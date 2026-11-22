AI重點 文章重點整理： 重點一： 陳梅慧專長虛擬貨幣金流調查，協助檢警追查多起詐騙案件。

陳梅慧專長虛擬貨幣金流調查，協助檢警追查多起詐騙案件。 重點二： 她在接受複訊後返家途中，遭國道連環追撞不幸身亡。

她在接受複訊後返家途中，遭國道連環追撞不幸身亡。 重點三：生前留下的幣流報告，後續仍協助警方查出更多被害人與贓證物。

▋凌晨的國道車禍，奪走了一位打詐調查師的生命

2024年12月4日凌晨，國道一號北上77.7公里處，發生六車連環追撞事故。

起初，這是一則深夜交通事故新聞。直到死者身分曝光，外界才開始關注這場車禍背後的故事。

其中一人，是陳梅慧。

享年39歲。

在一般民眾眼裡，她或許陌生；但在虛擬貨幣金流調查領域，她已累積不少實績。媒體及網路社群稱她為「打詐女神」。

這個稱號背後，是她曾協助檢警追查的複雜金流，以及那些等待查明資金去向的詐騙案件。

▋她看得懂別人看不懂的黑暗路徑

別人看到的是一串串虛擬貨幣地址、複雜轉帳紀錄、跨境跳轉的錢包節點。

她試著從這些資料中找出資金流向、相關帳戶之間的關聯，以及犯罪集團可能使用的洗錢途徑。

有人靠暴力搶錢，有人靠話術騙走退休金，也有人利用加密貨幣轉移犯罪所得。

陳梅慧的專業，就是從複雜的交易紀錄中尋找線索，協助檢警追查資金。

這些年社會對詐騙之所以如此憤怒，原因很簡單，被騙走的往往是一個家庭多年累積的資產。

▋兩場相距800公尺的車禍，改變了她的歸途

這起事件最令人難受的，是接連發生的兩場事故。

2024年12月4日凌晨，陳梅慧在台中地檢署接受複訊後離開。

據媒體引述檢方說明，她約在凌晨1點37分結束複訊，隨後搭乘車輛北返。

同一天凌晨2點23分，國道一號北上76.9公里處發生車禍，造成一死三傷。

傷者之一，是媒體報導曾具有四海幫背景的郝廣民。

前方事故造成車流回堵，約800公尺外的77.7公里處，也受到影響。

陳梅慧搭乘的Uber媒合車輛，因前方回堵停等在內側車道，隨後遭後方車輛追撞。

她因此不幸身亡。

事故發生後，曾有媒體推算，如果她能提早幾分鐘離開地檢署，或許就能避開這場事故。

但不同報導對事故時間的記載並不完全一致，這項推算也沒有獲得司法調查確認。

我們無法知道，換一個出發時間，結果是否真的會不同。

能確定的是，兩場相距約800公尺的事故，讓她的歸途成了人生最後一段路。

▋她最後一次離開地檢署，是以犯罪嫌疑人身分接受調查之後

更令人唏噓的是，她那晚出現在地檢署，是因為涉及一起洩密案件。

陳梅慧曾長期協助檢警分析虛擬貨幣金流。

在「阿福錢包」相關案件中，刑事局謝姓偵查員未經報備，將數十份詐騙被害人的警詢筆錄上傳雲端，提供陳梅慧協助分析金流。

然而，被害人筆錄涉及個人資料與偵查資訊，資料的取得、傳遞和使用，都有法律規範。

檢方在偵辦其他案件時，發現相關筆錄出現在涉案人士掌控的雲端資料夾，因而展開調查。

陳梅慧與相關人員接受調查時，曾說明資料是供內部分析使用，並否認將資料向外洩漏。

2025年4月29日，台中地檢署偵查終結。

陳梅慧因已死亡，依法獲不起訴處分；謝姓偵查員及另外兩名相關人員則獲緩起訴處分。

這起案件留下了一個值得思考的問題。

當詐騙金流已經跨越國界，犯罪手法不斷翻新，執法機關該如何與民間專業人才合作，才能同時兼顧偵查效率、個資保護與程序合法？

協助打擊犯罪的目的值得肯定，但被害人的資料安全，同樣需要受到保護。

那天凌晨，陳梅慧結束複訊後踏上歸途。

卻再也沒能回到家。

▋她到底強到什麼程度

陳梅慧生前任職XREX，從事區塊鏈金融犯罪調查工作。

她參與分析的案件之一，是「阿福錢包」相關詐騙金流。

根據媒體報導，該案涉及的金流規模約330億元。

不過，這個數字指的是案件偵辦中所描述的金流規模，不能直接當成被害人損失或已查扣的犯罪所得。

當時報導另指出，檢方已清查162名被害人，詐騙金額約3億4,236萬餘元，並查扣約700萬餘元的虛擬貨幣。

光是想像這些資金如何流動，就足以讓多數人頭痛。

這類案件最難的地方，是資金可能跨境流動，經過多次轉移，增加追查難度。

今天在台灣，明天可能轉往海外，再經過不同交易平台與錢包地址。

一般人看到資料像天書。

她的工作，就是協助把這些複雜紀錄整理成可供偵查的線索。

