2026-11-28 11:01 潮健康
熬夜完補眠總是睡不久？ 研究：夜班者更容易淺眠，睡眠時間拉長也難救
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：模擬夜班4天後，受試者白天總睡眠時間明顯縮短。
- 重點二：生理時鐘若成功後移，白天睡眠更長且結構較穩定。
- 重點三：單純延長補眠時間，不等於大腦能獲得等比例修復。
潮健康／外電編譯
剛熬夜工作完或下大夜班時，睏意鋪天蓋地，恨不得立刻倒頭大睡，未料返家躺平後短短數小時便悠悠轉醒，甚至在正午時分毫無睡意？刊登於《Sleep》的一項最新住院實驗研究指出，在模擬連續夜班的作息下，受試者於白天的總睡眠時數顯著縮短，且入睡後的中途覺醒時間明顯增長；而體內生理時鐘能夠成功後移的個體，其白天的實際睡眠時數較長，睡眠結構也更為完整穩定。
熬夜完補眠總是「睡不久」？ 研究：輪班者淺眠風險更高此項由專業研究團隊主導的住院試驗，共計招募19名平均年齡38歲的健康成年受試者（其中包含10名女性），於高規格控制的睡眠實驗室中進行為期8天的連續監測。受試者首先按照原有的規律日行作息就寢一晚作為基準對照，隨後將就寢與起床時間一次性大幅後移8小時，展開為期連續4天的模擬夜班生活。
研究團隊在標準昏暗光線環境中，精密測定受試者體內的「昏暗光線褪黑激素分泌起始時間點」（DLMO），藉此比對調整班表前後的中樞神經時序偏移量。數據顯示，部分受試者體內的褪黑激素分泌起始點順利隨新作息後移，成功跟上夜班節奏；然而，另一部分個體的內在節律依然固守原有的晝夜規律。同時，研究團隊全面導入多頻道睡眠生理檢查（PSG）進行客觀波形記錄，藉此精準量化深層睡眠與腦波變化，排除主觀回報的感受偏差。
在連續4天的模擬夜班結束後，多頻道睡眠生理數據顯示，受試者於白天的總睡眠長度顯著縮減，且入睡後清醒的總時數遠高於基準夜晚。深入分析指出，生理時鐘向後適應程度越高的受試者，其在床上躺臥的時間轉化為實質熟睡的比例顯著偏高，且具備較長比例的快速動眼期（REM）。
此外，腦波中維持較多慢波睡眠（深層睡眠）的個體，在後續進行的認知圖形辨認測驗中表現較為優異，主觀的日間嗜睡困擾亦隨之減輕。
單純拉長補眠時間 不代表大腦能「等比例修復」美國國家職業安全衛生研究所（NIOSH）曾提出睡眠調控的雙歷程架構，將其解析為兩股相互消長的生理力量：
．睡眠恆定驅動力（歷程S）：個體清醒的時間越持久，大腦累積的腺苷等促睡物質濃度越高，入睡需求便越顯著。清晨剛下夜班時，此股高漲的驅動力足以促使人體迅速入睡。
．生理時鐘警醒訊號（歷程C）：下視丘視交叉上核所主導的中樞時鐘，會在日間特定時段持續釋放高強度的覺醒信號以維持警覺。即便夜班後極度疲累，一旦進入白天時段，強大的覺醒驅力便會強行將大腦喚醒，導致睡眠被迫中斷。
上述生理機轉闡明了輪班工作者常面臨的矛盾狀態：單純拉長臥床補眠的時間長度，並不保證大腦能等比例獲得深層修復，核心關鍵在於生理時鐘能否與作息達成實質同步。
睡眠破碎問題如何緩解？ 下班返家戴「太陽眼鏡」竟有奇效審視此項研究時需考量其局限性：試驗樣本共計19人，且處於無家庭照顧責任、免除通勤疲勞與排除真實職場工作壓力的嚴格實驗室環境中；連續4天的模擬期主要呈現急性時序轉換的適應動態，現有數據主要確認體內節律與睡眠品質之間的生理關聯，尚無法提供一套適用於全體輪班族群的單一通用光照作息方案。
若在實務輪班生活中面臨白天早醒與睡眠破碎困擾，NIOSH 建議可透過科學調節策略改善睡眠環境：下夜班返家途中配戴防紫外線深色太陽眼鏡，以減少晨間強烈日照對大腦中樞的過度刺激；就寢時運用完全遮光窗簾與抗噪耳塞營造模擬黑夜環境。維持臥室涼爽安靜並建立穩定的就寢儀式，有助於協助神經系統逐步適應生活節奏，為身體爭取更充足的修復餘裕。
資料來源Sleep：生理時鐘適應與模擬夜班的睡眠實驗美國 NIOSH：夜班後怎麼安排睡眠美國 NIOSH：想睡的需求與生理時鐘不同步美國睡眠醫學會：輪班工作睡眠障礙臨床指引
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原文出處：熬夜完補眠總是睡不久？ 研究：夜班者更容易淺眠，睡眠時間拉長也難救
精華 FAQ
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研究發現，在模擬連續夜班後，受試者白天的總睡眠時間明顯縮短，且入睡後中途覺醒時間增加，代表睡眠更容易被切碎，不一定能真正睡深睡久。
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因為除了睡眠需求外，生理時鐘也會在白天發出強烈覺醒訊號，若內在節律沒有跟著夜班後移，即使躺更久，也可能被迫早醒，難以獲得完整修復。
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文章建議下班返家可戴深色太陽眼鏡減少晨光刺激，睡覺時用遮光窗簾與耳塞營造黑夜環境，並維持臥室涼爽安靜與固定就寢儀式，幫助身體適應作息。