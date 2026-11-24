2026-11-24 12:04 潮健康
愛吃辣竟能保護心血管？ 2.1萬人研究：心血管疾病風險下降25%
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：研究納入2.1萬名重慶成人，追蹤6.84年觀察心血管事件。
- 重點二：同時吃花椒與辣椒者，心血管疾病風險相對下降約25%
- 重點三：研究屬觀察性關聯，麻辣飲食仍須注意高鈉高油與個人病史。
潮健康／外電編譯
天冷時相約大啖麻辣鍋，吃到頭皮發熱、額頭微冒汗，總讓人擔憂重口味辛香料是否會對心血管系統帶來沉重負擔？刊登於國際營養學權威期刊《營養素》（Nutrients）的一項逾2.1萬人長期世代追蹤研究指出，在日常飲食習慣中同時攝取花椒之「麻」與辣椒之「辣」的成年受試者，其心血管疾病發病風險呈現相對偏低的趨勢；相較之下，單純只偏好辣味或只偏好麻味者，則未觀察到具統計顯著性的差異。
愛吃辣竟保護心血管？ 研究：心血管疾病風險降25%此項由中國研究團隊主導的前瞻性世代研究，共計納入重慶地區21,734名基線無重大心血管疾病的成年受試者。為掌握真實飲食型態，研究人員透過標準化食物頻率問卷，記錄參與者在過去一個月中攝取富含花椒（麻）與辣椒（辣）餐食的天數。
若每週至少有一天攝取該項風味食材，即被界定為具備該項飲食習慣。研究團隊據此將受試者客觀劃分為四大組別：「兩者皆不常吃組」、「單純偏好麻味組」、「單純偏好辣味組」以及「麻辣兼具組」。此問卷主要評估日常攝取頻率，並未侷限於火鍋、熱炒或麵食等特定烹調形式，亦未對受試者強制規定固定的辛香料克數。
在長達中位數6.84年的隨訪期間，研究團隊累計記錄到641起心血管疾病終點事件，其中以缺血性中風為最大宗。在運用統計模型嚴謹校正了年齡、性別、吸菸、飲酒習慣與基礎健康指標等干擾變數後，數據顯示：「麻辣兼具組」的心血管疾病發生危險比（Hazard Ratio, HR）為0.75（95%信賴區間0.61至0.93），換算相當於心血管發病風險相對降低約25%。
吃麻辣鍋也能保護心血管嗎？ 高鈉、高脂反而增加心臟負擔需注意的是，審視此項數據時需客觀理解：此25%風險降幅源自長期生活型態的群體統計關聯，臨床上宜將其視為整體膳食模式的潛在保護信號，絕非代表單次進食一頓重度麻辣餐點即可即時逆轉個人的發病機率。探究此項統計差異時，應客觀審視其背後的生理機轉與研究局限：
- 天然活性化合物的協同假說：花椒中富含的花椒素（Sanshool）與辣椒中的辣椒素（Capsaicin），在過往的基礎醫學實驗中曾被探討具備抗氧化、抗發炎及調節血管舒張的潛力。然而，此研究屬於觀察性世代研究，尚未透過隨機對照試驗分離出單一香料的純粹療效，尚無法斷定保護效果源於單一成分的代謝刺激，抑或兩種活性物質協同發揮的作用。
- 重慶家常菜與商業火鍋的本質分野：重慶在地的日常麻辣飲食，多數體現在新鮮青菜炒花椒、清爽涼拌豆腐或家常小菜之中；此種料理模式與台灣餐飲文化中常見的高油脂、高重組肉品及濃縮高湯底的麻辣火鍋不同。
- 逆向因果效應：習慣麻辣飲食的族群在活動量、蔬菜攝取結構與烹調用鹽上可能存在未完全測得的個體差異；亦有部分健康狀況已出現警訊者會主動轉向清淡飲食（逆向因果效應），因此不宜將此結論簡化為「多吃辣便能預防中風」。
- 濕熱環境與心血管調控之關聯：研究團隊原先亦探討麻辣飲食是否具備調節高溫濕熱氣候引發的心血管負荷。然而，在進一步比對多重熱暴露指標並進行多次檢定校正後，該項保護信號已不再呈現顯著統計差異，顯示在炎熱天候下，落實常規的充足補水與防中暑措施依然是維護心臟機能的核心基石。
享受麻辣風味兼顧血管健康！ 國健署指引建議3大減鈉原則在日常飲食中，舌尖感受到的「辣度」主要來自辣椒素對三叉神經痛覺受器的刺激，然而血管最難以承受的「鈉離子濃度」卻往往被香濃的辛辣感所掩蓋。一頓看似相同的麻辣餐食，若以重油豆瓣醬、沙茶沾醬、各式丸餃加工品與長時間熬煮的濃稠湯底為主軸，隨之而來的超量鈉攝取便會促使血壓攀升，加重血管內皮細胞負擔。
依據台灣衛福部國健署之減鹽健康原則，喜愛辛香風味的民眾可落實以下調適策略：
- 淺嚐香氣避免過量飲湯：享用麻辣鍋物時，宜著重於食材涮煮後的香氣吸附，主動克制盛舀濃縮鍋底熱湯的頻率，以大幅截斷隱形高鈉與過氧化油脂的攝入。
- 以天然辛香料取代濃稠沾醬：減少沙茶醬、辣油等高熱量醬料的盛取份量，可改用蔥、薑、新鮮辣椒末、蒜頭佐以適量白醋作為沾料，既能保留鮮明風味，又能降低調味負擔。
- 主動增添高纖蔬菜與優質植物蛋白：點餐時增加深綠色蔬菜、菇類、生鮮豆腐或瘦肉片之比例，減少貢丸、魚餃與油炸豆皮等高鈉加工品；日常料理亦可將花椒粒與生辣椒運用於清炒時蔬，在清爽低鈉的基礎上自然融入香麻層次。
若本身已確診罹患原發性高血壓、冠狀動脈疾病或慢性腎臟病，其全日鈉攝取上限與用藥規劃應嚴格遵循心臟專科醫師及營養師之個別化醫囑。面對麻辣飲食文化，將關注焦點從單純的辣度等級，轉移至食材質地、湯底攝取量以及日常定時量測血壓的健康紀律，方為兼顧味覺享受與心血管穩固的不二法門。
資料來源Nutrients｜重慶成人麻辣飲食與心血管疾病追蹤衛生福利部｜聰明吃火鍋的六項建議
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原文出處：愛吃辣竟能保護心血管？ 2.1萬人研究：心血管疾病風險下降25%
精華 FAQ
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研究指出，在日常飲食中同時攝取花椒與辣椒的人，心血管疾病發病風險較低，HR為0.75，約等於風險下降25%；但單純只吃麻或只吃辣者，未見明顯統計差異。
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研究納入重慶地區21,734名基線無重大心血管疾病的成年人，透過食物頻率問卷分組，並中位數追蹤6.84年，累計記錄641起心血管疾病事件後再進行統計分析。
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因為這是觀察性世代研究，無法證明因果；麻辣飲食常伴隨高鈉、高油與加工食材，若有高血壓、冠心病或腎臟病，更應依醫囑控制鈉攝取並注意整體飲食。