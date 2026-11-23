2026-11-23 12:30 Qinote
準備離職了，沒休完的特休怎麼辦？
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：自己提離職，未休完特休仍應依法折算工資。
- 重點二：離職結算要依到職日與年資，不能只看系統剩餘天數。
- 重點三：未休特休按一日工資計算，原則上終止時或發薪日給付。
Qinote｜文字與生活
工作裡遇見的人、經歷的事，以及一路走來學會的每一件事。
準備離職時，我們通常忙著整理交接資料、歸還公司物品，確認下一份工作的報到時間，卻可能忘了核對一件事：自己的特休，還剩下幾天？
有人以為，既然是自己提出離職，沒有休完的假就只能放棄；也有人聽見公司說「離職前自己休完」，便以為沒休完也不能換成工資。
從人資辦理離職結算的角度來看，特休是需要核算清楚的一項權益。除了確認離職日期，也應讓員工知道，剩餘日數怎麼算、未休工資是多少，以及何時給付。
今天就以適用《勞動基準法》的勞工為對象，聊聊離職前值得確認的幾件事。
自己提離職，未休特休仍應結算
先把結論放在最前面：依法已取得、到了離職時仍未休完的特休，不會因為是自己提離職就自動歸零。
依《勞動基準法》第38條，勞動契約終止時，尚未休完的特休日數，雇主應發給工資。不論是自行離職或遭到資遣，也不論沒有休完的原因為何，都應依法處理。
因此，「是妳自己沒有休」「妳沒有先申請」，都不能直接成為不結算的理由。
人資辦理離職時，應主動核算這筆款項，並提供清楚的計算明細。員工也不必因為準備離開，就不好意思詢問。把剩餘日數與金額確認清楚，離職手續才能辦得完整、安心。
核對日數，要從到職日看起
員工查詢特休時，最常看到的是系統裡的剩餘日數。但辦理離職結算，還需要了解公司採用什麼給假制度。
有些公司依到職週年計算，有些採每年一月至十二月的曆年制，系統顯示的日數，可能經過分段或比例換算。
勞動部說明，即使公司平常採曆年制，勞動契約終止時，仍應依到職日及實際工作年資，按法定週年制權益核算，不能減損勞工依法享有的特休。
所以，離職前可以請人資一起確認：哪一天到職、依法已取得多少日數、已經休了幾天，以及是否還有前一年度經協商遞延的特休。
不能只因為今年尚未做滿十二個月，就自行認定所有特休都要按離職月份打折。
如果系統數字與自己的紀錄不同，先把計算期間攤開核對，會比只爭論「到底剩幾天」更容易釐清。
沒休完的假，工資怎麼算？
核對日數之後，接著才是金額。
依《勞動基準法施行細則》第24條之1，未休工資以「未休日數乘以一日工資」計算。月薪制全時勞工的一日工資，原則上以契約終止前最近一個月正常工作時間所得工資，除以三十計算。
假設一位員工的計算基準為每月三萬六千元，依法尚有五天特休未休，算式就是：
36,000元÷30×5天＝6,000元。
這裡要留意，法規使用的是正常工作時間所得的「工資」，不能看到薪資單上的底薪，就直接認定那是唯一計算基準。若薪資包含不同給付項目，可以請人資說明哪些列入、哪些未列入，以及判斷依據。
另外，前一年度遞延的特休，應按原特休年度終結時的工資基準計算。因此，同一張結算表裡，不同年度的未休假，也可能需要分開核算。
離職前，可以被要求把假全部休完嗎？
交接與休假，確實需要提前安排。
員工可以提出希望休假的日期，也應和主管確認交接進度；公司若有經營上的急迫需求，則應與員工協商調整。
不過，特休期日原則上由勞工排定，雇主不能單方面指定，把剩餘日數全部安排成休假。到了契約終止時，若仍有依法未休的日數，仍應折發工資。
從人資作業來看，最好在確認離職日後，就把剩餘特休、預計休假日期與交接安排一起說明，避免最後幾天才發現，主管認為員工會來上班，員工卻以為已經可以休假。
雙方有調整，也應留下確認紀錄，減少事後各說各話。
確認金額，也要確認何時領到
離職結算不宜只有一個總數，讓員工自己猜裡面包含什麼。
人資可以清楚列出最後一個月薪資、特休未休工資，以及其他應結算項目，並告知給付日期。
依勞動部說明，契約終止時的特休未休工資，原則上應在終止契約時結清，至遲於原約定發薪日給付。也不能拿年終獎金代替這筆法定應給的工資。
如果公司只說「之後會處理」，可以再詢問具體日期，並以電子郵件或訊息確認，方便雙方追蹤。
把資料留好，讓疑問有依據可查
在仍能使用公司系統時，可以依公司規範，留存與自己權益相關的薪資明細、特休與請假紀錄，以及離職日期的確認資料。
若發現日數或金額不一致，先請人資提供計算方式，逐項核對。需要補正的地方，也請公司說明處理時間。
如果溝通後仍未依法給付，可以攜帶相關資料，向工作所在地的地方勞工主管機關諮詢、申訴，或詢問勞資爭議調解程序。
人資在離職流程裡，除了協助公司完成行政手續，也應把計算依據說明清楚，讓員工知道自己的權益如何被處理。
離開一份工作，有交接的責任，也有需要確認的權益。把工作交代好，把應有的款項核對清楚，才能安心結束這一段工作，走向下一個階段。
本文依2026年11月21日查核的臺灣法規與勞動部公開資料整理，內容以適用《勞動基準法》的法定特休為主；公司另給的福利假，須再確認其約定。
歡迎和我分享你的故事，也許你的經驗，也能陪伴另一位正在努力工作的朋友。
—— Qinote
精華 FAQ
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不會。依《勞動基準法》第38條，勞動契約終止時尚未休完的特休，雇主仍應折算工資，不因為是勞工自己提離職就歸零，也不能以未先申請為由拒絕給付。
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因為公司可能採曆年制或分段換算，但離職結算仍要回到到職日與實際年資，按法定週年制核算。還要一起確認已休天數、前期遞延假與是否有計算差異。
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未休工資原則上以未休日數乘以一日工資計算，月薪制多以終止契約前最近一個月正常工資除以30。雇主應於終止契約時結清，至遲在原約定發薪日給付。
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