2026-11-24 15:01 潮健康
天冷肩頸越來越僵硬？暖身不足加上工作壓力：3招改善脖子整天緊繃
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：低溫、久坐與工作壓力都會讓肩頸肌肉更緊繃。
- 重點二：天冷先暖身、定時起身活動並調整螢幕與坐姿。
- 重點三：可用溫敷與森林香氣放鬆，但疼痛持續需就醫。
「明明才坐在電腦前半天，脖子就硬得像石頭，轉個頭都覺得卡卡的！」入冬後，不少上班族一早縮著肩膀出門，進辦公室又長時間盯著螢幕，加上工作忙碌、精神緊繃，到了下午，脖子早已僵硬得難以放鬆。低溫、久坐與工作壓力，都可能增加肩頸肌肉負擔。
想改善不適，除了注意保暖，也應定時起身活動、調整姿勢，並透過喜歡的植物香氣營造舒適的休息氛圍。若疼痛持續或伴隨手麻、無力，應尋求醫療評估。
天冷為什麼容易肩頸僵硬？低溫與壓力可能都是原因肩頸僵硬不只發生在戶外工作者身上。對長時間使用電腦的上班族來說，天冷時不自覺聳肩、低頭盯著螢幕，加上趕報告、開會的精神壓力，都可能讓頸部肌肉持續緊繃。
2023年一項瑞典研究追蹤3,843名不同職業的工作者，發現工作期間經常暴露於寒冷環境的人，日後出現肩頸疼痛的風險較高，顯示低溫可能是影響肩頸健康的因素之一。
此外，長時間使用電腦、姿勢不良及心理壓力，也可能增加頸部肌肉負擔。例如上班族一忙就連續坐好幾個小時，頭部前傾、肩膀緊縮，又缺乏適度活動，便容易讓肩頸越來越僵硬。
肩頸緊繃怎麼辦？3個日常習慣幫助放鬆改善肩頸僵硬，關鍵不只是保暖，更要減少長時間固定姿勢。
- 1. 先暖身，再開始工作： 天冷時注意頸部保暖，坐下前可輕輕轉動肩膀、活動手臂，避免突然大幅度扭轉脖子。
- 2. 定時起身，調整工作姿勢： 每隔一段時間離開座位，走動並舒展肩頸。螢幕調整至適當視線高度，減少長時間低頭與聳肩。
- 3. 下班後安排溫熱放鬆： 可依個人舒適度使用溫熱敷墊，隔著毛巾溫敷約15至20分鐘，避免過熱。搭配規律活動與充足睡眠，減少疲勞累積。
若疼痛持續惡化，或伴隨手麻、無力、發燒等症狀，應就醫確認原因；外傷後劇痛或明顯神經症狀則需儘速就醫。
透過天然香氣打造冬日森林放鬆氛圍天冷加上工作壓力，容易讓人不自覺聳肩、緊繃。下班後除了適度活動肩頸，也可以利用溫暖的森林香氣，為忙碌一天的自己營造舒適的休息空間。
台灣紅檜精油蒸餾自木材，含α-蓽澄茄醇等成分，散發沉穩木質與森林樹脂香；黑胡椒精油蒸餾自果實，常含β-石竹烯，具有溫暖辛香；苦橙葉精油蒸餾自葉片與嫩枝，常含芳樟醇與乙酸芳樟酯，帶有清新綠葉花香。實際成分依批次而異。
全有機品牌沐禾芳療創辦人張元霖溫馨提醒，精油應依植物來源、化學成分與個人香氣喜好選擇。面對冬季肩頸緊繃，仍應以保暖、調整姿勢及適度活動為主，植物香氣則能陪伴下班後的休息，讓生活節奏逐漸放慢。以下推薦結合森林木質、溫暖辛香與清新草本氣息的空間香氣配方。
「冬日森林舒展」空間香氣配方
- 台灣紅檜精油：2滴
- 黑胡椒精油：1滴
- 苦橙葉精油：1滴
以上4滴為香氣搭配比例，實際使用可依喜好減量。可取1至2滴調配好的精油，滴於專用木質擴香片或無香擴香掛飾上，懸掛於書桌旁或居家休息角落，讓溫暖的森林木質香自然散發。建議選擇通風良好的位置，並依香氣濃淡調整用量，為冬日休息時光增添舒適氛圍。
注意事項： 擴香用品應避免直接接觸肌膚、衣物與家具，並遠離火源及孩童、寵物可觸及處。氣味敏感者及特殊族群應審慎使用，若感到不適應立即停止。
挑選精油別只聞香氣，來源與成分同樣重要選購精油時，應確認植物學名、萃取部位、產地、批次及GC/MS成分分析報告。ECOCERT、USDA Organic與歐盟有機規範等認證，可依驗證範圍作為品質管理參考，但不代表具有醫療療效。
健康管理師張恆恩最後也分享：天氣寒冷時，部分民眾可能感到肩頸僵硬、緊繃或痠痛，這些不適也可能與長時間維持固定姿勢、活動量不足及生活壓力有關。肌肉與關節的正常功能，和日常身體活動、姿勢習慣及休息品質息息相關。
除了認識保暖與適度活動的重要性，個人喜好的植物香氣也能作為日常生活中的感官體驗，增添環境的舒適氛圍。透過了解這些生活因素與身體感受的關係，有助於建立正確的肌肉骨骼健康觀念。
免責聲明： 本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
延伸閱讀：Black Pepper 黑胡椒精油∣活絡筋骨∣驅寒．Petitgrain 苦橙葉精油∣平衡．Benihi 台灣紅檜精油 ∣ 山林沉靜 ∣ 清心定神．冷天必備：黑胡椒精油改善代謝、肌肉痠痛與感冒支持．檜木只有七種？台灣獨占兩種的秘密與紅檜精油的療癒力量
參考資料：
原文出處：天冷肩頸越來越僵硬？暖身不足加上工作壓力：3招改善脖子整天緊繃
精華 FAQ
-
天冷時容易不自覺聳肩縮頸，加上久坐盯螢幕、姿勢不良與工作壓力，會讓頸部肌肉長時間維持緊繃狀態，進而增加肩頸痠硬與不適的機會。
-
建議先做好頸部保暖並簡單暖身，工作時每隔一段時間起身走動、舒展肩頸，調整螢幕高度與坐姿，下班後可用溫敷搭配規律活動與充足睡眠。
-
若肩頸疼痛持續惡化，或合併手麻、無力、發燒等症狀，甚至是外傷後劇痛或明顯神經症狀，就不應只靠保暖或放鬆處理，應儘速接受醫療評估。