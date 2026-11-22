2026-11-22 21:45 小蝶的小小廚房
【食譜】電鍋蝦仁菠菜蒸蛋｜蒸蛋比例、時間做法分享！簡易電鍋蒸蛋料理
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：電鍋蝦仁菠菜蒸蛋結合蛋白質與菠菜纖維，營養更均衡。
- 重點二：食譜提供蒸蛋比例與時間，適合第一次做蒸蛋的人參考。
- 重點三：先蒸菠菜蛋液再加蝦仁枸杞，成品色彩豐富又有香氣。
蒸蛋是很多人喜歡的電鍋家常菜，這道「電鍋蝦仁菠菜蒸蛋」不只有蛋白質，更偷偷塞入菠菜的纖維質營養！而且食譜中也分享蒸蛋比例、蒸蛋時間，希望幫助大家第一次蒸蛋就成功♥
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【電鍋蝦仁菠菜蒸蛋食譜】蒸蛋比例、時間做法分享！簡易電鍋蒸蛋料理
◆份量：1份
◆熱量：195大卡
◆含醣量：約1.3g
註：本食譜的熱量及含醣量數值，參考「衛福部食品營養成分資料庫(TFND)」相關食材資料並進行估算，僅供飲食規劃參考。
◆材料：
蛋 2個、水 100cc、熟凍菠菜 75g、蝦仁 50g、胡椒鹽 1/2小匙、枸杞（可省略） 數顆、紫蘇籽油 1小匙
◆作法：
步驟1、熟凍菠菜退冰後，切成適口大小（若為生菠菜，先燙熟後放涼，盡量擰乾水份後再切）
步驟2、雞蛋打入大碗中，加入水、胡椒鹽拌勻
步驟3、取一個深盤，放入切好的菠菜
步驟4、深盤上方架上過篩網，倒入蛋液過篩至深盤中
步驟5、將深盤放入電鍋內蒸架上，外鍋倒入約120cc的水
步驟6、蓋上電鍋鍋蓋，鍋蓋邊緣插一根筷子留縫隙，蒸至電鍋跳起
步驟7、在菠菜蒸蛋表面鋪上蝦仁，灑一些泡過水的枸杞，再淋一圈紫蘇籽油
步驟8、外鍋倒入約50cc的水，續蒸至電鍋跳起即可
黃色蒸蛋、綠色菠菜、粉色蝦仁配紅色枸杞，色彩繽紛又可口，還散發著紫蘇油的香氣，看起來、聞起來都好吃～
◆Tips：電鍋蒸蛋的比例與小秘訣
1.蛋液過篩後，蒸出來的蒸蛋質地更細緻
2.鍋蓋邊緣插一根筷子留縫隙，可釋放蒸汽，讓蒸蛋內部不會很多蜂窩氣孔
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精華 FAQ
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它把雞蛋、菠菜和蝦仁結合在一起，兼具蛋白質與纖維質，外觀也因為綠、黃、粉、紅配色而更有食慾，是很適合家常快速完成的電鍋料理。
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做法是先將蛋加水和胡椒鹽拌勻並過篩，放入鋪好菠菜的深盤後，以外鍋約120cc水蒸至跳起；再鋪上蝦仁和枸杞，外鍋加約50cc水續蒸一次。
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文章建議蛋液過篩，能讓蒸蛋更滑嫩細緻；另外在鍋蓋邊緣插一根筷子留縫隙，可幫助釋放蒸汽，減少蒸蛋內部出現蜂窩氣孔。
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