除了阿福錢包相關案件，她也曾協助釐清「創意私房」兒少性剝削案，以及「88會館」相關地下匯兌案件的金流。

很多被害人可能根本不認識她，卻有機會因為她提供的專業分析，讓檢警更接近那些被轉移的資金。

在守護資產的世界裡，金流與房產有一個共同點：它們都可能承載著全家人數十年歲月堆疊出的安全感。

一旦崩塌，失去的不只是數字，還可能影響一個家庭原本的生活安排。

很多人一生最大的資產，未必是帳戶裡的現金，也可能是那間房子背後數十年的努力。

當詐騙發生時，損失往往還會延伸到家庭的生活、信任與未來規劃。

▋車禍後，陰謀論迅速炸開

這樣一位長期協助追查詐騙金流的人，突然死於國道追撞，外界第一時間出現許多猜測。

是不是滅口？是不是查到不該碰的人？是不是有人希望她閉嘴？

各種說法滿天飛。

但檢方調查後，並未發現支持蓄意追撞或謀殺說法的證據。

肇事的徐姓司機徐安德，當時從事機場接送工作，車上載著準備前往桃園機場的乘客。

根據法院審理資料，徐男事故前的車速約為每小時106至108公里，超過該路段每小時100公里的速限。

當前方車流因事故回堵時，他未能及時採取適當措施，最終追撞前方車輛。

部分媒體曾提及駕駛輔助系統關閉的情況，但目前公開資料尚不足以確認具體操作細節及其與事故的因果關係。

2025年8月，新竹地方法院依過失致死罪判處徐男有期徒刑2年4月。

案件上訴後，2026年11月10日，台灣高等法院二審改判2年3月，仍可上訴。

判決有了新的進展，但一位專業調查人才的生命已無法挽回。

▋她離開後，留下的分析報告仍在發揮作用

最令人感慨的後續，發生在2025年7月。

刑事局公布，專案小組透過陳梅慧生前留下的幣流分析報告，繼續溯源追查，清查出220名被害人，涉及損失金額超過1.5億元。

警方並查扣118萬顆泰達幣等贓證物，市值超過1億元，後續規劃透過相關機制返還被害人。

這項成果由台中地檢署指揮，刑事局、台中市刑大及南投縣警局等單位共同偵辦完成。

其中，陳梅慧生前留下的分析資料，成了後續追查的重要線索。

必須注意的是，1.5億元是清查出的被害人損失金額，並不代表這筆錢已經全部追回或返還。

但即使如此，這項成果依然令人動容。

因為她的人已經不在了，她留下的專業成果卻仍在協助警方追查犯罪所得。

對被害人而言，每一筆成功查扣、未來有機會返還的資金，都可能關係到生活費、頭期款、退休準備金，甚至重新安排生活的可能。

她無法親眼看見後續的偵辦成果。

但她留下的線索，仍在發揮作用。

▋同一個社會，兩種令人感慨的畫面

2025年11月5日前後，社會上出現另一則引發討論的新聞。

台北地檢署偵辦太子集團相關案件，於11月4日展開搜索，查扣超過45億元的資金及資產，包括豪宅、名車等。

隨後，多名涉案人員在偵查程序中，以數萬元至數十萬元不等的金額交保。

相關消息曝光的時間，恰好接近陳梅慧40歲冥誕。

兩件事在網路上被放在一起討論，引發不少人對打詐成效及司法制度的感慨。

不過，交保是刑事程序中的強制處分決定，並不代表涉案人員已經被認定有罪，也不等於案件就此結束。

交保金額的高低，還涉及逃亡、串證及其他程序風險的評估，不能直接拿來與查扣資產總額比較。

即使如此，這些新聞仍讓人想到一個問題。

當詐騙案件涉及龐大金流，社會該如何確認犯罪所得受到有效追查，被害人的財產權益也能獲得保障？

而在房產交易現場，信任一旦出問題，往往也可能讓一個家庭多年的努力瞬間受損。

價格可以再談，損失可以設法彌補，信任受傷後，能不能修復是一回事；即使能修復，也很難回到原來的模樣。

▋她留下的，不只是傳奇

陳梅慧生前投入虛擬貨幣金流調查，讓人看見追查犯罪所得的重要性。

詐騙集團可以不斷更換車手、帳戶與話術，但只要犯罪所得仍在流動，就有機會透過金流分析尋找線索。

抓到車手，只是偵辦工作的一部分。

追查資金去向、及時凍結犯罪所得，才能進一步降低被害人的損失，並打擊詐騙集團的運作能力。

陳梅慧留下的工作成果，也讓我們看見民間專業人才參與犯罪偵查的價值，以及建立合法、安全合作機制的必要。

對從事資產服務工作的人來說，這件事同樣值得思考。

完成交易固然重要，協助客戶辨識風險、確認交易資訊與資金安全，也是專業服務不可忽略的一環。

畢竟，一個家庭累積資產需要很多年，遭遇詐騙時，卻可能在短時間內蒙受重大損失。

陳梅慧的人生終點，停在2024年12月的國道凌晨。

但她留下的分析報告，仍協助警方找出更多被害人與犯罪金流。

她沒能完成的歸途，成了許多人記住她的原因。

而她留下的專業成果，仍在為那些等待追回財產的人，提供一線希望。

——萬家鄉