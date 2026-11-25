AI重點 文章重點整理： 重點一： 請假原則上要說明理由與日數，但公司不得過度追問私人細節。

請假原則上要說明理由與日數，但公司不得過度追問私人細節。 重點二： 事假、病假、特休與生理假，適用的證明要求並不相同。

事假、病假、特休與生理假，適用的證明要求並不相同。 重點三：公司蒐集請假資料應限於必要範圍，並妥善保護個資。

Qinote｜文字與生活

工作裡遇見的人、經歷的事，以及一路走來學會的每一件事。

有時候，請假單還沒送出去，心裡已經先練習了好幾次。

要怎麼說，主管才不會覺得自己找麻煩？原因寫得太簡單，怕被退回；寫得太仔細，又不想讓辦公室的人都知道自己的私事。

明明只是需要一天處理事情，或因為身體不舒服想休息，卻先為了「怎麼開口」傷透腦筋。

從人資受理請假的角度來看，確認假別、期間與必要資料，確實是工作的一部分。但問到哪裡才足夠，也需要有分寸。

今天就來聊聊，請假究竟需要說明多少？公司又可以要求哪些證明？

請假需要說明，但要先分清楚假別

依《勞工請假規則》第10條，勞工請假，原則上應事前以口頭或書面說明理由及日數；遇有急病或緊急事故，可以委託他人代辦。辦理手續時，雇主也可以要求提出相關證明文件。

因此，不能籠統地說，員工請任何假都不必說明原因；同樣地，也不能認為公司有權追問所有私人細節。

人資需要掌握的，是申請什麼假、是否符合條件、需要多久，以及應如何辦理。至於與審核無關的家庭衝突、感情狀況或醫療細節，就需要留意詢問的分寸。

把「確認請假條件」與「了解員工私生活」分開，雙方才比較容易溝通。

請事假，說明需要親自處理的事情

依《勞工請假規則》第7條，勞工有事情必須親自處理，可以請事假，一年內合計不得超過十四日，事假期間不給工資。

申請時，若只寫「有事」，可能不足以讓人資確認事由，可以再說明事情的性質，以及需要請假的時間。

例如，需要親自辦理文件、處理家庭事務，可以先交代到足以理解請假必要性的程度；若公司要求證明，也可以詢問需要哪一項資料，以及用途。

有些事情確實沒有正式文件，這時可以向人資說明實際情況，討論有沒有其他方式可以確認。不能自行認定完全不必說明，也不必一開始就把整段家庭經過全部寫進假單。

請病假，不是每次都只能拿診斷證明書

身體不舒服需要治療或休養時，公司可以依法要求病假證明，但證明不只有診斷證明書一種。

勞動部說明，合法醫療機構或醫師出具的證明，或其他足以證明就醫事實的資料，例如門診收據、藥單等，都可以作為請病假的依據。請假程序與證明要求，也應事先明訂於工作規則或勞動契約。

如果請假期間較長，或有特定休養需求，人資可以再確認現有文件是否足以支持該段請假期間，必要時請員工補充相關資料。

但不能忽略文件已能證明的事實，只因員工沒有拿出某一種格式，就反覆要求重辦。

員工若不清楚，可以先問：「這份收據是否足夠？如果還需要其他資料，請告訴我需要證明的事項。」

讓要求具體，才能減少身體不舒服時，還得為了請假來回奔波的負擔。

特休與生理假，不能套用同一套證明要求

特休是提供勞工休憩使用的假，日期原則上由勞工排定。員工仍應依合法的公司程序辦理，但不需要把休假安排成一件主管認為「夠重要」的事情，才值得休息。雇主若有企業經營上的急迫需求，可以與員工協商調整日期。

想在家休息，或安排自己的生活，都是休假的用途。

生理假則有另一項需要知道的規定：女性受僱者因生理日致工作有困難，依法申請生理假時，雇主不得要求提出相關證明文件。

因此，人資設計假單或請假系統時，應依假別設定資料要求，避免所有假別都強制上傳證明，讓員工為了完成流程，被迫提供原本不需要的資料。

需要證明，不代表資料可以任意流傳

請假資料裡，可能包含醫療、婚姻與家庭資訊。公司取得資料之後，如何保管與使用，同樣重要。

《個人資料保護法》第5條要求，個人資料的蒐集、處理與利用，不得超過特定目的的必要範圍，並應與目的有合理關聯；醫療資料另有較嚴格的規範。

落在人資實務上，就是先確認需要什麼，再安排適當的收件方式與查閱權限。

為了安排代理工作，同事通常需要知道的是誰請假、請多久、哪些事情需要接手。至於診斷內容或家庭細節，不宜因為方便，就要求員工貼到整個部門的群組。

如果資料較敏感，員工可以詢問是否能直接交給指定的人資窗口，由必要的人員確認。

員工要完成手續，人資也要把規則說清楚

請假過程中，雙方都有可以做好的事情。

員工應如實申請，提供必要資訊，並盡可能說明手上工作的進度。若遇到急病或緊急事故，來不及自行辦理，也可以依規定委託他人代辦，再確認後續需要補辦的手續。

人資則應讓員工知道，各假別需要哪些資料、交給誰，以及有疑問時如何確認。遇到缺件，說明缺少什麼、為什麼需要，會比一句「資料不完整，不能請」更有幫助。

如果對要求有疑問，可以先請公司提供規定與依據，留下相關往來紀錄；仍無法釐清時，再向地方勞工主管機關諮詢。

員工需要了解請假程序，人資也需要把要求說明清楚。哪一種假要附什麼、資料交給誰，事先講明白，大家就能少一點猜測與不安。

有些人願意多說，是因為信任；有些人只想說到足夠辦理，也應該受到尊重。

當一個人已經為身體不舒服、家中有事而煩心，清楚的指引與一句「妳先處理，後續手續我們再確認」，往往就能讓她安心許多。

本文依2026年11月21日查核的臺灣法規與勞動部公開資料整理，以適用《勞動基準法》及相關性別平等工作法令的受僱者為主要說明對象。

歡迎和我分享你的故事，也許你的經驗，也能陪伴另一位正在努力工作的朋友。

—— Qinote