2026-11-20 22:18 柳靖
在竹科，最好相處的同事是機器人：FAB 生產線，底層人踩人
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：竹科科技業與FAB內部存在明顯鄙視鏈與階層壓力。
- 重點二：技術員圈子人踩人，學歷、資歷與人際站隊都很關鍵。
- 重點三：作者認為AGV機器人比人可靠，因為它不記仇也不背後傷人。
20 多年前，我在竹科聯電 8AB 廠當技術員。在那座半導體工廠裡，跟我最合得來的，是一台運晶片的 AGV 機器人。什麼是 AGV？有點像現在餐廳裡的送餐機器人，載著晶片盒在無塵室裡來來回回。
▋科技業一層踩一層的鄙視鏈
台灣的科技業，就是一條鄙視鏈。在矽谷工作的人，看不起其他美國科技業的人；在美國工作的人，看不起在台灣工作的人；在竹科工作的人，看不起南科工作的人。就這樣一層一層往下，上游廠商看不起中游，中游看不起下游。
學歷也能拿來比。電機系排最前面，海歸景觀第一排，鍍金的學歷、一流的人才；接著是台清交成，再來是私立的頭、國立科大的尾巴。
你以為鄙視鏈最底層的技術員，就會平起平坐，像天堂裡大家拿著長筷子互相餵食？錯，大錯特錯！正因為技術員什麼都沒有，所以更要明爭暗鬥、背後插刀。
我待過的技術員圈子是這樣排的：科大畢業的看不起國立專科畢業的，國立專科看不起私立專科，最底層沒有存在感的小螞蟻，是高中職畢業的。我當時就在最底層，也因為在最底層，所以看得最清楚公司裡人踩人、人吃人的樣貌。想當領班，至少要專科學歷，還要懂一點半導體設備操作，看得懂操作英文。
▋領班之外，還有副領班、地下領班
技術員九成九是女生，女人卻最愛為難女人。遇到好師傅，很快就能上線；遇到壞師傅，三個月試用期都熬不過，最後離職還被說：抗壓性差。我的領班假日約大家去她頭份的家吃蛋糕，先拉攏人心；副領班跟領班不合，通常趁領班不在就去跟上層打小報告。
最讓我意外的，是「地下領班」。她們多半是工號很前面、做了二、三十年的大姐，能力不見得比新人好，卻最懂得耍心眼。生產線上真正說了算的，常常是這些地下領班，新人想撐下去，得先學會看她們的臉色。
▋一句稱讚，也能變成刺
有一次中午吃飯，我對一位資深的姐姐說：「阿琴姐，妳今天穿得很漂亮。」她馬上拍桌翻臉：「那妳的意思是，我以前都穿得很醜囉？」我直到現在都不知道她心裡在想什麼。
在 FAB 裡，妳跟誰講話、有沒有出錯、有沒有偷吃東西、廁所上多久，看起來人性化管理，其實背後都有人盯著。那裡是八卦的集散地。
▋那台 AGV 機器人，是我最好的朋友
當時我最喜歡 AGV 機器人。它運晶片的時候常擋住我的位置，可是我知道它下一步要往哪裡走。我的大屁股不小心撞到它，它叮咚叮咚叫幾聲，按下繼續鍵，它就繼續走。它不記仇，也不會在背後說我什麼。人心難測，人畢竟不是機器。
▋底層社會，為什麼特別擠？
後來我念到研究所，我才知道人跟人之間可以互相尊重。底層的世界太擠了，位置少、看不見出口，每個人都睜大眼睛找你的弱點，好踩著你往上爬。
在竹科，進去的那一刻，位置就排好了；想換位置，只能跳出那個圈子，重新洗學歷、洗經歷。
人生而自由，卻無往不在枷鎖之中。工廠的門每天都會打開，可是被鎖住的人，忙著替彼此上鎖。
精華 FAQ
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他感受到的是層層分明的鄙視鏈與高度壓力的人際競爭，從工作地點、學歷到職務都被拿來比較，底層技術員之間甚至也充滿明爭暗鬥與互相踩踏。
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因為技術員多數是女性，彼此在有限位置裡競爭更激烈，遇到好師傅能順利上線，遇到壞師傅則容易被刁難；領班、副領班與資深大姐也常形成派系。
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因為AGV雖然常擋到他的工作路線，卻只會依程序前進，不會記仇、背後說人或搞小動作。相較於複雜難測的人際關係，機器人反而更單純可靠。
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