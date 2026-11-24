2026-11-24 14:02 潮健康
吃「硬質食物」可幫助減肥？ 研究曝：進食速度變慢50%、攝取熱量更低
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：研究發現偏硬、需多咀嚼的午餐可讓進食速度明顯放慢。
- 重點二：在相同熱量下，硬質餐後2小時飽足感指標高出32%
- 重點三：午後點心時段，吃硬質午餐者攝取的熱量也最低。
潮健康／外電編譯
正中午明明把便當全部吃完，未料短短兩個小時後，午後三點一到又忍不住打開抽屜翻找零食？午後頻繁湧現的嘴饞念頭，關鍵可能在於食物的「物理質地」而非單純的份量多寡。刊登於國際行為營養權威期刊《食慾》（Appetite）的一項交叉試驗指出，在攝取相同熱量的條件下，偏硬且具嚼勁的午餐能促使進食速度顯著放慢，餐後兩小時內的飽足感指標高出32%，且在隨後自由取用點心的情境中，該組受試者攝取的點心熱量亦為各組最低。
吃「硬質食物」更容易減肥？ 研究曝：進食速度變慢50%此項由研究團隊主導的臨床交叉試驗，共計招募43名健康成年男性。為排除個別體質與代謝率差異，試驗採嚴謹的「交叉設計」：每位受試者分別在不同試驗日，攝取四種份量與熱量均經過精準校準的定量午餐。菜單設計涵蓋兩種加工層級，並各自具備「偏軟滑順」與「偏硬富嚼勁」兩種口感，且全體受試者皆必須將餐盤內的食物完整食用完畢。
在維持總熱量一致的前提下，質地差異直接影響了攝食速度：在超加工餐點組別中，偏軟質地的午餐平均每分鐘被攝取61.2克，而偏硬版本每分鐘僅被攝取25.9克，兩者進食速率每分鐘相差近35克。監測數據更進一步顯示，在餐後兩小時的追蹤期間，偏硬組別的累積飽足感綜合指標較偏軟組別顯著高出32%。此項數值源自多個時間點的主觀量表加權整合，反映的是餐後飽腹狀態維持得相對平穩持久。
食用較硬質地食物 攝入熱量顯著低於其他組別為更貼近日常生活型態，研究團隊在午餐結束約兩小時後，安排了無上限的下午茶點心供受試者自由取用，並精密記錄其實際攝入的總熱量。結果顯示，在享用偏硬超加工午餐之後，受試者在點心時段所攝入的卡路里顯著低於其他餐別組別。
此項設計同步客觀記錄了進食速率、餐後飽腹感與後續真實進食量，為午後嘴饞機轉提供了更完整的行為觀察證據。不過，解讀此項試驗時需客觀剖析營養學上的本質分野：研究採用超加工食品作為測試載體，旨在單獨隔離出「質地」對神經回饋的影響，絕非代表超加工食品具備優質營養。試驗並未評估長期心血管指標、體脂肪重分配或慢性發炎反應。
在低加工餐點組別中，耐嚼版本並未與軟質超加工餐拉開壓倒性的飽足感差距，顯示日常一餐是否容易過量攝取，仍受整體膳食纖維、油脂比例、佐餐飲品與當下飢餓程度多重牽動。另一項為期兩週的交叉研究顯示，促使受試者放慢進食速度的菜單確實能減少整日總熱量，但受試者自評的餐前與餐後食慾並未出現顯著落差，顯示生理飽足與心理渴望有時呈現獨立運作。
放慢進食節奏！ 3步驟建立健康咀嚼習慣若欲改善因進食過快導致的午後飢餓感，日常用餐可落實以下調適原則：
- 打造專注用餐儀式，適度提高纖維咀嚼比例：用餐時放下智慧型手機與工作訊息，避免無意識進食。在餐盤中保留需充分咀嚼的天然食材，例如烹調適度的深綠色蔬菜、未精製全穀雜糧（如糙米、燕麥）或豆類，透過自然的咀嚼反饋促使飽足信號傳遞至大腦下視丘。
- 設立進食中途停頓點：用餐進行至一半時主動停頓數十秒，靜心感受胃部充盈感，區分當下是生理尚未滿足，抑或單純因進食慣性而順手清空餐盤。
- 避開高鈉高熱量的堅硬加工地雷：追求咀嚼感切莫誤選肉乾、高溫油炸脆片或硬糖等高能量密度加工品。此類食品含有較高的精製糖與鈉離子，延長咀嚼時間並無法抵銷過量卡路里的代謝負擔。
審視此項研究時需考量其參與對象皆為健康青年男性，其代謝與進食速度在女性或高齡族群中可能存在個體差異。若本身有牙齒咬合困擾、咀嚼肌疲勞、吞嚥機能退化或常有嗆咳病史者，應優先諮詢牙科或語言治療專業以評估合適的食物質地。
資料來源Appetite｜食物口感、餐後飽足與點心攝取的交叉試驗The American Journal of Clinical Nutrition｜吃速與攝取熱量的兩週試驗
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原文出處：吃「硬質食物」可幫助減肥？ 研究曝：進食速度變慢50%、攝取熱量更低
精華 FAQ
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研究主要驗證食物的物理質地是否會影響進食行為，而不只是份量與熱量。結果顯示，較硬、較有嚼勁的餐點會讓受試者吃得更慢，並在後續更不容易攝取點心。
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在超加工餐點組別中，偏硬版本每分鐘僅吃25.9克，明顯低於偏軟版本的61.2克。餐後2小時內，硬質午餐組的累積飽足感指標也比軟質組高出32%。
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建議用餐時專心吃飯、增加需咀嚼的天然食材，並在吃到一半時刻意停頓，觀察飽足感。同時要避開肉乾、油炸脆片、硬糖等高鈉高熱量的堅硬加工食品。