特徵更能預測管理成效，這份研究並未替所有職涯下結論，但它提醒了一個容易被忽略的差別，擅長目前的工作，不等於適合下一階段的工作。
因此，談升遷時值得先確認的，是新職位會增加哪些責任、哪些原有任務能交出去，以及需要投入多少時間帶人，若主管職只是多了一份管理責任，原有工作卻一項不少，那當事人面對的便不只是能力挑戰，也可能是一個尚未安排合理工作量的職缺。
二、沒有興趣、害怕失敗，還是條件不允許
同一句「沒有很想」，背後可能是不同的顧慮，如果她對帶人有興趣，只是擔心自己不會做決定，先帶一個短期專案、確認培訓與請益的管道，或許能讓判斷更有依據，如果在理解工作內容、知道有支持之後，仍然不喜歡大部分時間用來協調人與人，那份偏好也不必被解釋成沒有向上的企圖心。
還有些人的困難在於條件，職位要求臨時出差、晚間回覆訊息，家裡卻有無法隨時替換的照顧安排，她可以願意帶團隊，也確實具備能力，但現有條件無法同時容納兩邊的要求，單純鼓勵她相信自己，並不會讓照顧人力自動出現。
這時需要談的是出差頻率、回覆範圍、家庭分工與可用支援，如果條件改變，答案也可能改變；反過來說，若每次都由同一個人為照顧責任放棄機會，就不能只用尊重選擇來結束討論，還得確認她是否真的擁有考慮其他安排的資源。
把原因分清楚，也能減少不必要的自責，對新工作的不熟悉可以透過經驗調整，對工作內容的偏好值得被承認，時間與人力不足則需要協商，不同的困難若都被歸為企圖心不足，最後就只剩下再努力一點這個答案。
三、選擇另一條路，能不能承擔它的代價
繼續走專業路線，可以保留深耕的時間，卻不保證得到與管理職相同的報酬與權限，有些公司有成熟的專業職制度，有些公司則把薪資成長、資源分配與決策機會綁在主管職上，職稱不變仍可能持續進步，但組織如何看待這份進步，會直接影響當事人的收入與發展空間。
拒絕以前，值得問清楚留在專業職能承接什麼工作、如何評估報酬，以及哪些能力能在其他組織繼續使用；若現有公司沒有合適的路，未來是否願意轉換環境；若目前更需要收入，也可以把接受管理職、暫時縮減其他投入，視為一項有條件的安排，沒有必要把其中一種選擇說得比較厲害。
決定也不必一次涵蓋往後所有階段，她可以先確認眼前半年願意投入什麼，再約定重新評估的時間，等工作內容、收入需求或家庭支援有了變化，便有理由再談一次，這樣的保留有具體安排，就不只是拖延回答。
一個人願意繼續鑽研專業，卻不想帶團隊，接下來需要談的仍然是工作，能承接哪些難題、報酬如何成長、有沒有機會參與重要決策。若公司對這些問題都沒有答案，留下來的限制就已經很清楚，一家公司能不能留住這樣的人，也要看它願不願意替專業工作提供相應的空間、報酬與發展。
參考資料
Benson, A., Li, D., & Shue, K. (2019). Promotions and the Peter Principle. The Quarterly Journal of Economics, 134(4), 2085–2134. 研究全文
精華 FAQ
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因為有些人只是更喜歡把專業做深，享受解題與完成任務的成就感，而不是花大量時間在帶人、協調與分配工作上，這屬於職涯偏好，不必直接解讀成不夠上進。
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文章建議先分清楚三件事：自己是否想帶領團隊、是否只是擔心做不好、以及是否因出差、工時或照顧責任等條件限制而無法接受，避免把不同問題混成一句不想升。
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需要確認專業職能否持續成長、薪資與權限是否合理，以及公司是否提供相應空間；若沒有成熟制度，就要思考是否轉換環境，否則可能留下發展受限的代價。
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