2026-11-28 10:01 潮健康
穿「緊身內褲」危害男人性福？ 研究：更容易早洩、精子品質恐下降
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：大型研究發現常穿緊身內褲者早洩比例較高。
- 重點二：緊身組精液量、活動力與正常形態皆較弱。
- 重點三：研究屬橫斷面觀察，不能直接推論因果關係。
潮健康／外電編譯
貼身俐落的衣物雖然能凸顯體態，但在親密時刻是否可能悄悄影響男性雄風？刊登於國際權威期刊《亞洲男性學雜誌》（Asian Journal of Andrology）的一項逾2.6萬人大型橫斷面研究指出，相較於習慣穿著寬鬆內褲的男性，自報常穿緊身內褲者在早洩量表篩檢達到臨床門檻的比例顯著偏高（30.8%對比23.2%），勝算比高出約1.40倍。
穿「緊身內褲」危害性福？ 研究：比穿寬內褲更容易早洩過往探討男性內褲貼身程度時，醫界焦點多集中於陰囊局部溫度升高對精子製造與活動力的負面衝擊。此項研究則進一步將射精控制力與勃起表現納入評估範疇，使生活穿著習慣與男性性功能之間的隱形關聯浮上檯面。
此項由研究團隊執行的調查，共計納入26,836名因生育評估需求前往門診就診的男性受試者。研究人員依據日常穿著習慣，將其劃分為常穿緊身內褲組（共5,615人）與常穿寬鬆內褲組（共21,221人）。在完成精液常規分析之餘，團隊運用標準化早洩與勃起功能障礙問卷進行篩檢比對。
數據顯示，緊身組在早洩問卷達到異常門檻的比例為30.8%，寬鬆組則為23.2%，兩者相差7.6個百分點；在多變數統計模型校正部分干擾因子後，緊身組的早洩勝算比為1.40。審視此項數據時需客觀理解：此勝算比屬於整體就診樣本的相對統計關聯，數值主要源自接受生育檢查的特定問卷結果，臨床上宜將其視為流行病學篩檢線索，而非代表所有穿著緊身內褲者皆會面臨此種轉變。
精液品質同步呈現差異！ 「局部悶熱」恐是主因？在生殖機能方面，研究團隊觀察到緊身組的多項精液指標表現相對偏弱，包含整體精液量、精子活動力以及正常形態精子比率皆呈現較低水準。陰囊缺乏良好散熱空間所引發的熱蓄積效應，為精子生成受阻提供了合理的病理學解釋路徑。
然而，精液品質的變化與射精控制的神經調控機轉具備不同的生理路徑。精液分析異常主要反映睪丸造精功能，而射精速度則涉及中樞神經血清素濃度、周邊神經敏感度以及心理壓力等多重調控因素，現有證據尚不足以斷定局部悶熱會直接造成射精控制機能減損。
此外，兩組受試者在生活型態與既往病史層面原本即存在結構性差異：緊身組族群中吸菸、飲酒的比例偏高，且具備精索靜脈曲張或慢性攝護腺炎病史的人數亦相對較多。此項研究屬於橫斷面回溯觀察，未將受試者隨機分配更換內褲款式，亦未追蹤換穿寬鬆衣物後的長期功能轉變，因此不宜將特定門診數據直接推論為全體健康男性族群的必然結果。
早洩評估重在反覆性與困擾度！困擾數月應及早就醫在兩性親密關係中，偶發性、單次的提早射精通常源於心理緊張、過度興奮或近期身心疲累，屬於人體自主神經的正常反應，無須為單一事件過度焦慮。依據美國泌尿科醫學會（AUA）與北美性醫學學會（SMSNA）的臨床指引，專業醫師在評估早洩時，主要依循「射精控制力是否顯著缺乏」、「此種情況是否反覆且持續發生」，以及「是否對個人或伴侶雙方造成深層心理困擾」等核心維度。
若自覺性生活表現出現持續性變化，可參考以下原則尋求協助：
- 優先更換舒適透氣衣物：日常穿著若頻繁引發下體勒壓、摩擦或悶熱不適，主動換穿純棉、透氣性佳且剪裁寬鬆的內著，能有效改善陰囊微環境，提升日常生活的整體舒適度。
- 客觀記錄發作特徵與伴隨症狀：就診時向專科醫師詳細說明困擾發生的確切時間點、是否伴隨陰莖勃起硬度維持困難（勃起功能障礙），或近期是否存在排尿灼熱、下腹悶脹等泌尿道發炎徵兆，有助於醫師迅速鑑別潛在病灶。
若性功能困擾已持續數週甚至數月，應主動掛號泌尿科或男性健康門診進行結構性與神經性檢查。藉由專業評估釐清生理結構、攝護腺健康與荷爾蒙指數，遠比自行揣測服裝因素更能精準重拾健康與生活自主權。
資料來源Asian Journal of Andrology：接受生育評估男性的內褲穿著、精液指標與性功能研究美國泌尿科醫學會與北美性醫學學會：射精障礙臨床指引
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原文出處：穿「緊身內褲」危害男人性福？ 研究：更容易早洩、精子品質恐下降
精華 FAQ
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研究指出，常穿緊身內褲的男性，早洩問卷達到異常門檻的比例較高，且精液量、精子活動力與正常形態比例也較差，顯示兩者存在統計關聯。
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在26,836名受試者中，緊身組早洩異常比例為30.8%，寬鬆組為23.2%，相差7.6個百分點；校正其他因素後，緊身組勝算比約為1.40。
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因為這是橫斷面回溯觀察研究，受試者本來就有吸菸、飲酒、精索靜脈曲張等差異，未隨機分配或長期追蹤，所以只能當作流行病學線索。