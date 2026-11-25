2026-11-25 10:02 潮健康
168斷食改善脂肪肝？ 臨床試驗解答：與單純飲食調整效果「差異不大」
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：12週168斷食搭配地中海飲食，肝脂下降但未勝過對照組。
- 重點二：197名受試者分組後，早晚進食或自選時段效果差異不大。
- 重點三：體重減少5%以上者，肝脂降幅明顯較未達標者更佳。
潮健康／外電編譯
為了逆轉健檢報告上的脂肪肝紅字，非得強忍飢餓、苦撐到正午才敢吃下第一餐？風靡全球的「168間歇性斷食」常被視為減脂控糖的熱門策略，然而刊登於歐洲肝臟研究學會官方期刊《JHEP報告》（JHEP Reports）的一項最新隨機臨床試驗指出，在全體受試者皆接受以地中海飲食為核心的衛教指導下，額外執行為期12週的168斷食，其肝臟脂肪含量的降幅並未顯著優於單純進行飲食調整的對照組；無論將每日8小時進食窗口設定於晨間、晚間或由個人彈性自選，各組間的肝脂改善幅度皆無拉開顯著差距。
168斷食改善脂肪肝？ 研究：未顯現額外優勢此項研究共計納入197名體重過重或肥胖的成年受試者，隨機劃分為四大組別：三組限時進食組分別採取「早進食窗口」、「晚進食窗口」或「由受試者依生活型態自選時段」的8小時進食原則（其餘16小時嚴格禁食熱量），對照組則維持常規進食節奏，未額外設定時間限制。值得注意的是，全體四組受試者均接受了完全相同的生活型態介入課程，內容涵蓋以植物性原型食物為基底的地中海型飲食架構、餐次規劃、生理飢餓與飽足感辨別，以及營養標示判讀等實用技巧。
在評估指標方面，研究團隊揚棄了易受水分與肌肉容積干擾的單純體重磅秤或肝功能抽血指數，全面採用高階磁振造影（MRI）精密定量受試者的肝臟實質脂肪比例。歷經為期12週的介入後，各限時進食組與各自試驗前的基線數據相比，肝臟脂肪比例確實均呈現具體下降；然而，與單純接受飲食衛教的對照組橫向比對，三個限時進食組的肝脂降幅均未顯現額外的優勢。此項數據表明，在受控的營養介入背景下，限制進食時間窗口並未對肝細胞內脂肪的清除速率產生壓倒性的加乘效應。
呼應權威期刊大型試驗！ 飲食質地與總熱量為護肝基石此項發現並非單一案例，其結論呼應了2023年刊登於國際醫學期刊《JAMA Network Open》的TREATY-FLD隨機試驗。該試驗追蹤88名合併肥胖與脂肪肝的成年受試者達一年之久，比對限時進食與常規熱量限制的效果，最終同樣觀察到兩組受試者的肝臟脂肪均獲得實質改善，而限時組亦未展現額外的肝脂清除成效。
兩項獨立研究的介入模式雖有細部差異，卻共同指向核心事實：當日常飲食品質已成功優化並達成熱量控制時，刻意緊縮進食時程對肝臟實質代謝的影響相對微弱。
研究團隊進一步執行次級分群分析，將受試者依據減重成果劃分：在12週內總體重減輕達5%以上的族群，其肝臟脂肪的絕對降幅，較未達減重門檻者顯著多出2.6個百分點。此項分析揭示了體重管理與肝臟脂質沉積之間的直接關聯；不過，此分析屬於探索性次級觀察，研究週期亦為中短期評估，尚無法直接推估不同飲食模式對於長期肝臟纖維化進程與肝硬化風險的遠期防護差異。
在實際生活情境中，限制進食窗口的效益主要源自「被動剔除額外熱量」——例如原本習慣在深夜飲酒或攝取高熱量宵夜的個體，提早結束進食能順勢阻斷高油高糖的攝入；然而，對於夜間工時較長或生活作息緊湊的族群而言，為了在8小時內勉強塞入足量營養，反而容易引發消化道負擔，其長期生活順應性往往不及定時定量的主流作息。
擺脫脂肪肝從日常開始！ 歐洲肝臟學會指引揭3步驟護肝若在常規健檢中發現輕重度脂肪肝，無須在第一時間極端跳過早餐，建議依循以下原則由淺入深建立永續的護肝生活：
- 優先截斷隱形液體糖分，升級主食結構：日常改善可從戒除含糖手搖飲著手，逐步替換為無糖茶飲或純水；正餐應減少精製白米與油炸肉品的搭配比例，主動添補深綠色蔬菜、豆製品或優質植物油，在台灣在地飲食中無痛落實地中海型飲食原則。
- 以穩定減重5%為起步門檻：依據歐洲肝臟研究學會（EASL）、歐洲糖尿病研究學會（EASD）與歐洲肥胖研究學會（EASO）發布的最新臨床聯合指引，針對體重過重的代謝功能異常相關脂肪性肝病（MASLD）患者，持續且穩定地減輕初始體重至少5%，即為有效促使肝脂肪消退、改善胰島素阻抗的黃金目標。
- 特殊慢性病患應避免極端空腹，定期評估纖維化風險：若本身合併第2型糖尿病、正接受胰島素注射或使用特定促胰島素分泌降血糖藥物者，切勿未經醫囑貿然拉長禁食時間，以免誘發急性低血糖危機。初次發現脂肪肝者，宜攜帶完整報告前往家醫科或肝膽腸胃科就診，由專科醫師同步評估空腹血糖、血脂譜系、飲酒習慣與肝纖維化指標（如FIB-4指數）。
體重計上的數字下降固然值得欣慰，但肝臟實質健康的修復需要全面性的代謝支持。相較於每日勉強計算16小時的飢餓刻度，挑選一項能自然融入日常工作節奏、下個月依然能夠持之以恆執行的飲食改良策略，方為遠離脂肪肝威脅最穩健的科學之道。
資料來源JHEP Reports｜197 人限時進食、肝脂肪與肝臟健康試驗JAMA Network Open｜TREATY-FLD 一年隨機試驗EASL、EASD、EASO｜MASLD 聯合臨床指引
延伸閱讀脂肪肝吃番茄有用嗎？79 人試驗觀察到哪些變化
健檢紅字有脂肪肝，沒症狀需要處理嗎？
原文出處：168斷食改善脂肪肝？ 臨床試驗解答：與單純飲食調整效果「差異不大」
精華 FAQ
-
研究指出，在所有受試者都接受地中海飲食衛教的前提下，額外執行12週168斷食，肝臟脂肪下降幅度並未顯著優於單純飲食調整的對照組。
-
研究納入197名過重或肥胖成人，分成早進食、晚進食、自選時段3組限時進食組，以及1組常規進食對照組，4組都接受相同的地中海型飲食與生活型態指導。
-
文章建議先減少含糖飲料與精製飲食，改採較接近地中海型飲食，並以穩定減重至少5%為目標；若合併糖尿病或用藥，則不宜自行長時間空腹。