2026-11-24 13:03 潮健康
手機放桌上容易讓人分心？ 研究：關靜音影響有限，「開通知」才是主因
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：手機放桌上且靜音，閱讀理解未明顯下降。
- 重點二：真正干擾專注的是即時通訊通知而非手機本身。
- 重點三：先關通知再拉開距離，較能改善工作與閱讀表現。
潮健康／外電編譯辦公或閱讀時，即使不拿起手機滑動，單純擱置在視線可及的桌面上，是否就會悄悄掠奪專注力、讓人讀不進去？刊登於國際科學權威期刊《科學報告》（Scientific Reports）的一項最新實驗研究指出，相較於完全看不到手機的情境，若僅將手機置於桌面並保持靜音，受試者的閱讀理解能力並未出現顯著下滑。
然而，一旦手機跳出「即時通訊軟體通知」，受試者的閱讀理解測驗成績與主觀理解度便呈現全面性的明顯衰退。研究團隊特別釐清，對於日常工作必須隨時留意緊急來電或值班訊息的族群而言，「手機的存在位置」與「通知的動態干擾」在神經認知層面實為兩種截然不同的生理歷程。
手機放桌上容易讓人分心？ 研究：「即時通知」才是主因此項由研究團隊主導的認知實驗，共計納入36名平均年齡約23歲、平時皆高度使用即時通訊軟體 WhatsApp 的健康成年受試者。為避免受試者原本閱讀速度或理解能力的先天差異干擾數據，試驗採取嚴謹的受試者內設計，讓每位參與者皆輪流經歷三種不同的閱讀情境：
- 視線完全不可見手機（手機移出視線範圍）
- 手機置於視線範圍內，但保持完全靜音且無通知干擾
- 手機置於視線範圍內，且過程中隨機跳出通訊軟體通知
在完成每篇標準化文章閱讀後，研究人員不僅評估參與者主觀自評的「理解充分度」，更透過客觀的測驗題庫精密量化其實際理解分數。監測數據顯示，在「手機收到通知」的條件下，受試者不僅主觀感到思緒斷裂、焦慮指數升高，客觀的測驗答題表現亦顯著劣於其他情境。
反觀手機單純放在視線範圍內但保持靜音時，受試者的閱讀理解表現則與「看不到手機」時無明顯統計落差。此項結果明確表明，破壞大腦認知加工的核心觸發源，主要在於突如其來的外在訊息提示，而非手機本身的物理存在。
高認知負荷閱讀任務下 手機開通知恐引起大腦混亂在進行高認知負荷的閱讀任務時（例如審閱法律合約、學術文獻或商業報表），大腦工作記憶需持續將前文脈絡與後續但書進行邏輯整合。當視線移動至一半時，即便螢幕亮起或震動提示傳來，讀者克制住沒有拿起手機點開，大腦神經迴路仍會不由自主地啟動無意識揣測（如「是誰找我？」或「是否有緊急要事？」）。此種短暫的注意力切換，會迫使原本建立的工作記憶暫時崩解，導致視線重回頁面時必須重新掃描前段文字，進而造成閱讀歷程的斷續與認知負擔加劇。
實驗過程中，研究團隊同步記錄了受試者的腦電波（EEG）、心電圖（ECG）與眼球追蹤軌跡，從多重生理訊號證實通知進入時引發的急性生理喚醒。不過，研究團隊亦客觀指出，此項試驗為實驗室內的短時間閱讀測試，尚未延伸模擬全天候多工辦公環境，亦未針對不同類型應用程式（如社群推播與工作信件）的干擾梯度進行獨立解析。該數據不能作為注意力不足過動症（ADHD）的診斷參照，亦非指稱單次通知即會造成永久性的記憶傷害。
打造低干擾高效工作流！ 專家建議3步驟優化辦公環境對於需要隨時掌握重要動態卻又渴望深度專注的現代人，可參考以下原則循序漸進建立數位防護網：
- 善用系統防護機制，分層過濾非緊急推播：在需要全神貫注審閱資料、核對帳目或撰寫報告前，可啟動手機內建的「專注／勿擾模式」，設定僅放行特定家庭成員或緊急主管的語音來電，其餘社群平台、促銷推播與非急迫群組訊息則暫停即時彈窗。關閉聊天推播並不等同於與外界失聯，卻能有效為大腦保留完整的認知頻寬。
- 分步除錯：先阻斷通知，再評估實體隔離：若關閉通知後，自身仍頻繁出現無意識抓取手機的慣性動作，此時再將手機放置於抽屜內或轉移至身後的置物櫃。將「關閉提示」與「拉開物理距離」分階段測試，有助於精準辨識出最能提升自身專注力調節策略。
- 自主實測環境效能，持續性閱讀困難宜尋求醫療評估：民眾無須刻意下載專注力評測軟體，可挑選兩段長度與難度相當的文字材料各讀十分鐘，分別在「維持原有設定」與「全面關閉非必要通知」的情境下測試，讀後嘗試默寫三項核心關鍵字，藉此客觀檢視周遭環境對自身工作記憶的影響程度。
若在充分排除外在噪音、睡眠充足且環境安靜的前提下，依然長期無法聚焦於文字、閱讀斷續嚴重干擾日常職務與生活節奏，建議前往家醫科或身心科進行全方位認知與神經生理評估，避免單憑短暫的分心體驗為自己貼上過動或專注力缺損的標籤。
資料來源Scientific Reports｜手機可見、訊息通知與閱讀理解實驗
延伸閱讀常滑短影音，會更容易分心和忘東忘西嗎？
睡前滑手機會影響睡眠嗎？醫師談常見問題
原文出處：手機放桌上容易讓人分心？ 研究：關靜音影響有限，「開通知」才是主因
精華 FAQ
-
根據這項實驗，手機只要放在視線範圍內但保持靜音，受試者的閱讀理解成績與看不到手機時沒有明顯差異，顯示物理存在本身並非主要干擾來源。
-
最主要的干擾因素是即時通訊通知。當手機跳出訊息提示時，受試者會出現注意力切換、主觀焦慮上升，連客觀閱讀測驗表現也明顯變差。
-
建議先啟動勿擾或專注模式，過濾非緊急推播，再視情況把手機移出視線範圍；若仍常想拿手機，可分階段測試通知與物理距離哪一項最有效。